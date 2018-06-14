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Полуголая Шурыгина ответила «завистливым хэйтерам»
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Полуголая Шурыгина ответила «завистливым хэйтерам» 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Скандально известная «жертва изнасилования» Диана Шурыгина накануне вернулась с отдыха в Сочи, где отпраздновала свое 19-летиие. На море ей некогда было общаться в социальных сетях, но уже в Москве она решила ответить всем подписчиками.
— Простите, что совсем ничего не пишу и редко выкладываю фото. Мне просто реальный мир нравится больше, чем виртуальный. У меня любимый муж и собака, я очень люблю проводить с ними сутки на пролёт. Я счастлива, — написала она в Instagram.
Далее она рассказала, почему решила скрыть комментарии к своим фото:
— Мне лично не нравится сидеть сутками и смотреть в экран, тратя настоящее на прошлое. Может быть кому-то это и по душе, например, завистливым хэйтерам, у которых нету личной жизни и ничего интересного в реальности не происходит, вот они и строчат в комменты гадости. Мне было интересно почитать, что будут писать люди, которые так меня ненавидят. Думала будет много умного текста со смыслом, а вместо этого тупые и необоснованные комментарии в мой адрес.
Шурыгина призвала не судить ее за то, что она не носит траурное платье и не изображает горе, а вместо этого радуется жизни. Она добавила, что без поддержки друзей и близких она бы не справилась с потоком ненависти. При этом сопроводила отповедь провокационным снимком в трусах.
Ранее Пятый канал рассказывал, как Диана Шурыгина ударилась в религию после аборта.
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