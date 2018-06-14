Как руководителю стать лидером

Общаемся с человеком 15 минут и сразу понимаем: вот это да, вот харизма! Или же чувствуем её отсутствие. Иными словами, просканировав собеседника, можно сказать, лидер он или нет. А ведь зачастую именно харизма и лидерские качества позволяют людям уверенно идти вперед по карьерной лестнице. О том, как воспитать в себе эти качества и возможно ли это вообще сделать говорим с Зуфаром Гариповым, сооснователем сети студий коррекции фигуры, номинантом «Школы молодого миллиардера» от Forbes

Мне всегда представляется вот такая картина: в комнату или аудиторию заходит мужчина и воздух вокруг него становится «вкусным», заряженным. Взгляды примагничиваются, его энергетика настолько мощная, что слушателям становится неважно, во что он одет и что делает — все уверены, что он делает это хорошо. Вот так. Человек просто входит и климат вокруг него меняется. Это — харизма.

Кто-то считает, что это врожденный дар, помазание от Бога, некий генетический талант. В словарях пишут: «Харизма — исключительность личности, способность взывать к сердцам». Я не согласен. Я каждый день убеждаюсь в том, что быть харизматичным — это навык, качество, особая мышца, назовите как угодно. И эту мышцу мы можем прокачивать.

Более того, мы должны делать это, если хотим, чтобы люди доверяли нам, шли за нами. Харизма нужна не для того, чтобы впечатлять мир, в первую очередь, это суперсила, которая качественно меняет твою собственную жизнь, твою профессиональную деятельность. Я вырастил в себе эту способность и выделил конкретные эффективные практики, помогающие мне использовать харизму в бизнесе, объединил их в один работающий тренажер и о нем сейчас расскажу.

«Развить харизму» — задача крайне расплывчатая. Что нужно делать? Часами тренировать травлю анекдотов перед зеркалом? Просматривать свои выступления и собирать NPS? Здесь как в бизнесе: чтобы сделать задачу выполнимой — нужно сделать ее конкретной. Человек становится харизматичным, когда выполнены два условия:

1. Он по-честному счастлив.

2. Он внутренне уверен в себе.

Огромное количество тренингов и специальной мотивационной литературы посвящено счастью, но, как показывает практика, большинство людей не особенно понимают, что значит «честно ощущать счастье». Во-первых, надо четко понимать, что это такое лично для себя. Это первый лайфхак на пути к прокачиванию своего обаяния. Для себя я однажды определил, что мое счастье — это промежутки времени, когда я отлично себя чувствую, мне легко, радостно, и все это дается мне без каких-либо внешних стимуляторов.

В этот момент задача быть счастливым становится реализуемой — нужно сделать так, чтобы эти промежутки случались со мной чаще и длились дольше. Между ними будет встречаться разное: грустные моменты и события в нашей жизни неизбежны. Более того, благодаря негативным событиям мы ярче чувствуем вкус всего хорошего, что происходит с нами. Но в силах каждого человека воспитать восприятие мира таким образом, чтобы самим находить источники счастья даже в повседневной суете и обычных вещах — в семье, в работе, общении с друзьями, хобби.

Второй прием — определить девиз, с которым ты будешь просыпаться каждое новое утро жизни. Много лет назад моим жизненным кредо стало «Я делаю каждый день своей жизни счастливее, чем предыдущий». Я везде развесил плакаты с этой фразой и сделал её руководством к ежедневному действию. Перед сном я анализировал все события прошедшего дня и планировал следующий: что сделать завтра, чтобы вечером я смог вспомнить это и улыбнуться, думал я. Этот же принцип, кстати, можно смело использовать в бизнесе.

Третий секрет на пути к харизме — нужно очень много читать. Это может быть не только профессиональная литература, но и художественная, литература по психологии. Мою жизнь поставил на другие рельсы «Трансерфинг реальности» Вадима Зеланда. Пару лет я даже носил с собой одну из книг и в моменты тоски перечитывал её. Самое важное, что я понял — только я определяю, каким будет любое событие в моей жизни. Моё отношение к событию может сделать его позитивным или негативным. Помните об этом, когда дела в бизнесе или на работе идут не очень гладко. Еще одна книга, которая дала мне хорошее ускорение «Подсознание может все!» Джона Кехо.

Легко сказать «Смотри на вещи позитивно», попробуй это сделать! Здесь очень важны два принципа:

1. У осознанности нет конца или середины. Это постоянно включенная функция внутри тебя. Такой станционный смотритель в голове, который бдит ежесекундно и вовремя говорит тебе: «Эй, все в порядке».

2. В жизни не бывает априори правильных и неправильных вещей. Есть стереотипы, а есть — моё личное мнение. Нужно обладать смелостью рушить стереотипы, если чувствуешь, что они тебе не по душе.

Как только ты учишься смотреть на все со знаком “+”, станешь внутренне уверенным, харизматичным. Это — одна из важнейших вещей, которые помогут стать настоящим профессионалом, лидером команды.

Бесполезно сравнивать себя с другими людьми, их успехами. Но помнить, каким ты был вчера нужно для того, чтобы сделать себя сегодняшнего лучше. Есть много техник о том, как воплощать желаемое в реальность. В моей жизни — и частной, и деловой — я использую три эффективные техники: 1. Визуализируй это!

Много лет я прикреплял все мои «хотелки» на пробковые доски. Потом понял, что можно загружать изображения в телефон или ноутбук. А еще некоторое время спустя осознал, что обладаю гораздо более крутым гаджетом — я могу скачивать образы своих желаний прямо в голову и они будут находиться там всегда! Попробуйте приклеить стикеры на рабочий стол — вы увидите, как Вам следует работать и куда двигаться.

2. Без выходных

Каждое утро я выхожу на прогулку и представляю всё то, что хочу получить. Всегда смеюсь над традицией записать заветное желание на бумажке и съесть ее в новогоднюю ночь под бой курантов. Эй, если это работает, почему ты до сих пор не включил бумагу в свой ежедневный рацион? Почему только одно желание в год? Представляйте ваши мечты каждый день в деталях, готовьтесь к их осуществлению. В Вашей профессиональной жизни нет ограничений на мечту — дерзайте.

3. Будь в вопросе

Чтобы находить ответы — нужно задавать вопросы. У меня была ситуация, когда из-за кассового разрыва я понимал, что мне нечем заплатить людям зарплату. И ответ в этой ситуации я притянул сам. Я постоянно думал, как эта ситуация может разрешиться. А здорово, если мне позвонит инвестор и предложит денег, да? Или из банка. Или… и тут раздаётся звонок и в моем тупике оказывается незапертая дверь!

Эти конкретные практики сделали меня уверенным, счастливым и харизматичным человеком, лидером, который верит в свой бизнес-успех. Надеюсь, эти техники помогут кому-то еще.

Фото Зуфара Гарипова