Нескучные виды спорта

Попытки похудеть — бич двадцать первого века. Кто-то решается на простые ограничения в питании, другие, наоборот проводят минимум час в тренажерном зале ежедневно. В любом случае, согласно многим инструкторам и медикам, для здорового похудения необходимо комбинировать дефицит калорий и физическую активность. Но что же делать тем, кто просто не любит спорт? Тем, кого никакая вселенская мотивация не заставит подняться с дивана и отправиться на пробежку, в зал или на занятия фитнесом? Ответ очень прост — найти вид спорта, который придется тебе по душе. Ты не поверишь, но похудение может быть веселым, и сейчас мы познакомим тебя с БЛА современными, интересными и увлекательными занятиями, которые помогут тебе быстро прийти в форму.

1. Фитнес на полотнах

Все мы когда-то хотели бы уметь летать как птицы. Крыльев у нас всё еще, к сожалению, нет, но вот полеты стали вполне реальны — достаточно начать заниматься фитнесом на полотнах. Иногда данные занятия также называют фитнесом на трапеции, поскольку полотна, подвешенные к потолку специального зала, образуют данную геометрическую фигуру.

Отличительной чертой таких занятий, кроме ощущения полета, является продуктивное совмещение аэробной и анаэробной работы. Ты сможешь запустить процессы сжигания жира, натренировать мышцы и зарядиться позитивом за одну тренировку. Но будь готов — новички обычно обучаются элементам на земле, а только потом переходят к занятиям в воздухе.

2. Прыжки на батуте

Еще один веселый и эффективный способ борьбы с килограммами. Многие считают, что прыжками можно накачать только ноги, но это совершенно не так, поскольку во в воздухе придется балансировать и задействовать все мышцы тела. Кроме того, ты можешь научиться выполнять разные элементы и прорабатывать отдельные зоны, например, выполнять прыжки с приседаниями или даже кувырками.

Определенным преимуществом является и доступность данного способа. По сути дела, ты можешь просто купить небольшой складной батут и установить его на дачном участке! Также весело будет тренироваться с детьми или друзьями. Так, летом ты сможешь поддерживать себя в форме. Ну а если возникнет желание разучить сложные элементы, придется обратиться в батутный центр.

3. Скалодром

Такой вид отдыха совсем недавно переквалифицировался в эффективный способ борьбы с лишними килограммами.

За время тренинга ты сожжешь 500-800 ккал или даже больше — это зависит от высоты и сложности трассы. В целом же, скалодром имеет несколько основным преимуществ, кроме высокой энергозатратности. Во-первых, только тебе решать, какой маршрут выбирать, а потому ты можешь усложнить или упростить себе задачу. Во-вторых, за одно занятие ты 100% проработаешь все мышцы тела. И в-третьих, скалолазание эффективно борется со стрессом, поскольку покорение любой вершины воспринимается нашим мозгом с большой радостью, а сам процесс вызывает выработку адреналина.

Скалодром абсолютно безопасен, поскольку крепежи на стенах надежны, а к поясу прикрепляется специальный ремень-страховка. Кроме того, в самом центре тебе также выдадут необходимую форму, чтобы защититься от травм и синяков.

4. Танцы

Определенно популярный вид фитнеса среди большинства женщин и даже некоторых мужчин. Танцевальные движения присутствуют в абсолютно всех фитнес-программах. Самыми эффективными для похудения, разумеется, считаются быстрые и динамичные направления — латино, зумба, ирландские танцы. В процессе тренировки вы будете не только работать над лишними килограммами, но и над осанкой, пластичностью и координацией.

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Это одно из самых разнообразных направлений, поскольку обычно инструкторы имеют фиксированный набор элементов для разучивания, но стараются на каждую тренировку привнести что-то новое или оставить время для свободных движений, когда ты можешь танцевать так, как хочется твой душе. На такие занятия лучше ходить с друзьями.

5. Видеоигры

Прозвучит странно, но даже с помощью видеоигр можно похудеть. Всё, что тебе понадобится, это приставка с motion-контроллером и компания друзей. Особенность таких видеоигр в том, что вместо джойстика ты получаешь реальный инструмент, а сидение на диване придется заменить активными прыжками, махами ногами и даже бегом. Приложения для данных приставок рассчитаны на активных пользователей, а потому ты сможешь реально поиграть в гольф или потанцевать, при этом некоторые приставки посчитают сожженные калории и даже будут отслеживать твой прогресс.

6. Полоса препятствий

Пока еще не очень популярный, но эффективный вид спорта. Если ты когда-нибудь смотрел фильмы про военных, то наверняка помнишь кадры, где главный герой бежит кросс, тут же перелезает через огромную стену, а потом на животе ползет под сеткой, взбирается на столб и всё ради того, чтобы прибежать первым и получить похвалу от командира. Главному герою, конечно, не удается это с первого раза, и всё заканчивается тем, что он под проливным дождем, лежа под сеткой, понуро опускает голову, а его лицо покрыто каплями грязи. Настолько экстремальных усилий от тебя не требуется — дождь лучше переждать дома. Но вот сама идея такой тренировки с преодолением препятствий очень даже хороша.

Во-первых, это всегда командное состязание, и организаторы вручают призы победителям. Во-вторых, это настолько сбалансированная тренировка, что ты задействуешь все мышцы, сожжешь до 1000 ккал (зависит от длины и сложности дистанции), и даже не заметишь, как это сделал!

Таким образом, теперь ты знаешь минимум шесть интересных видов современного фитнеса, которые помогут тебе найти эффективную и веселую альтернативу обычным занятиям в душном тренажерном зале!

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