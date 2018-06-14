Кем был Иван Грозный по происхождению

25 августа 1530 года, в подмосковном Коломенском, великая княгиня Московская Елена родила первенца Ивана — будущего Ивана IV (Грозного). Этому счастливому событию предшествовало множество волнений.

Сначала великий князь был женат на на Соломонии Сабуровой — девушке, происходящей из боярского рода, но не из боярской семьи. После двадцати лет брака Соломония была сослана в монастырь за бездетность, а великий князь женился вторично на Елене Глинской, дочери литовского князя и сербской дворянки.

Однако прошло ещё четыре года, а наследника всё не было. При дворе великого князя ползли сплетни о бездетности самого Василия III, который был к тому же стар и болен. Шептались также о фаворите царицы — женатом боярине Иване Фёдоровиче Овчине-Телепнёве-Оболенском. Это был отважный и талантливый воевода, участник многих сражений.

Как бы то ни было, через пять лет брака Елена родила Ивана, а позже Юрия. Мамкой — няней юного Ивана IV стала сестра фаворита.

Всего через три года после рождения первенца Василий III умер от нарыва на бедре. Современные исследователи предполагают, что это был рак.

Властный характер

Рыжеволосая Глинская обладала сильным и властным характером, она была воспитана отнюдь не в старорусских традициях. Разумеется, молодая княгиня с такими наклонностями не испытывала прилива энтузиазма при мысли угодить в монастырь, как её предшественница. Шансы на воспроизводство наследника от Василия III были символические, счёт шёл на месяцы. Логично предположить, что Елена использовала все шансы, чтобы остаться у власти.

После смерти Василия III фактически был совершён переворот, все государственные вопросы решались лично регентшей вкупе с фаворитом. Были схвачены и умерли в тюрьме от голода два брата Василия III, а также другие великие бояре, недовольные сложившейся ситуацией. Елена сгноила в тюрьме собственного дядю, пытавшегося её вразумить.

Известно, сколько крови пролил сын Елены Иван Грозный. И у него, и у его матери в характере присутствовала потребность во власти, оба были крайне жёсткими. Что это — случайность рождения, просчёты воспитания? Не факт, что предками Грозного были Рюриковичи. Но совершенно точно его предком был темник (не хан) Мамай, разбитый русскими на Куликовом поле.

Родоначальник Глинских

Эпицентр активности Великой Степи в какой-то момент переместился на запад. Орда раскололась на несколько улусов, принадлежащих потомкам сыновей Чингиса. В Улусе Джучи со столицей Сарай на Волге царил беспорядок и братоубийство — потомки-чингизиды резались за власть.

Прежний закон — Яса, был заменен на ислам. Среди монголов было распространено христианство несторианского толка, многие бежали на Русь и принимали православие. Власть нередко захватывали темники, которые держали при себе для внешней законности хана-чингизида.

Одним из таких темников был Мамай, и ему приходилось настолько туго, что он искал спонсоров везде, где только возможно. Положение осложнялось тем, что он не только не был чингизидом, а являлся потомком того самого вождя кыят-чжурки Сэче-Бики, казненного Чингис-ханом, а следовательно, являлся кровным врагом законной власти. А монголы помнили эти старые счеты и не стремились примкнуть к явному узурпатору.

Мамай нашёл источник поддержки в лице генуэзцев, которым принадлежало несколько городов Крыма, в том числе богатая Кафа (Феодосия): крупнейшая крепость и центр работорговли.

Надо сказать, что законные ханы не особенно любили пронырливых итальянцев. За тридцать лет до описываемых событий, в период правления хана Джанибека, в Орде случился голод, а генуэзцы за гроши скупали у своих союзников–татар детей и продавали их в рабство.

Джанибек был донельзя возмущён таким недружественным поведением, осадил Кафу, но взять мощную крепость не мог. А в его собственном войске началась чума, и тогда Джанибек приказал перекинуть катапультой через крепостную стену труп человека, умершего от чумы. В Кафе началась эпидемия, генуэзцы бросились на корабли с целью вернуться в Италию и спастись, но в результате разнесли чуму по всей Европе.

Так вот с этими людьми и «подружился» Мамай. А у генуэзцев была давняя мечта: проникнуть на русский Север и обогатиться за счёт прямой скупки пушнины. Дальше Москвы их не пускали, зато давали землю и стимулировали на развитие княжества. Русские называли генуэзцев «фряги». Подмосковные посёлки Фрязино, Фрязево — их бывшие владения.

Не имея возможности сменить московскую власть , «фряги» принялись действовать через Мамая и его окружение. Фактически купили эту неустойчивую ордынскую структуру. Их требование было — война с Москвой. Орде это было совершенно неинтересно, поэтому Мамай запретил подвластному улусу сеять хлеб: чтобы избежать голода, татарам пришлось идти воевать.

Все знают, чем закончилась Куликовская битва. Можно упомянуть, что отряд генуэзской латной пехоты добавил русичам хлопот, однако был сметён вылетевшим из дубравы засадным полком. Темник Мамай бежал в Кафу, рассчитывая получить новую помощь, но неудачливый авантюрист был убит собственными союзниками, полностью истощив их терпение и ресурсы.

У темника Мамая был сын, тоже Мамай, и он бежал в Литву, где в течение пятнадцати лет вёл довольно жалкое существование. Затем произошла битва на Ворскле, которую Великий князь литовский Витовт проиграл, был ранен и бежал лесами.

Проводником ему служил именно этот Мамай-младший, он оценил предоставленный ему шанс и водил отряд Витовта по лесам и болотам, пока князь Литвы не пообещал ему земли и дворянство.

Таким образом, Мамай получил во владение урочище Глину и стал родоначальником князей Глинских, чьим потомком и был царь и великий князь Иван Васильевич.