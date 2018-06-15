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Бывший наркоман показал чудесное преображение
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Бывший наркоман показал чудесное преображение 

Lenta.ru 49 минут назад
Фото: Lenta.ru
Пользователь Reddit опубликовал фотографии, на которых продемонстрировал изменения в своей внешности после отказа от наркотиков.
«Это был долгий путь к выздоровлению, и не одной дорогой. Но! Четыре года как чист от мета», — прокомментировал автор, признавшись в употреблении наркотических веществ в прошлом. Пост составлен из двух снимков, сделанных с разницей в четыре года. На первом из них он изображен в тюремной оранжевой робе.
Завсегдатаи форума поддержали его: публикация набрала более 50 тысяч лайков за три часа. В комментариях пользователи поздравляли мужчину и одобрительно отзывались об изменениях в его внешности. «Сейчас ты выглядишь намного моложе!» — отмечали комментаторы.
Многие вспомнили истории своих близких, победивших зависимость. Один из посетителей имиджборда рассказал о своем брате, который 18 лет назад завязал с героином, после чего женился, обзавелся детьми и занялся бизнесом. «Что бы ты ни задумал, ты можешь это сделать», — заключил он.
В комментариях также отметился двоюродный брат автора. «Действительно странно видеть члена семьи на Reddit, особенно в контексте чего-то положительного. Так держать!» — поддержал он родственника. Автор треда поблагодарил его за поддержку и заметил, что как раз размышлял, увидят ли публикацию родственники.
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