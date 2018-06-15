Они были на волоске от смерти, но чудом спаслись

Одни люди умудряются получить травмы на ровном месте, другие, даже попав в серьёзную переделку, отделываются лишь парой царапин. Именно о таких везунчиках и пойдёт речь.

1. Экстремалка решила запрыгнуть на грузовую платформу движущегося поезда. Но попытка оказалась неудачной — девушка провалилась в щель между вагонами. Когда поезд проехал, она поднялась с путей невредимой.

2. Мальчика снесла машина, проехавшись по нему сначала передним, а потом задним колесом. После этого ребёнок спокойно встал и пошёл по своим делам.

3. Папа с малышом пришли в торговый центр, где маленький озорник зацепился за перила эскалатора с внешней стороны и начал подниматься наверх. К счастью, отец догадался побежать и поймал ребёнка, когда тот свалился с движущейся лестницы.

4. Приближаясь к перекрёстку, мотоциклист не справился с управлением и слетел с байка. Перпендикулярно мчалась машина с прицепом. Мужчина, которого швырнуло на проезжую часть, пролетел буквально в паре миллиметров перед авто.

5. В провинции Идлиб в Сирии террористы подорвали ехавший по дороге автомобиль. Машину буквально разорвало на части. Поразительно, но после взрыва из неё вышли водитель и пассажир, которые не пострадали.