Полуголая Шурыгина ответила «завистливым хэйтерам»

Скандально известная «жертва изнасилования» Диана Шурыгина накануне вернулась с отдыха в Сочи, где отпраздновала свое 19-летиие. На море ей некогда было общаться в социальных сетях, но уже в Москве она решила ответить всем подписчиками.

— Простите, что совсем ничего не пишу и редко выкладываю фото. Мне просто реальный мир нравится больше, чем виртуальный. У меня любимый муж и собака, я очень люблю проводить с ними сутки на пролёт. Я счастлива, — написала она в Instagram.

Далее она рассказала, почему решила скрыть комментарии к своим фото:

— Мне лично не нравится сидеть сутками и смотреть в экран, тратя настоящее на прошлое. Может быть кому-то это и по душе, например, завистливым хэйтерам, у которых нету личной жизни и ничего интересного в реальности не происходит, вот они и строчат в комменты гадости. Мне было интересно почитать, что будут писать люди, которые так меня ненавидят. Думала будет много умного текста со смыслом, а вместо этого тупые и необоснованные комментарии в мой адрес.

Шурыгина призвала не судить ее за то, что она не носит траурное платье и не изображает горе, а вместо этого радуется жизни. Она добавила, что без поддержки друзей и близких она бы не справилась с потоком ненависти. При этом сопроводила отповедь провокационным снимком в трусах.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Диана Шурыгина ударилась в религию после аборта.