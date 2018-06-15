Майя: самая странная народность древности

Майя и ацтеки были двумя величайшими цивилизациями Центральной Америки до прибытия туда колонизаторов из Старого Света. Империя майя на самом деле появилась раньше ацтекской и пережила ее на несколько сотен лет. За последние две тысячи лет она испытала несколько крупных взлетов и падений, что чуть было не оставили от нее и следа. Но она по-прежнему жива и нашла свое отражение в обычаях народов, которые населяют полуостров Юкатан

Хотя их цивилизация была почти полностью уничтожена, во многих сельских районах Мексики Гватемалы культура и язык майя сохраняются с завидным упрямством. Вот кто действительно заботится о своих корнях.

По последним подсчетам, около семи миллионов потомков тех самых майя по-прежнему живут на полуострове Юкатан.

Колумбийские майя серьезно относились к физическим особенностям своих детей и часто хотели их улучшить. Матери прижимали дощечки ко лбам своих отпрысков, чтобы разгладить их. Также в обычае было вешать перед глазами ребенка какой-нибудь предмет, чтобы развить у малыша косоглазие — еще одна черта, подчеркивающая благородное происхождение.

Медицина древних майя была на самом деле довольно развитой. Они зашивали раны с помощью человеческих волос, пломбировали зубы и даже занимались изготовлением протезов.

Некоторые майя до сих пор практикуют кровавые жертвоприношения. Но они хотя бы отказались от человеческих жертв — теперь в ход идут одни только куры.

Майя использовали обезболивающие препараты, полученные из естественных ингредиентов как в религиозных ритуалах (в качестве галлюциногенов), так и в медицине (в качестве анестезии).

Подобно ацтекам, майя были азартными игроками месоамериканской игры в мяч. Площадки для игры были обнаружены во всех крупных городах империи. Часто эту игру связывают с обезглавливаниями жертв, которые, вероятно, являлись игроками проигравшей команды. А отрубленные головы потом, как предполагают, использовались в качестве мячей.

Сауны и бани играли важную роль в культуре майя. Они верили, что омовения помогают очистить их души от зла.

Руины и пирамиды, которые вы часто видите на снимках, были сфотографированы, скорее всего, в Чичен-Ице — одном из самых больших городов майя. Он лишь недавно был выкуплен правительством у частного владельца.

Рабов, заключенных и военнопленных для подготовки к жертвоприношению окрашивали в синий цвет, а иногда и пытали. Затем жертву приводили на вершину одной из пирамид, где расстреливали градом стрел, а если ее сердце все еще продолжало биться, его вырезал из груди жрец храма. Иногда помощники жреца снимали с жертвы кожу, завернувшись в которую главный жрец исполнял ритуальный танец.

Майя имели очень продвинутую систему письма и настолько любили ей пользоваться, что оставляли надписи повсюду, куда могли дотянуться, в том числе, и на стенах зданий. К сожалению, большая часть их записей была утрачена во времена испанских завоеваний в Новом Свете.

Так же как и ацтеки, майя никогда не имели дел с железом или сталью. Их оружие было изготовлено из обсидиана (вулканического стекла) или вулканических пород.

Помимо плоского лба и косоглазия майя-дворянин отличался от простонародья клювообразной формой носа, придания которой добивались при помощи специальной замазки, а его зубы инкрустировались нефритом. Кстати о зубах: среди аристократок в моде было заострять свои зубы.

Майя, возможно, стали первой цивилизацией, использовавшей цифру 0 в качестве порядкового номера. Впоследствии индийские математики впервые использовали его как математическую величину при расчетах.

Никто точно не знает причины падения империи майя. Ученые предлагают на выбор несколько гипотез — от засухи и тотального голода до перенаселенности и изменений климата.