13 глупых вещей, на которые не стоит злиться

Гнев — естественная эмоция для каждого человека. Несмотря на то, что он зачастую оказывает негативное воздействие на настроение, не испытывать его намного хуже. Ведь гнев является защитной реакцией на внешние угрозы. Благодаря этому чувству ты можешь предотвратить посягательства на свою жизнь или репутацию, а также защитить своих близких. К тому же гнев — неизменное орудие властных людей. Его используют как средство выражения силы и утверждения собственного господства над другими.

Но с другой стороны, гнев может привести и к негативным последствиям. Он может деструктивно сказаться не только на твоем эмоциональном состоянии, но и на повседневной деятельности, а также в общении с людьми. Поэтому, испытывая чувство гнева, необходимо отчетливо понимать, делаешь ты это для того, чтобы контролировать ситуацию, либо потому, что ты этот контроль потерял. Во втором случае твоя злость бесполезна и ты зря растрачиваешь энергию. Вместо этого лучше успокоиться и сосредоточиться на чем-то более важном. Чтобы научиться этому, нужно видеть разницу между оправданными причинами для гнева и тем, что не заслуживает подобной реакции.

1. Прошлое

Прошлое существует только в твоей памяти. Сейчас вся его ценность заключается в извлечении и осмыслении ошибок, которые ты не должен повторять в будущем. Нужно понимать, что твои воспоминания говорят о вещах с некоторой долей предубеждения. Соответственно, не стоит тратить свою энергию на то, что уже не находится в твоей жизни и чему ты не можешь дать объективную оценку.

2. Глупые люди

Глупые люди существовали во все времена и продолжают существовать сейчас независимо от места проживания, расы, национальности, возраста, вероисповедания и даже отношения к русскому рэпу. И если ты это понимаешь, то сетовать на то, что идиоты окружают именно тебя, так же абсурдно, как и то, что их глупость оскорбляет тебя и занижает твой интеллект. Умный человек дураков обходит, и уж тем более не опирается в своих эмоциях на их поведение. Если же на твое настроение так сильно влияет глупость людей вокруг, то, скорее всего, ты не так умен, как думаешь. 14 черт действительно глупых людей

3. Отвратительные люди

Есть некоторые люди, которые раздражают без объективных на то причин. Они просто кажутся тебе неприятными или их образ жизни не соответствует твоему. И, казалось бы, повода для злости по отношению к ним быть не должно. Просто исключи их из своей жизни, и злобы не будет. Но хуже, когда они начинают жаловаться тебе на свои трудности, в которых по большому счету сами и виноваты. В качестве примера можно привести человека, страдающего ожирением, который сетует на проблемы со здоровьем и отсутствие личной жизни, но при этом все свободное время ест вредную пищу, а про спорт слышал только по телевизору. Если его самого не раздражает собственный статус жертвы, то абсолютно логично, что он не должен раздражать тебя.

4. Твои «враги»

Правда заключается в том, что если нет людей, которые искренне намерены или мечтают причинить тебе какой-либо вред, значит, и врагов у тебя нет. В жизни каждого есть человек, к которому ты испытываешь негативные эмоции. Это может быть твой начальник, бывшая девушка или тот, кто однажды тебя оскорбил или предал. Но если этот человек не вставляет тебе палки в колеса и не пытается испортить жизнь, то гнев по отношению к нему будет напрасным и ничего кроме мучений не принесет.

5. Развлечения

Ты наверняка знаешь людей, которые к поражениям в соревновательных развлечениях относятся как к личной трагедии. Двое наших коллег полдня не разговаривали друг с другом, после того как один из них проиграл другому в FIFA на PlayStation. Возможно, в этом описании ты узнал и себя. Подумай об этом, если твои друзья не звонят тебе, когда собираются вместе поиграть в футбол. Проблема эта настолько абсурдна, что посоветовать тут можно только одно: не придавать такое большое значение проигрышу, который ровным счетом ничего не значит да и проигрышем считается лишь условно, поскольку изначально цель подобных мероприятий заключается в развлечении.

6. Жизненные обстоятельства

Ты злишься на то, что твои родители не смогли оставить тебе в наследство огромное состояние? Или то, что не можешь найти себе девушку из-за отсутствия дорогой машины или престижной работы? А может, тебя бесит мысль, что ты не родился в развитой стране вроде Норвегии и вынужден жить здесь, подстраивая свой рацион под колебания цен на нефть? Если подобные мысли вызывают у тебя гнев, то используй его, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. В противном случае у тебя есть шанс превратиться в нытика, который своим поведением оправдывает все неудачи, с которыми сталкивается.

7. Деньги и имущество

Потеря денег или порча имущества некоторыми людьми воспринимается чуть ли не как гибель близкого человека. Есть те, кто, увидев царапину на своей машине, потом еще неделю не может заснуть и теряет аппетит. Злость из-за поломавшейся машины, разбившегося айфона или потерянной суммы денег не должна выбивать тебя из колеи надолго. А чтобы этого не происходило, мы можем тебе посоветовать не покупать вещи, не соотносимые с твоими доходами. Если ты разбил машину, взятую в кредит сроком на 10 лет, то твою печаль понять можно. Так же как и огорчение по поводу разбитого айфона, цена которого равняется трем твоим месячным зарплатам. И не носи в кошельке все свои сбережения, тогда и его потеря не будет столь фатальной.

8. Политики

Сердиться на политиков за то, что они коррумпированные лжецы, — это все равно что злиться на дождь за то, что он намочил твою одежду. К этому давно пора привыкнуть. А давать волю своему гневу стоит только в том случае, если ты способен что-либо изменить. Иначе лучше направить свою энергию на что-либо более полезное. В жизни существует множество проблем, на которые ты можешь повлиять, вместо того чтобы спихивать ответственность на что-то абстрактное. Ну или всегда можно обвинить плохую погоду.

9. Мировые события

Средства массовой информации с гораздо большей охотой сообщают дурные новости, чем наоборот. Тебе об этом прекрасно известно. Любое из негативных событий в мире вполне способно стать поводом для грусти. Есть важные вещи, которые требуют твоего внимания и формирования собственного мнения. Но если это не затрагивает непосредственно твою жизнь, то позволять пробуждаться своему гневу в связи с этим бессмысленно. Как федеральные СМИ манипулируют нашими страхами

10. Разные мнения

В разговорах на важные темы мы часто сталкиваемся с противоположными мнениями. Иногда эти мнения вызывают столь крайнюю степень непонимания, что это приводит к агрессивной реакции. Если ты злишься из-за того, что твой собеседник придерживается других взглядов, не оскорбляющих и не задевающих твою личность, то спроси себя сам, а не пофиг ли тебе на его мнение?

11. Аргументы

В продолжение к предыдущему пункту стоит отметить, что аргументы, которые ты приводишь в бессмысленном споре, по сути, также не имеют смысла. Если ты только не делаешь этого, чтобы защитить свою репутацию или отстоять профессиональный интерес. Спор имеет смысл только по практическим соображениям, иначе ты просто подкармливаешь свое эго. И твои негативные эмоции — слишком большая и неоправданная плата за это.

12. Несправедливость мира

Все мы слышали про теории заговора, про то, что большая часть денег принадлежит маленькой горстке людей, про глобальное потепление, нефтяной милитаризм, голодающих африканских детей, расизм, терроризм, авторитаризм и прочие ужасные вещи, которые заставляют поверить, что мир — это ужасное место. Так было, а главное, будет всегда. Единственно, что ты можешь сделать, — это сосредоточиться на улучшении своей жизни. И не стоит брызгать глобальными советами по устройству мира, если элементарно не можешь убрать дерьмо после своей собаки.

13. Ты сам В конце концов, злоба на самого себя является частой причиной твоего негативного настроения. В каком-то смысле это даже хорошо. Злишься на себя — значит предъявляешь себе определенные требования, выполнять которые не всегда получается. Где-то дал слабину, промолчал либо наоборот сказанул лишнее, проявил лень или слабость? Ничего. Главное, чтобы ты извлек уроки из своих ошибок, старался стать лучше в дальнейшем и не корил себя без веской причины. Как гнев вредит телу и мозгу