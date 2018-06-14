Что произошло с детьми барыни Салтыковой 

Выйдя в 19 лет замуж за 35-летнего Глеба Салтыкова, барыня примерила на себе роль покорной жены и заботливой матери двоих сыновей, родившихся вскоре после бракосочетания. Но покой в фамильном гнезде длился недолго: спустя 7 лет, не сумев справиться с простудой, глава семейства умер, а у молодой вдовы начали проявляться признаки эпилептоидной психопатии, ставшей причиной её злодеяний.
Сыновья
Первенец Салтыковых — Федор родился в 1750 году, а всего через год на свет появился их второй ребенок — Николай. Оба мальчика по дворянской традиции с рождения были записаны для прохождения воинской службы в гвардейские полки.
На момент возбуждения уголовного дела против Салтычихи мальчикам было 11-12 лет, и после её ареста о несовершеннолетних юнцах стали заботиться опекуны, которыми были определены генерал-губернатор Ярославля Алексей Мельгунов и вице-президент юстиц-коллегии Иван Тютчев.
Опекуны
Попечительство над сыновьями Салтычихи Мельгунову было назначено по причине того, что его вторая супруга Наталия Салтыкова приходилась племянницей их отцу Глебу. Поклонница веселья и пышной жизни, любившая поражать светское общество роскошными приемами, хорошо следила за мальчиками, с которыми виделась в свободное от их службы время.
Второй опекун Иван Тютчев был мужем старшей сестры Салтычихи — Аграфены, его семья не только принимала участие в воспитании малолетних Федора и Николая, но и имела право распоряжаться их имуществом.
Именно поэтому в 1777 году, когда закончились средства для уплаты казенных долгов, Тютчев выставил на продажу печально известное родовое имение Дарьи Салтыковой — Троицкое, доставшееся ей в наследство от родителя Николая Иванова, где она чинила жестокие расправы над дворней.
Покупателем поместья стал один из многочисленных родственников мальчишек по отцовской линии Борис Салтыков, спустя несколько лет перепродавшего его Николаю Тютчеву, тому самому инженеру, от любви к которому сходила с ума их мать Салтычиха.
По приказу Екатерины II все имущество Салтыковой, сохранившееся к моменту совершеннолетия её сыновей, должно было перейти из опекунского управления в их личное распоряжение.
Взрослая жизнь
Сведений, касающихся биографии Федора Салтыкова история практически не сохранила, оставив для потомков только скудную заметку о том, что он умер в 1801 году и захоронен в саркофаге на территории Донского монастыря.
О Николае Салтыкове известно, что он дослужился до звания подпоручика, в 21 год женился на графине Анастасии Головиной, а в 24 года скоропостижно умер, оставив после себя дочь — Елизавету Салтыкову.
Единственная внучка Салтычихи сочеталась браком с французским эмигрантом графом Гавриилом Раймонд-Моденом, который заведовал при дворе императорской охотой и торжествами. Кстати Елизавета тоже была на хорошем счету у правителей и благодаря своей добродетели пожалована в кавалерственные дамы ордена Св. Екатерины меньшего креста.
Незаконнорождённый
Существует версия, согласно которой у заточенной в темницу Ивановского монастыря Салтыковой случился роман с охранявшим её стражником. В результате тюремного романа душегубица родила ребенка, однако ни пол, ни дальнейшая судьба этого чада неизвестны.