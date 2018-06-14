«Их мотивация гораздо сложнее: молодые все будут все делать „по фану“. МНЕНИЕ

«Они просто свободны: не сталкивались с дефицитом, с какими-то серьезными социальными потрясениями. Они поэтому меньше смотрят по сторонам и больше — в себя. Мы уйдем, а они останутся». Нынешние 20-летние кажутся старшему поколению странными, загадочными существами. Они совсем иначе относятся к жизни, учебе и работе, у них иные интересы и привычки. О том, почему «они не такие, как мы» изданию «Что и требовалось доказать» рассказал Дмитрий Волошин , создатель образовательного стартапа и отец двоих подростков. Главное — в нашем материале.

— Они просто свободные. Для нас было очень важно чувство долга. И мы с этим чувством долга бежим по жизни. Размахиваем им, пугаем им, сами пугаемся его. Многим из моего поколения страшно признать свои собственные желания. Так вот, к тому, чтобы познать, что мы хотим и что мы из себя представляем, мы приходим достаточно поздно. Лет в 40 или в 35.

Сама мысль о том, что мы что-то хотим, она тоже вызывает некоторый испуг. Потому что она означает, что есть что-то, кроме чувства долга. Это может быть что-то нехорошее. И у нас одновременно мешается и чувство долга, и чувство стыда, и это производит совершенно невообразимую гамму чувств, с которой многие живут до конца жизни.

Наверное, это не очень хорошо. Наверное, это мешает. Наверное, это сильно тормозит развитие. Потому что заниматься тем, что надо, а не тем, чем хочешь, — это не лучшая история, в том числе и с точки зрения обучения. Учеба тем эффективней, чем более ты осознан.

В этом смысле, наверное, молодые ребята более свободны, потому что они в большей степени нацелены на себя. У них вектор направлен внутрь и нет вектора наружу.

Они не настолько коллективны, как мы. Они не настолько зашорены в историях с материальными благами. Я, например, в 90-х застал, к сожалению, историю, когда нечего было есть. Это, конечно, не блокадный Ленинград, я понимаю, но тем не менее было достаточно непросто. С тех пор у меня, например, есть страх потери дохода. Он отчасти бессознательный, потому что связан со страхом отсутствия еды, буквально. Потому что я тяжело через те времена проходил, и у меня, наверное, этот ужас где-то отложился.

У наших детей такого нет, они в гораздо большем достатке. Они не столкнулись с дефицитом, они не столкнулись с какими-то серьезными социальными потрясениями, им этого не досталось, и слава богу. И они поэтому меньше смотрят по сторонам и больше смотрят в себя, как я это вижу.

Их мотивация гораздо сложнее. Как объяснить им, что не надо получать тройку? Они спрашивают: а почему? Тройка — это «удовлетворительно». Удовлетворительно — значит, хорошо, в общем? Значит, кого-то удовлетворили.

Меня, например, ребенок спрашивает: зачем мне надо получать пятерку по биологии? А действительно, зачем, если вдуматься? Он не будет биологом. Ему не нужна эта пятерка. Понятно, что из общих соображений хорошо, когда человек знает биологию. Но, может быть, это и не приоритет вовсе.

В наше время таких вопросов, в общем, не возникало. То есть у тебя все четверки — хорошо, у тебя все пятерки — отлично, у тебя одна тройка — плохо, не важно, по какому предмету. И нам никто не объяснял, почему это плохо. Тебя просто со всеми сравнивали, и, если ты выделялся, это было плохо.

Они сейчас не боятся выделяться. Они, наоборот, тащатся от того, что они выделяются. Для них выделяться — это хорошо и правильно. Этим подчеркивается их особенность. И они смотрят на себя как на людей особенных. И, наверное, это лучше. Как следствие, учить людей с такой мотивацией существенно сложнее.

Когда мы говорим, что современные дети другие, более свободные, я имею в виду, что создание для них образовательной среды является гораздо более сложной задачей. Мир стал ближе, мир стал больше, гораздо большее количество сравнений, выше конкуренция. И как в этом мире быть хорошим педагогом — это очень непросто.

Что будет дальше? Через какое-то время мы уйдем, а вокруг будут только они. И они будут все делать «по фану», ради удовольствия. Да, жизнь будет другой. Но она уже другая, на самом деле.

Еще раньше невозможно было представить себе, что можно в 11 приходить в офис, что нет дресс-кода, что нет проходной с карточками. Костюм они уже не носят. На работу ходят редко, предпочитают удаленку. Какого-то регулярного отпуска у них нет, они могут умотать на пару дней в Европу покататься на лыжах и вернуться, и ты об этом узнаешь постфактум.

Многие уже не так парятся, как раньше. Можно себе позволить не очень высокий, но все-таки достойный уровень существования, и не напрягаться. Характерный пример — это возможность для женщин жить без мужа, воспитывать детей без мужа, что раньше было немыслимо. Ну и, соответственно, в этом новом мире кто больше запоминается, кто более креативный и творческий, кто умеет раскрутиться, тот и успешен. Поэтому те ребятки, которые сейчас наступают этой плотной волной, — это просто отражение того мира, который будет.

Теги: мнение