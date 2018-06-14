7 главных вопросов жизни

Неосмысленная жизнь не стоит того, чтобы жить.

Это высказывание Сократа — философа, жившего больше двух тысяч лет назад — может показаться немного несвоевременным. Ему ведь легко рассуждать: что он знает о наших проблемах с вечным круговоротом дел, постоянной нехваткой времени и денег? Но если у тебя нет возможности остановиться ненадолго, чтобы осмыслить все происходящее, то это не значит, что Сократ не прав. При этом необязательно тратить каждый день по несколько часов, сидя на берегу озера и размышляя о смысле сущего. В жизни каждого из нас есть опорные моменты, соединяя которые мы и получаем тот вектор движения, который необходим для достижения счастья. Определить эти опорные точки можно путем осмысления собственного опыта и прислушиваясь к своим желаниям. А для начала можно задать себе следующие 7 простых и важных вопросов.

1. Как проходит моя жизнь?

Начнем с индуктивного метода. Если бы можно было выбрать одну эмоцию, чтобы описать сегодняшний день, что бы это было? И много ли таких дней в твоей жизни? Возможно, каждый из них и является ее краткой иллюстрацией. Подумай, как ты можешь изменить свой день, чтобы не только наполнить жизнь смыслом, но и получать удовольствие от происходящего.

2. Если взглянуть на последний год своей жизни, какие уроки я усвоил?

Успешная работа над собой — это процесс устранения ошибок. Проанализируй свою жизнь за определенный период и подумай о том, каких результатов ты достиг. А главное, какие ошибки совершил. Это поможет не повторять их в будущем. 7 суровых жизненных уроков, которые тебе предстоит узнать

3. В чем мой конфликт?

«Каждый в конечном счете переживает в жизни только один конфликт, который на протяжении всего времени приобретает разные формы» — Райнер Мария Рильке —

Идея этого вопроса состоит в поиске одной ключевой проблемы, которая магистралью проходит через всю твою жизнь. Если оглянуться на 2, 5, 10 лет назад, то можно понять, что проблемы, с которыми ты сталкивался тогда, похожи между собой. Их все связывает одна причина, которая вырисовывается из коротких штрихов твоего характера. Разыщи ту самую эмоциональную ахиллесову пяту и ты поймешь, в чем заключается решение проблемы.

4. Живу ли я в соответствии со своими ценностями?

Самый очевидный вопрос среди тех, которые касаются смысла жизни. Каждый человек строит свой быт, карьеру, цели, исходя из собственных ценностей. Но не каждый способен дать им четкое определение, из-за чего некоторые действия приобретают некую расплывчатость. Чтобы этого не происходило, постарайся более детально рассмотреть свои ценности и то, как они влияют на твою жизнь. Подумай о том, каким принципам ты следуешь и какие поступки совершаешь. Грань между этим, как ты понимаешь, должна быть минимальной. 8 признаков того, что стоит переосмыслить свои ценности и жизненные приоритеты

5. Во мне есть целостность?

Для ответа на этот вопрос нужно понимать, соотносишь ли ты свой образ со своими поступками. И совпадает ли та личность, какую ты видишь в себе, с тем человеком, которого видят другие. Если между ними есть разрыв, то необходимо его сократить. Очень часто мы не получаем то, чего хотим, по причине слишком низкой или, наоборот, чересчур высокой самооценки. Вопрос о собственной целостности не менее важный, чем идентификация своих ценностей, поскольку между ними существует прямая связь.

6. Изменилось ли мое видение будущего?

То, каким ты видишь свое будущее, определяет твое нынешнее эмоциональное состояние. Например, если ты смотришь вперед с оптимизмом, то при наличии даже самой серьезной проблемы в глубине души ты веришь в ее решение. И напротив: для пессимистов неудача начинается еще до того, как они берутся за дело. Обрати внимание, как ты смотришь на будущее, и, возможно, тебе надо будет обновить свой эмоциональный настрой. Еще важно понимать, насколько сильно изменились текущие приоритеты по отношению к тем, что были ранее, до того как в твоей жизни произошли определенные изменения.

7. Что я должен сделать в ближайшее время, чтобы изменить свою жизнь к лучшему?

Этот вопрос имеет широкий диапазон ответов: начиная от банальных привычек, от которых ты собираешься избавиться в будущем, и заканчивая масштабными профессиональными и личными целями. Важно, чтобы каждое изменение в твоей жизни толкало тебя вперед, разгоняя динамику личного роста. Понять, в каких изменениях ты нуждаешься, можно в том числе и ответив на предыдущие 6 вопросов. Если ты осознаешь необходимость этих перемен и стремишься их осуществить, значит, находишься на правильном пути. Сократ бы тобой гордился! 6 шагов, которые помогут обрести смысл жизни