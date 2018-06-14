Памирцы: как в СССР появился этот народ

Уникальная природа Памира всегда интересовала исследователей, путешественников. Этот суровый горный край — родина древнего народа, о котором почти ничего известно. И если до ХХ века о загадочных памирцах мало кто слышал, потому что они жили в отдаленных районах, то начиная с эпохи СССР, этих людей чаще всего путали с таджиками.

А между тем, жители высокогорья имеют особую культуру, интересные обычаи и традиции. Кто же такие памирцы? Почему они оказались разделены границами Таджикистана, Афганистана, Китая и Пакистана?

Кто они такие?

Памирцы не попадают в мировые новости, не борются за независимость, не стремятся создать собственное государство. Это мирные люди, привыкшие к изолированной жизни в горах Памира и Гиндукуша. Бадахшан — так называется историческая область их проживания.

Данный этнос состоит из множества народностей, объединенных общим происхождением, обычаями и традициями, религией и историей. Памирцев разделяют на северных и южных. Среди первых наиболее многочисленной национальной группой являются шугнанцы, их насчитывается более 100 тысяч человек. Рушанцев в три раза меньше. Сарыкольцев почти 25 тысяч человек, а язгулямцев причисляют к малочисленным народностям.

Основную часть южных памирцев составляют ваханцы, их примерно 70 тысяч человек. А сангличцев, ишкашимцев и мунджанцев намного меньше.

Все эти люди относятся к памиро-ферганской субрасе — самой восточной ветви европеоидной расы. Среди памирцев много светлых и голубоглазых людей. У них продолговатые лица с прямыми носами и большими глазами. Если и встречаются брюнеты, то со светлой кожей. Антропологи считают, что к представителям памиро-ферганской субрасы ближе всего жители европейских Альп и Средиземноморья.

Жители Бадахшана говорят на языках восточно-иранской группы индоевропейской семьи. Впрочем, для межнационального общения они используют таджикский язык, на нем же ведется обучение в школах. В Пакистане памирские языки постепенно вытесняет официальный урду, а Китае — уйгурский.

Будучи представителями ираноязычных народов, еще в I тысячелетии до нашей эры памирцы являлись приверженцами зороастризма. Затем вместе с торговыми караванами из Китая на высокогорье распространился буддизм. В XI веке на эти земли бежал известный персидский поэт Насир Хосров (1004-1088 гг.), который спасался от преследования мусульман-суннитов. Этот творческий человек стал духовным лидером местного населения, под влиянием поэта памирцы приняли исмаилизм — шиитское направление ислама, впитавшее в себя некоторые положения индуизма и буддизма.

Религия заметно отличает памирцев от соседей-суннитов. Исмаилиты совершают намаз (молятся) всего лишь два раза в день, тогда как таджики и узбеки делают это пять раз в день. Поскольку памирцы не соблюдают пост в священный месяц Рамадан, их женщины не носят паранджу, а мужчины позволяют себе пить самогон, то соседние народы не причисляют этих людей к правоверным мусульманам.

История народа

Однозначного ответа на вопрос о происхождении памирцев нет. История этого этноса насчитывает более двух тысячелетий. Учитывая принадлежность жителей Бадахшана к европеоидной расе, некоторые исследователи склонны полагать, что памирцы — потомки древних ариев, оставшиеся в горах во время индоевропейской миграции и впоследствии смешавшиеся с местным населением. Впрочем, каких-либо исторических доказательств этой теории нет.

По мнению большинства специалистов, несколько восточно-иранских племен перебрались на Памир отдельно друг от друга и в разное время. Интересно, что их ближайшими родственниками были легендарные скифы — древний этнос, создавший в VII-IV веках до нашей эры огромную империю, простиравшуюся от Крыма до Южной Сибири.

Происхождение памирцев ученые связывают с несколькими волнами миграций кочевого племени саков, которые начали заселять высокогорье в VII-VI веках до нашей эры. Тогда предки ваханцев переселились из Алайской долины, которая расположена восточнее Бадахшана. А будущие ишкашимцы перебрались на высокогорье с юго-запада. Мунджанцев после лингвистического исследования их языка ученые считают остатками бактрийской общности, уцелевшими в отдаленных районах.

Следующая волна миграции саков породила северных памирцев, которые перекочевали в Бадахшан с запада по реке Пяндж, распавшись впоследствии на шугнанцев, рушанцев, язгулямцев и ванджцев. А еще позже предки сарыкольцев перебрались на свои нынешние территории, входящие в настоящее время в состав китайской провинции Синьцзян. Все эти миграционные волны завершились к началу нашей эры.

Благодаря богатым залежам рубина и лазурита обитателей высокогорья регулярно посещали купцы, которые обменивали на драгоценные камни предметы обихода, домашнюю утварь, а также ножи и топоры, другие инструменты. Еще во II веке до нашей эры через долину реки Пяндж шли караваны из Китая по Великому шелковому пути.

На протяжении всей истории Памира этот край пытались завоевать разные тюркоязычные племена, китайцы, арабы, монголы, а также династии Сасанидов и Тимуридов. Но никто из них не остался на высокогорье, чтобы править горсткой племен. Поэтому даже номинально завоеванные памирцы долгое время продолжали жить спокойно, как и привыкли.

Ситуация изменилась в XIX веке, когда Россия и Британия вели активную борьбу за влияние в Азии. В 1895 году была официально установлена граница между Афганистаном, который находился под протекторатом англичан, и Бухарским эмиратом, пользовавшимся поддержкой русских. Две империи разделили сферы влияния по реке Пяндж, причем Ваханский коридор отошел к Афганистану. Впоследствии там же была установлена граница СССР. Ни в Москве, ни в Лондоне никого не волновала судьба памирских народов, которые оказались буквально отрезанными друг от друга.

Сейчас высокогорье поделено между Таджикистаном, Китаем, Афганистаном и Пакистаном. Языки памирских народов последовательно вытесняются, а их будущее остается неопределенным.

Обычаи и нравы

Памирцы всегда жили довольно изолированно. Суровая природа высокогорья, которое располагается между 2 и 7 тысячами метров над уровнем моря, оказала существенное влияние на их быт и нравы.

Каждый элемент дома здесь имеет символическое значение. Опорой жилища памирцев служат пять столбов, названных в честь мусульманских святых: Мухаммед, Фатима, Али, Хусейн и Хасан. Они разграничивают мужскую и женскую спальни, а также кухню, гостиную и молитвенную зону. А четырехступенчатый свод традиционного жилища символизирует природные стихии: огонь, землю, воду и воздух.

Раньше памирцы жили большими патриархальными семьями, все родственники вели совместное хозяйство, беспрекословно подчиняясь старейшине. Но впоследствии на смену таким мини-общинам пришли обычные моногамные семьи. Причем, у памирцев встречаются браки между двоюродными братьями и сестрами, что часто обусловлено нежеланием выплачивать крупный калым за невесту из другого рода.

Несмотря на то, что ислам существенно повлиял на положение женщин, браки у памирцев матрилокальные. То есть, после свадьбы молодые поселяются в доме родителей невесты.

Традиционными занятиями этих людей являются земледелие и животноводство. На высокогорье разводят коров, овец, коз, лошадей и ослов. Памирцы много веков занимались обработкой шерсти, ткачеством, гончарным делом, изготовлением ювелирных украшений. Среди них всегда было много умелых охотников.

Рацион памирцев обычно состоит из пшеничных лепешек, овечьего сыра, домашней лапши, овощей и бобовых, фруктов и грецких орехов. Бедный житель высокогорья пьет чай с молоком, а богатый добавляет в пиалу еще и немного сливочного масла.