10 самых ужасных семейных пар — серийных убийц

Согласно общепринятым понятиям, серийный убийца — это тот, кто убил более трех человек, зачастую движимый своими психическими расстройствами. Большинство этих психов действуют в одиночку и являются социопатами, но некоторые из них находят таких же маньяков, которые не против присоединиться к их преступлениям. Встречайте, десятка самых страшных и больных серийных убийц, которые действовали парами.

1. Пол Бернардо и Карла Хомолка

Они познакомились в 1987 году в Торонто, поженились в 1991-м. За полгода до свадьбы Карла захотела подарить будущему мужу особенный подарок — девственность своей 15-летней сестры. Бернардо знал, что Карла не была девственницей, когда они сошлись, и это не давало ему покоя. Поэтому в канун Рождества 1990 года Карла смешала алкоголь и галотан, чтобы усыпить свою младшую сестру. После этого они с женихом снимали на видео, как по очереди насиловали бедняжку.

В середине ночи сестра Карлы задохнулась в собственной рвоте и умерла. Смерть девочки тогда посчитали несчастным случаем, поэтому Бернардо и Карла продолжили реализовывать свои фантазии, насилуя и убивая юных девушек. Наконец их обнаружили по ДНК на одной из жертв. В 1993 году Бернардо сильно избил жену. Тогда Карла решила признаться во всем полиции при условии, что ее мера наказания составит до 12 лет лишения свободы. Благодаря ее показаниям Бернардо попал за решетку на всю жизнь без возможности досрочного освобождения. Карла Хомолка вышла на свободу в июле 2005 года.

2. Гвендолин Грэм и Кэтрин Мей Вуд

Эти две женщины встретились в доме престарелых в Гранд-Рапидс, штат Мичиган, и сразу же стали парой. Но обычного секса молодым лесбиянкам было недостаточно. Сначала они душили друг друга во время секса, но вскоре это им наскучило. Тогда они начали убивать старушек в доме престарелых, в котором работали. Первое убийство они совершили в январе 1987 года — задушили пожилую женщину с болезнью Альцгеймера, а затем занялись сексом рядом с ее трупом. Подобные убийства повторялись четыре раза.

Они даже забирали какие-то предметы на память и хвастались содеянным перед коллегами, которые не верили в серьезность сказанного. Все изменилось, когда Грэм — доминирующая в паре — приказала Вуд убить женщину просто ради смеха, но Вуд отказалась. Тогда Грэм переехала в Техас, сменив работу, и пара рассталась. Вуд сломалась и сдалась в полицию. В итоге лесбиянки начали давать показания друг против друга. На суде Грэм получила пожизненное, а Вуд — 20 лет тюрьмы.

3. Фред и Розмари Уэст

Одна из самых печально известных и страшных пар серийных убийц в истории. У обоих было сложное детство, и, предположительно, в их биографии имел место инцест. Хотя большая часть их убийств пришлась на период с 1973 по 1979 год, первое они совершили в 1971 году. Пока Фред сидел в тюрьме за мелкую кражу, Розмари осталась присматривать за Шармэйн — падчерицей Фреда от предыдущего брака. Розмари избивала девочку, а когда та перестала плакать, Розмари взбесилась и убила малышку. Когда Фреда выпустили из тюрьмы, мать Шармэйн пришла за девочкой, но пропала. Предположительно, Фред ее убил.

У Фреда и Розмари были патологические отношения — Розмари часто спала с собственным отцом, и Фред это не только знал, но и одобрял. Фред также был не против, чтобы Розмари подрабатывала проституцией. Он даже организовал комнату в их доме, чтобы она могла принимать там клиентов. В комнате были дыры в стенах, чтобы Фред мог подглядывать. А у входа висел красный фонарь, чтобы их дети понимали, занята их мать или нет. Когда Розмари стала проституткой в 1972 году, Фред в первый раз изнасиловал их 8-летнюю дочь. После этого он не раз насиловал и других своих дочерей и снимал это на камеру.

В период с 1973 по 1987 год пара убила 9 человек, включая одну из собственных дочерей и нескольких соседских детей. Их поймали только в 1994 году, когда полиция начала расследовать исчезновение одной из дочерей Уэст, которую в последний раз видели в 1987 году. Фред признался в 10 убийствах, но позже ему приписали еще 11, когда полиция нашла останки на территории его дома. Розмари не призналась ни в одном, но ее обвинили в 10 убийствах. В 1995 году Фред повесился в тюрьме в ожидании слушания своего дела. Розмари в настоящее время отбывает пожизненный срок.

4. Шарлин и Джеральд Галлего

В период с 1978 по 1980 год супруги изнасиловали и убили 9 девушек, включая одну беременную. Джеральд доминировал в отношениях, а Шарлин делала все, что он скажет. У них было больное воображение, и вскоре они захотели иметь «секс-рабынь». Пара похищала девушек (самой младшей было 13), часами насиловала, а затем убивала.

Так продолжалось до тех пор, пока они не похитили молодую пару на парковке. Жениха застрелили, а девушку изнасиловали, избили и тоже убили. Но друзья пары, которые видели похищение, успели записать номер машины и сообщили в полицию. В итоге Шарлин и Джеральда арестовали. В 1984 году Шарлин дала показания против мужа. Ее приговорили к 16 годам лишения свободы в Неваде. Джеральда приговорили к смертной казни, но он умер в тюрьме от рака в 2002 году. Шарлин вышла на свободу в 1997 году.

5. Чарльз Старквезер и Кэрил Энн Фьюгейт

Они влюбились друг в друга в 50-х. Тогда Фьюгейт было 14, и ее отчим и мать не одобряли отношения с 19-летним Старквезером. 21 января 1958 года Старквезер застрелил мать и отчима Фьюгейт, но не остановился на этом — еще он задушил ее младшую сестру. После этого парочка пустилась в путешествие по Америке, грабя и убивая всех, кого встречала на пути. В итоге они убили 11 человек и двух собак. Их поймали 29 января 1958 года в Вайоминге. Старквезер получил смертный приговор, Фьюгейт — пожизненное. Однако в 1976 году Фьюгейт вышла на свободу досрочно и сейчас живет в Мичигане.

6. Реймонд Фернандес и Марта Бек

Фернандес сидел в тюрьме за ограбление в 40-х, там же он узнал о вуду и оккультизме от своего сокамерника. Выйдя на свободу, Фернандес решил, что эти новые знания можно использовать, чтобы привлечь внимание женщин. Он планировал ходить на свидания, соблазнять женщин, грабить их и исчезать. Все шло хорошо, пока он не встретил по объявлению Марту Бек. Она явилась на свидание с двумя детьми. Он сказал ей, что позволит ей остаться, если она избавится от детей. Бек тут же бросила детей, что впечатлило Фернандеса.

Сначала они вместе продолжили его план, но взрывной характер Бек постоянно мешал этому. Она ревновала Фернандеса к женщинам и начала нападать на них. В итоге пара стала убивать большинство своих жертв. В конце февраля 1949 года они убили молодую вдову и ее двухлетнюю дочь. Соседи услышали шум и вызвали полицию. Когда полиция прибыла, Бек и Фернандес все еще были в квартире. В общей сложности они убили около 20 человек. Им вынесли смертный приговор и в 1951 году казнили на электрическом стуле в тюрьме Синг-Синг.

7. Фэй и Рэй Копленд

В 1990 году Фэй и Рэй Копленд стали самой старой парой в США, которую приговорили к смерти. 76-летнего Рэя и 69-летнюю Фэй обвинили в убийстве пяти человек. Пожилая пара покупала скот, чтобы перепродать его подороже и поделиться долей с первым владельцем. Но Рэй убивал владельцев скота, чтобы не делиться кушем. Их арестовали, когда кто-то нашел человеческие останки на их заднем дворе. Поначалу Фэй отрицала, что знала об убийствах, но ее алиби не сработало. Их обоих приговорили к смерти, но позже Фэй изменили меру наказания до пожизненного. Фэй прожила до 2003 года, Рэя казнили в 1993-м.

8. Майра Хиндли и Ян Брэди

Начали встречаться в 1960-х. Читали книги о Гитлере и нацистах и были экстремистами. В июле 1963 года Брэди заговорил об «идеальном убийстве». 12 июля 1963 года они похитили 16-летнюю Паулину Рид — подругу младшей сестры Хиндли. Брэди изнасиловал девочку и ударил по голове лопатой, а затем перерезал горло, практически отрубив голову. В период с 1963 по 1965 год пара убила пять детей, жестоко издеваясь над ними. Когда сестра Хинлди и ее муж увидели, как пара убивает подростка, они позвонили в полицию. Преступников приговорили к пожизненному. Брэди посчитали сумасшедшим, и остаток своих дней он прожил в психушке. Хиндли умерла в возрасте 60 лет в тюрьме.

9. Генри Лукас и Оттис Тул

В 1973 году эти двое встретились и сразу же полюбили друг друга. В 1983 году Лукаса арестовали за хранение оружия, и он вдруг начал хвастаться, что отнял немало жизней. В итоге пара призналась в убийстве сотни человек. Они знали детали убийств, которые могли знать только убийцы. Лукас и Тул помогли полиции найти тела 246 пропавших. У них не было определенного способа убийства, они убивали людей всех рас, возрастов и полов. Тула обвинили в 5 убийствах, Лукаса — в 11. Сначала обоим вынесли смертный приговор, но потом его заменили на пожизненное. Тул умер от проблем с печенью в 1996 году, Лукас — в 2001-м от инфаркта.

10. Сьюзан и Джеймс Карсон

В начале 1980-х эта парочка употребляла много наркотиков. Потом они приняли ислам и переехали на ферму марихуаны в Сан-Франциско. Они считали себя «мусульманами-вегетарианцами» и убивали тех, кто, по их словам, источал «злобную энергию». Первой жертвой стала их соседка в 1981 году. Они избили ее сковородкой и десять раз ударили ножом. После этого они убили как минимум двоих, пытаясь «избавить мир от колдовства». Когда их поймали, полиция нашла список людей, которых они хотели убить, — в него входили и знаменитости. Оба признались в убийствах, и им вынесли приговор — пожизненное заключение в тюрьме.