Наталья Водянова и Полина Киценко «У каждого человека должна быть своя миссия»

Фото: Владимир Васильчиков . Стиль: Алиса Жидкова. Интервью: Денис Мережковский

GRAZIA: Невероятную атмосферу на Зеленом марафоне «Бегущие сердца» отмечают даже те, для кого приехать рано утром и пробежать дистанцию — подвиг. Организация этого события столь же безоблачная и счастливая?

Наталья Водянова : Я могу точно сказать, что все не так просто. Когда то, что ты хочешь, получается и складывается, бывают моменты эйфории. Это и весело, и круто. Но в основном ты имеешь кучу разочарований — в ком-то, в чем-то. Процесс напоминает долбление в стену: в конце концов ты ее или пробиваешь, или нет. Это очень серьезная работа не одного человека. И забавного в ней мало. Уверена, Полина готова многое добавить к моим словам.

Полина Киценко: Здесь как с родами. Женщина страдает и утверждает, что больше — никогда. А потом говорит «хочу еще». Это сложно. Есть взлеты и падения, есть минуты отчаяния, есть моменты, когда что-то не получается и нужно искать выход. Просто у оптимиста никогда не опускаются руки. Эта дверь закрыта? Зайдем в другую. Закрыты все двери? Залезем в окно. Закрыто окно? Проникнем в форточку или снесем стену грузовиком. А иногда хочется сесть на бордюр, вытянуть ноги и подумать — как же все-таки взять эту крепость? Но такого, чтобы развернуться и уйти, не может быть. Сдаваться — неправильно.

GRAZIA: И результат налицо! В этом году мы стартовали на Васильевском спуске. Как у вас это вышло?

Н. В. : Мы идем дальше, открываем для себя новые горизонты. Очень много согласований, до последнего момента Полине было нужно все это разруливать, организовывать. Конечно, мы поддерживали ее везде, где требовалось, но я ни на секунду в ней и в ее команде не сомневалась.

П. К. : Мы с Натальей всегда об этом мечтали. В данном случае для того, чтобы выйти на Васильевский спуск и оказаться у стен Кремля, потребовалось 13 месяцев. Первые переговоры начались в апреле 2017 года, когда прошлый забег еще не состоялся.

GRAZIA: В этот раз благодаря Зеленому марафону «Бегущие сердца» было собрано более 40,5 миллионов рублей. Огромные деньги. В то же время само событие невероятно затратное. Как вам удалось вывести такую формулу, при которой ущемленными себя не чувствуют ни участники, ни подопечные фонда «Обнаженные сердца», для которых все это делается?

П. К. : Мы никто без наших друзей. Среди них оказалось огромное количество людей, которые на разных этапах помогали нам вырастить проект. Плюс у нас всегда бесплатно выступают артисты, работают светские фотографы, ведущие — все они дарят нам свой труд.

Н. В. : Я верю, что благотворительность — это не то, что ты обязательно делаешь с надрывом, везде ужасно экономишь, чтобы все деньги направлялись на дело. И мы, конечно, на всем экономим. Но не на людях. Иначе мы их потеряем, поскольку для многих из них важны профессионализм и комфорт — это просто часть их жизни. Они могут выбрать остаться дома и помогать как-то по-другому. Поэтому мы всегда стараемся делать все на самом высоком уровне. И наше понятие экономии в том, что нужно как можно больше получить бесплатных сервисов от самых достойных партнеров: кейтеринг, какие-то услуги… Для них это бывает не так сложно, они могут себе позволить один день не заработать на этом, но для нас это огромная экономия средств.

П. К. : С первого дня мы поставили себе задачу сделать не просто благотворительный забег. Сейчас мы шарики надуем, сбегаем, заявим о себе, и всем будет классно. Это не так. Хотелось, чтобы наша команда в первую очередь сделала высоко-классный легкоатлетический забег, организованный по всем последним мировым стандартам: с точки зрения порядка, разведения людских потоков, сервиса для бегунов, качества трассы. Все то, что создает именно комфорт и удовольствие для участников.

GRAZIA: Фонд «Обнаженные сердца» организует события по всему миру. Где сегодня самые отзывчивые люди?

Н. В. : У нас в стране. И это нормально, поскольку мы расходуем все собранные средства в России. Здесь сегодня наша главная поддержка, несмотря ни на что.

GRAZIA: Как вы думаете, люди хотят помогать по своей природе или их нужно подталкивать к этому, в том числе разными событиями — ярмарками, марафонами, аукционами?

Н. В. : Человеку очень приятно отдавать, когда он понимает, что при этом приобретает нечто интересное для себя. Своеобразную «награду за работу»: уникальное впечатление или что-то из мира моды… То, что делает его еще более cool. У меня даже появилось такое внутреннее убеждение: сегодня человек не может быть и называться «хорошим», если он не cool. Я в это очень верю и считаю, что сейчас, если у тебя нет какой-то миссии, то ты уже не крутой. Она обязательно должна быть, а тебе следует за ней идти и быть активным. Это новые стандарты в обществе. Good is the new cool.

GRAZIA: Думаете, поэтому такое количество всеми уважаемых известных людей вместе с вами «бегут со смыслом» который год?

П. К. : Действительно, сегодня нам уже не нужно объяснять, куда мы их зовем, — все ждут и приходят сами. И здесь мы, конечно, чувствуем ответственность и гордость: у нас получилось внести свой большой вклад в то, чтобы привить эту культуру и моду на нее. Безусловно, конечная цель — собрать средства. Но важно еще и подарить городу и людям мероприятие, которое бы они ждали, которое бы укрепляло их дух и учило не только культуре здорового образа жизни, но и тому, что через него можно помогать тем, кому это нужно. Многие думают, что благотворительность — удел состоятельных людей и что им это не по карману. А она на расстоянии вытянутой руки, взятых с полки кроссовок. Или кто-то хочет помогать, но не знает, где, кому и как. Так вот, наш проект демонстрирует культуру самой доступной благотворительности и самой простой помощи людям: беги и помоги. Беги со смыслом.

GRAZIA: Что оказалось поворотным пунктом, когда стало понятно — забег приобрел массовый успех?

П. К. : Заключение в прошлом году партнерского соглашения со Сбербанком , когда они доверили нам управление московским стартом их Зеленого марафона, что объединило наши беговые проекты. Это огромная честь, и мы были счастливы приобрести такого сильного старшего партнера, который разделяет наши ценности в отношении здорового образа жизни и бега со смыслом. Мы удвоили силы, объединили опыт и вывели нашу гонку на новый уровень.

Н. В. : Сбербанк — это не только финансовый и социальный институт, но и очень спортивная корпорация, к тому же значительная в сфере меценатства. Герман Греф — наш вдохновитель, визионер и опора в постоянном развитии нашего благотворительного забега. Он доказывает, что бизнес тоже может быть со смыслом. Еще в этот раз к нам приехали спорт-смены из Катара в рамках перекрестного Года культуры Катара и России, и в гонке принял участие посол Катара в России — Фахад Мохамед Аль-Аттыйя. Мы запланировали большое количество совместных проек-тов, ведь наши страны разделяют общие ценности, одна из которых — создание максимально благоприятных условий для раскрытия человеческого потенциала. Благотворительность играет важнейшую роль и в России, и в Катаре, поэтому совместные проекты станут площадкой для плодо-творного сотрудничества и установления новых связей между отдельными людьми, фондами и организациями на постоянной основе.

GRAZIA: Как вы сами делите между собой обязанности?

Н. В. : Полина бегала с нами давно — со второго полумарафона в Париже. И когда-то, лет пять назад, мы сели пить чай, и я ей рассказала о своей задумке привезти благотворительный бег в Россию.

П. К. : Тогда Наташа спросила меня, не хотела бы я заняться таким проектом. Я с радостью взяла на себя штангу этой задачи, положила ее на плечи и начала постепенно поднимать.

Н. В. : Когда мы придумали «Бегущие сердца», Полина стала нашим соучредителем. Первый год мы бегали в парке Горького, было очень ограниченное количество людей — полторы тысячи. Уже тогда мы понимали, что интерес к мероприятию гораздо больше, и поэтому искали площадку, которая сможет принять всех желающих. И когда уже договорились с МГУ , к нам присоединилось 10 тысяч человек. Полина организовала этот забег на таком уровне, что он стал сильным брендом. П. К. : Понятно, что организационная творческая и исполнительская части лежат на плечах моих и моей команды, но есть огромное количество аспектов, когда мы бы не смогли ничего сделать без максимальных включений Натальи и ее команды. Самые важные решения, встречи… Они всегда рядом со мной. Днем и ночью подключаются и прилетают, когда нужно! На сутки или хотя бы на полдня. В бешеном режиме. И знаете, это так круто, когда всегда знаешь, кому можно позвонить, кого попросить. И Наталья — такой человек, который обязательно исполнит свой личный максимум. И вместе мы добьемся нашей цели.

GRAZIA: Вы обе очень часто говорите об оптимизме. У вас самих это качество никогда не переживает кризисов?

П. К. : Нет, у меня всегда стакан наполовину полон.

Н. В. : В моей жизни вера в лучшее была всегда. И в самые тяжелые времена. Когда ты ребенок и вынужден существовать в очень трудной жизненной ситуации… «Оптимизм» — даже не самое верное слово. Просто у тебя нет выбора, кроме как идти вперед и жить с тем, что есть. И дети обязательно находят способы: ищут что-то прекрасное, доброе и быстро забывают обиды и горести. Ведь чем меньше имеешь, тем больше ценишь самую крошечную мелочь. У меня есть интересные воспоминания о том времени, и все они связаны с какой-то уникальной едой, которую я попробовала. Первая жвачка, первая Fanta, первый Twix. Я настолько ярко помню эти моменты, какие-то из них очень-очень горькие, но в целом — маленькие жизненные радости, которые ты проносишь через всю жизнь. Сейчас вот думаешь об этом, и даже не верится. Интересно, как можно передать это своим детям?

GRAZIA: И что может сегодня стать для них предметом такого счастья?

Н. В. : Время, проведенное вместе. Поездки, где мы переживаем новые эмоции. Когда родился Максим, я повезла Неву с Виктором в Венецию на два дня. Мне довелось много раз в ней бывать, но они увидели город впервые. Эти два дня были такими яркими для нас! Или недавно мы с Виктором поехали в Милан — познакомиться с Донателлой Версаче. Было здорово. Мы все время ели что-то вкусное, смотрели на красивую архитектуру, веселились и просто проводили время друг с другом. К сожалению или к счастью, я очень занятой человек. Поэтому для детей самое главное — вот такие моменты, когда мы вместе.

GRAZIA: А как передать им это самое желание помогать другим?

П. К. : Мои дети вместе со мной на всех благотворительных событиях. Я их не заставляю. Это уже норма жизни. Когда ты чем-то увлечен, твои дети автоматом впитывают это. Вообще, где ты сеешь, там и всходит. И если ты все время вокруг себя высеиваешь эти ростки, то они всходят там же, где твои дети.

Н. В. : И это очень важно. Плюс не нужно бояться показывать им так называемые ужасы. Например, однажды Лукас, Нева и Виктор ездили со мной в детские дома в России. Это сильно влияет на психику, и лично я считаю, что в положительном ключе. Не стоит бояться таким образом нанести ребенку травму. Я не рассказывала им о мрачных реалиях этих детей — они сами все видели, ничего говорить было не нужно. Безусловно, для ребенка это страшно, наверное, он ставит себя на место тех малышей. Но эмпатия так и развивается: когда ты видишь и понимаешь, что в беде может оказаться даже самый беспомощный. Потом это на сознательном уровне забывается. Сейчас, если я спрошу младших, помнят ли они, то наверняка окажется, что очень плохо. Но в подсознании увиденное остается и просто делает человека более гуманным. Я это знаю. Иногда смотрю на своих детей и вижу, как они становятся хорошими людьми.

