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Прощай, целлюлит: 3 самые эффективные процедуры для стройного тела
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Прощай, целлюлит: 3 самые эффективные процедуры для стройного тела 

Peopletalk 4 часа назад
Фото: Peopletalk
Хочешь, чтобы у тебя было подтянутое и упругое тело, а времени на спортзал и бассейн нет? Тогда выбирай одну из трех процедур по обертыванию из нашего списка! Проверено! Они точно дают нужный результат!
Водорослевое обертывание Intensive
Это обертывание можно смело назвать самым лучшим способом для борьбы с лишними килограммами. А главное, от тебя требуется только лежать и наслаждаться, пока активные компоненты будут выводить шлаки и токсины из твоего организма. «В составе обертывания Intensive есть органические ягоды годжи, которые улучшают естественную защиту кожи и повышают ее эластичность. Так что уже после первого сеанса ты увидишь результат», — отмечают эксперты салона красоты N1Beauty. Кстати, если пройдешь полный курс процедур (10 сеансов), то сможешь смело надеть джинсы на пару размеров меньше!
Виски пеленание
Пьянящее название оправдывает себя — после процедуры ты почувствуешь необычайную легкость во всем теле. Процедура выполняется просто. После нанесения специального геля тебя завернут в бандаж, а после укутают в термоодеяло. И оставят отдыхать на целый час! Затем тебя размотают и сделают замеры. Ты удивишься, но за раз с тебя «сойдет» как минимум 2-5 см, да и состояние кожи улучшится намного: она станет ровной, увлаженной и гладкой. Кстати, кому-то будет достаточно и одного сеанса, но, если ты хочешь кардинальных перемен, выбирай полный курс из 10–15 сеансов.
Обертывание T-shock
Начинается такая процедура с замеров объемов тела в 40 разных точках (так что у тебя будет реальная возможность сравнить результат до и после). Затем приступают к массажу. Его, кстати, проводят с помощью специального геля, в состав которого добавлен 31 (!) растительный экстракт. Следующий этап — бандажные ленты с солевым раствором и «укутывание» в пленку-комбинезон, а после еще и в одеяло! 40 минут тебе нужно будет лежать, словно бабочка в коконе, и расслабляться. Спустя положенное время тебя «освободят» и снова сделают замеры (вот тут ты уже сможешь посчитать, сколько в сумме потеряла за это время). В среднем за раз легко «сходит» 40 сантиметров по всем точкам! А если пройдешь полный курс (его, кстати, подбирают индивидуально), то эффект будет настолько ярким, что тебе позавидует супермодель Эмили Ратаковски!
Сделать все три вида обертывания можно в уютном и светлом салоне красоты N1beauty (n1beauty.com).
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/proshhaj-tsellyulit-3-samye-effektivnye-protsedury-dlya-strojnogo-tela/
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