«Акробатка без ног»: история Дженнифер Брикер

История этой девушки — настоящий пример мужества и стойкости, которые в итоге помогают в осуществлении мечты. А еще она немного похожа на сказку. Но порой жизнь пишет такой «сценарий», которому позавидует любой сериал.

Дженнифер Бриккер удочерили, когда малышке было всего несколько месяцев. Пару из штата Иллинойс (США) не испугало то, что у девочки от рождения не было обеих ног. Позже Дженнифер скажет, что благодарна родителям за то, что они не посадили ее в инвалидное кресло, а относились к дочери, как к совершенно здоровому ребенку.

@jenbricker

Девочка быстро научилась ходить и даже бегать на бедрах и руках, необычный способ передвижения совершенно не доставлял ей неудобств. Собственно, она не знала, как может быть по-другому. Вернее, «поставить на ноги» ребенка однажды попытались: когда малышке было три года, ей сделали протезы. Но искусственные ноги ужасно не понравились девочке, ей было крайне неудобно передвигаться на них. От протезов Дженнифер в итоге отказалась навсегда.

Отсутствие ног никак не мешало Джен жить нормальной жизнью обычного ребенка: она лазила по деревьям со старшими братьями, прыгала с ними на батуте, до обморока пугая впечатлительных соседей. Родители, конечно, волновались, но не запрещали девочке делать то, что она хотела.

«Мои родители не относились ко мне как к особенной, поэтому мне и не казалось, что я чем-то отличаюсь от других. Я знала, что у меня нет ног, но это не мешало мне делать то, что я хотела»,

— рассказывает Дженнифер.

Шэрон и Джеральд Брикер даже не стали отговаривать дочь, когда та заявила, что хочет заняться гимнастикой. Интерес к этому виду спорта Дженнифер проявила, когда посмотрела выступление женской сборной по гимнастике на Олимпиаде 1996 года. Особенно ей понравилась спортсменка по имени Доминик Мосеану. Тогда-то девочка и решила, что станет такой же, как она, невзирая на трудности, которые предстоит преодолеть.

Дженнифер начала заниматься акробатическими прыжками, при этом требуя, чтобы тренер занимался с ней в полную силу, не делая скидок на инвалидность. Тренировки дали свои результаты. Казалось, Дженнифер рождена для гимнастики, хотя судьба и сыграла с ней злую шутку, лишив ног.

@jenbricker

К 11 годам девочка стала чемпионкой штата Иллинойс по акробатическим прыжкам на дорожке. И все это время она продолжала следить за жизнью и творчеством своего кумира, Доминик Мосеану. Дженнифер была очарована ею и признавалась, что ее неудержимо тянет к этой спортсменке. Она признавалась, что видит невероятное сходство между ними.

Каково же было ее изумление, когда приемные родители однажды признались ей, что Доминик… ее родная сестра! Дженнифер была ошеломлена. Разумеется, девушка захотела познакомиться с родственницей и после долгих раздумий написала ей письмо. К ее радости, Доминик ответила и сестры встретились. Доминик оказалась не единственной родственнице Дженнифер, у девушек есть еще младшая сестра Кристина. Между ними много общего, даже смех и жесты «под копирку».

@jenbricker

Кстати, Дженнифер совсем не жалеет о том, что биологические родители приняли решение отказаться от нее. По рассказам сестер, их жизнь не была похожа на сказку. Доминик изнуряли постоянные тренировки, а о методах «работы со спортсменами» она предпочитает не вспоминать.

«Их лишили той любви и поддержки, которые были у меня. В их прошлом было много потрясений, оскорблений и тайн. Их детство нельзя назвать легким. А у меня оно было самым лучшим»,

— признается Дженнифер.

Сейчас сестры живут в разных штатах, но стараются встречаться как можно чаще, наверстывая упущенные годы, проведенные вдали друг от друга. Доминик давно не занимается спортом, а вот Дженнифер продолжает карьеру, занимается воздушной акробатикой, путешествует по всему миру с выступлениями и лекциями и ведет весьма активный образ жизни.