Это было с каждой: 10 предметов гардероба, через которые мы все прошли

Шикарные туфли

Ах, насколько бесконечен у них был каблук и как же сильно они хотели к тебе домой. Когда ты их примерила в магазине, то даже удивилась, насколько удобной может быть такая красота. Ну а ответственный день, когда ты решила покорить мир или какого-нибудь мужика в этих туфлях, закончился болью, кровавыми мозолями и почти что отвалившимися ногами. Больше эти шикарные туфли ты не наденешь — даже если на твоих глазах будут пытать котенка.

Чертова шапка

Шапку, которая будет сосуществовать с головой, лицом и телом вообще в гармонии, сложно найти, а тут ты увидела эту. Дурацкая, как черт знает что, но отражение в магазине подмигнуло, и шапку ты, конечно, купила. Вот только примерив ее дома, трагически осознала, что шапка смотрится совсем не так круто. Пару раз ты пыталась дать ей шанс, но шапке было плевать. Она настойчиво продолжала превращать тебя в городскую сумасшедшую.

Колючий свитер

Через колючий свитер прошло большинство детей. До сих пор неизвестно, насколько этот свитер действительно был колюч, но ты до сих пор с подозрением относишься к вязаным вещам и опасаешься примерять свитер прямо на голое тело.

Самая любимая вещь

Ты долго и отчаянно не могла найти ничего дельного в магазинах, а потом внезапно наткнулась на вещь, которая не просто хорошо села, а еще и стала универсальной. Ты из нее не вылезала, ходила в ней на вечеринки и в магазин, гуляла, работала. В итоге приходилось оправдываться перед знакомыми, что у тебя есть куча другого шмотья, просто тебе действительно не хочется надевать ничего другого, кроме нее.

Очень домашние штаны

Как только ты в них оказываешься, мир кажется чуточку лучше. Они не дают попе мерзнуть, ну и что еще сказать — это просто домашние штаны. Вот только со временем на них образовались масштабные пузыри на коленках, парочка неотстирываемых пятен, а где-то в закромах родины, возможно, и целая дырка. Но кому охота покупать домашние штаны? Ты несколько раз обещала себе, что во время очередного шопинга обязательно купишь новые. В итоге все-таки купила. Спустя полгода.

Гольфы нимфетки

Полосатые. С пальчиками. Почти как чулки. В стиле американских школьниц. В сеточку… Все мы прошли через гольфы — хотя бы через одну из перечисленных вариаций. Есть в них что-то юное, бунтарское, поэтому, когда начинаешь чувствовать себя занудной старухой, покупай новые гольфы. В них невозможно обсуждать болячки и спорить, где продают самый дешевый хлеб.

Очень короткая юбка

Или платье. Ноги с этой вещью будто бы выпили «Растишку», вот только им пришлось все время ходить или стоять. Сидячее положение — абсолютно противопоказано. А еще ты каждые 5 минут упорно пыталась усмирить суперкороткую длину, одергивать, поправлять, хотя на самом деле шансы, что твой зад внезапно появится на свет божий, были мизерны.

Слишком летящая юбка

А еще юбка или платье, которые взлетали даже при легком порыве ветра. Все просто. Порадовав мир своими трусами однажды, ты больше никогда не надевала эту вещь, предварительно не изучая интенсивность колебания листочков на деревьях.

Парка бомжа

Что оставалось пару лет назад делать тем, кто не хотел носить женственное пальто или дутую куртку? Искать утешение в парке (которая верхняя одежда, а не место для прогулок в городе). Парка болотного цвета всем хороша, в том числе и способностью превращать тебя в смесь бомжа, лесника и рыбака.

Леопардовое нечто

Леопардовый принт то мешают с грязью, то восхваляют. Что журналы, что мы сами… Я всегда с любовью относилась к леопардовому принту. И плевать, что он иногда так популярен у «баба-ягодка опять» и застрявших в нулевых. Леопардовый принт сделал интересней не одну футболку или платье. Ты не экспериментировала со стилем, если у тебя не было чего-то хищного. В конце концов, это всего лишь пятна.

Орлеана, Шмотомодо.ру