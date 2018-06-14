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Пассажиры падающего самолета описали впечатления
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Пассажиры падающего самолета описали впечатления 

Lenta.ru 46 минут назад
Фото: Lenta.ru
Пассажиры описали свои впечатления после того, как их самолет находился в свободном падении в течение десяти секунд. Об этом сообщает австралийское онлайн-издание News.com.au  Инцидент произошел с лайнером авиакомпании Qantas, который следовал из Лос-Анжелеса в австралийский город Мельбурн. Из-за внезапного воздушного водоворота самолет сначала попал в сильную турбулентность, а затем начал падать в Тихий океан. В момент инцидента на борту находилось 484 пассажира, некоторые из которых рассказали о своих ощущениях.
«Это случилось примерно спустя два часа после вылета из Лос-Анжелеса. Внезапно наш самолет сильно затрясло, а затем он просто начал падать. Это длилось около десяти секунд», — поделилась пассажирка Жанель Уилсон. «Многие были не пристегнуты и повисли в воздухе над креслами. Возникло ощущение, что ты только что был на пике американской горки, а сейчас летишь вниз», — добавила она. По словам девушки, все ее попутчики были жутко пуганы и думали, что они разобьются.
Пилотам удалось стабилизировать авиалайнер, а из путешественников и персонала никто не пострадал. Эксперты воздушной безопасности считают, что воздушный вихрь возник из-за пролетающего неподалеку другого самолета. Однако, представитель Qantas заявил, что стандартов расстояния между воздушными суднами нарушено не было.
В мае пилот самолета рассказал, что нужно делать пассажирам, чтобы выжить, когда самолет начинает падать. По словам капитана Boeing-787 Дейва Инча, необходимо всегда быть подготовленным к катастрофе: снять высокие каблуки, очки, ослабить галстуки и шарфы.
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