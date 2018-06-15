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Валерия Бурдужа: «Всегда видно по актрисе, насколько она открыта для флирта»
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Валерия Бурдужа: «Всегда видно по актрисе, насколько она открыта для флирта» 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Она ворвалась на отечественный кинонебосклон подобно комете — стремительно и ярко. Валерию Бурдужу зрители могли видеть в таких популярных сериалах, как «Менталист», «Качели», «Двойная сплошная», «Второе зрение». И это только начало, ведь молодой актрисе всего-то двадцать пять лет. Но был и в ее жизни период, когда опускались руки — помогла поддержка семьи и лучшего друга, однокурсника Дмитрия Подадаева, который позже приобрел иной статус. Сейчас Валерия и Дмитрий — муж и жена и мечтают о пополнении в семье. Об этом актриса рассказала журналу «Атмосфера».
— Лера, совсем недавно вы отмечали юбилей — двадцать пять лет. Это много или мало?
— Я как раз вчера приходила в свою школу, общалась с выпускниками, и педагог спросил: «А ты когда закончила школу?». И я сказала: «Восемь лет назад». Кажется, уже так много времени прошло. А с другой стороны, мне же всего двадцать пять! Вся жизнь впереди. Я считаю, что это прекрасный возраст — я еще успею посниматься, и семейную жизнь построить, и ребенка родить. К двадцати пяти уже примерно знаешь себя, понимаешь, куда двигаться дальше.
— В чем ощущаете себя взрослой? Какие поступки уже не можете себе позволить?
— Ой, я вообще была дрянная девчонка, пацанка — из тех, кто прогуливает школу, всегда на кураже, зажигалка, одним словом. Я могла, например, стать возле метро и созывать прохожих в какую-нибудь кофейню, причем сама я там не работала. (Смеется.) Люди смотрели на меня недоуменно. Сейчас, с возрастом, стала более тихой, спокойной, энергию свою не расплескиваю просто так. Есть муж, появились другие обязанности, семейные.
— Вы родом из Астрахани. Вспоминаете родной город?
— Я родилась в военном городке Знаменске Астраханской области. Там прожила первые девять лет жизни. Вроде бы немного, но каждый раз, когда в жизни тяжелый период, мне снится мой город, как я гуляю по улицам. У меня там осталось много друзей, хоть мы и учились в младших классах, но до сих пор общаемся. Там совершенно другая атмосфера, нежели в Москве.
— Вы туда приезжали позже?
— Да, приезжала спустя семь лет, мы встретились со своим классом и первой учительницей. И это действительно было здорово. Они расспрашивали меня про мою жизнь, делились новостями. Все было так искренне, приветливо, что я чувствовала себя там так, как будто никуда и не уезжала.
— В Знаменске папа, наверное, служил?
— Да, и мама была военным врачом. И брат мой там же, в Знаменске, родился. А потом родители купили в Москве квартиру и переехали. Решили, видимо, что у детей должно быть другое будущее, больше возможностей. Мне кажется, они не зря так поступили: видимо, предчувствовали, что дочка что-то здесь замутит. (Смеется.) И я очень рада и благодарна им, что сделали такой выбор. Хотя он был нелегким: пришлось начинать все с чистого листа.
— А ваше амбициозное будущее стартовало с балета «Тодес».
— Сначала я занималась в одной из студий в программе «Утренняя звезда» с Юрием Николаевым. Но потом мы с родителями поняли, что певицы из меня не получится. И тут мама с папой предложили попасть в шоу-балет Аллы Духовой «Тодес». Вообще я думала, что это балет, пришла на занятия в балетной пачке. Заглянула в зал, а там ребята танцуют r’n’b. Я пулей выскочила из зала, и первое, что я сказала, это: «Мама, мне нужны кроссовки! Я хочу сюда!» Четыре года я танцевала в «Тодесе» и была одной из лучших в своей группе. Я чувствовала себя не то что примой, но очень гордилась: в меня верят! На самом деле «Тодес» меня многому научил. Там занималось немало, как бы сказали сейчас, мажоров, детей из богатых семей, которых родители привозили на «Мерседесах». И эти ребята смотрели на всех свысока. Я же добиралась до студии одна, на общественном транспорте. Мы жили в Бирюлеве: поэтому сначала я ехала на электричке, потом на метро, потом на трамвае. При этом я смогла добиться уважения в своей группе. Меня, десятилетнюю малышку, называли полным именем, Валерия. (Улыбается.) И я этим гордилась. Со мной даже из основного состава ребята общались.
— Танцы давались вам легко?
— Я очень люблю танцевать, меня это заряжает. До сих пор мой любимый стиль хип-хоп, несмотря на то, что потом я стала заниматься и классическим танцем. Но на самом деле без упорства, конечно, здесь ничего не добьешься, это серьезная физическая нагрузка. Несколько лет спустя я решила по записи повторить свой танец, но не смогла осилить даже половину. У меня жутко болели мышцы. Как я раньше такое выдерживала, не понимаю. Но во мне всегда присутствовало это упорство, желание стать лучшей, первой.
— Логичный вопрос: почему дальше не сложилась карьера танцовщицы?
— Получилось так, что я попала на съемки. Моя мама тогда работала в агентстве недвижимости. И один из клиентов предложил ей сняться в массовке в фильме «Четыре таксиста и собака-2». Мама сказала: «Ну хорошо, я еще дочку с собой возьму». В главной роли там была Светлана Иванова. Я смотрела на нее завороженно: как она играет! Мне показалось, что только очень сильные люди, с внутренним стержнем могут чего-то добиться в этой профессии. И тогда я поняла, что тоже хочу стать актрисой. После седьмого класса я пошла в театральную школу. И это были самые чудесные четыре года! В нашем школьном театре я играла главные роли. И чувствовала, что это мое призвание. Хотя, сознаюсь, когда поступала в театральный вуз, готовила себе и запасной аэродром: параллельно сдавала экзамены на юридический. Но в итоге поступила в Щепкинское училище. И очень счастлива, что так сложилась моя судьба. Ведь именно на своем курсе я встретила будущего мужа, Дмитрия Подадаева.
— Это была первая любовь?
— Да, но чувство пришло позже, сначала мы были лучшими друзьями. И только где-то на третьем курсе что-то щелкнуло, мы посмотрели друг на друга другими глазами. Теперь он мой муж, а я жена. В этом статусе мы с 11 августа 2017 года, скоро будем отмечать годовщину. Но мы уже до этого были вместе пять лет. (Улыбается.)
— Вы оба актеры, эмоциональные люди. Вам, наверное, непросто?
— Нет, все очень просто и прекрасно. Дима служит в Театре имени Моссовета, исполняет ведущие роли, в частности играет князя Мышкина в спектакле «Идиот». Я считаю, что это одна из лучших постановок. Так складывается, что он играет на сцене, а я снимаюсь в кино. Между нами нет соперничества, и это очень здорово. Мы все обсуждаем вместе, он меня поддерживает, я его. Встречаться с человеком не своей профессии… он просто не поймет некоторых моментов. Я возвращаюсь со съемок, мне хочется поделиться пережитым: «Знаешь, оператор нашел такой отличный ракурс, а однокадровая сцена была просто супер!». Обычный человек скажет: «Какая-какая сцена?». А муж с заинтересованностью выслушает. Он мой лучший критик, я доверяю его мнению, прислушиваюсь к замечаниям. Так же как и он к моим. Ему важно, чтобы я присутствовала на его премьерах. Дай бог, чтобы и дальше так было. Вообще мне очень повезло с мужем! Дима — тоже семейный человек, на первом месте для нас обоих все-таки не карьера.
— Замечательно, что вы так совпали. Наверное, хорошо узнали друг друга, пока были в статусе друзей.
— Да, мне кажется, это так здорово — когда муж твой лучший друг. (Улыбается.)
— С чего все началось, в какой момент ваши чувства изменились?
— Наверное, мне нужна была поддержка. У меня вышел мой первый сериал, «Ангел или демон». Снимали два сезона, и я очень сильно уставала. Это был первый серьезный проект, да и занятия в институте никто не отменял. Дима, наверное, почувствовал мое состояние: старался как-то поддержать, подбодрить. Я поняла, что этот человек будет всегда рядом, подставит свое плечо. Увидела в нем уже мужчину, а не мальчика — студента театрального вуза. И я нисколько не разочарована в своем выборе, наоборот, безумно счастлива, что мы вместе!
— Материальная составляющая жизни для вас не так важна? У вас обоих нестабильная профессия в плане заработка.
— Пока все хорошо, есть работа, и деньги идут к нам. Мы себе ни в чем не отказываем. Сами, на свои кровно заработанные, сделали себе свадьбу, устроили прекрасное путешествие на Мальдивы. При этом я еще помогаю родителям и брату, а Дима своим родным. Наверное, каждая мама мечтает, чтобы ее дочка была при богатом муже, ни в чем не нуждалась, чтобы с нее пылинки сдували. Но мне кажется, на первом месте все-таки должны быть чувства. Для меня отличный пример — это мои собственные родители, которые, ничего не имея, просто взялись за руки и вместе добились того, что сейчас имеют. Были у нас тяжелые периоды, денег не хватало, но сейчас, я считаю, мы живем просто прекрасно!
— Кто у вас в доме хозяин?
— Раньше я любила ощущать себя лидером: как скажу, так и будет. А сейчас поняла, что главный в доме все-таки мужчина. Точнее, мужчина — это голова, а женщина — шея. Куда шея повернется, туда и голова. (Смеется.) На самом деле в жизни, в быту мы друг другу уступаем. Но в плане творческом случаются разногласия. Ни разу не было такого, чтобы мы, встречаясь с нашим курсом, обсуждали что-то и не поспорили бы с Димой. (Смеется.) Но, по-моему, это нормально: каждый из нас творческая личность, у каждого свой взгляд.
— Есть ли для вас какие-то табу в плане съемок? Было такое, чтобы Дима сказал: «Нет, там ты сниматься не будешь»?
— Муж поддерживает меня во всех начинаниях. Понятно, что лучше обсудить что-то заранее, например, если предстоят откровенные сцены. Я очень аккуратно подхожу к подобным предложениям. Сейчас же считается: чем больше обнаженки в картине, тем зрителю интереснее. На мой взгляд, если это не несет смысловой нагрузки, вполне можно обойтись без интимной съемки. В сериале «Второе зрение» у нас была любовная сцена с Павлом Трубинером. Я очень волновалась — для меня это был первый подобный опыт, хотя все сняли очень деликатно и красиво. И хочу сказать огромное спасибо Павлу, который меня поддерживал. Конечно, после этих съемок я с Димой делилась своими переживаниями. Наверное, в женщине должна быть какая-то загадка, но Дима — это мое второе я, моя вторая половинка, от которой у меня нет секретов. И мне кажется, если я буду с мужем откровенна, это пойдет только на пользу нашим отношениям.
— А он с вами открыт?
— Да, он тоже делится своими сомнениями. Ему важна моя поддержка. Это как качели: когда у меня сложный период, Дима для меня сильное плечо. Когда у него что-то не ладится, я стараюсь помочь. И еще у него прекрасное чувство юмора! Это тоже помогает пережить трудности.
— Прекрасно, что вы друг другу доверяете. То и дело слышишь истории про романы на съемочной площадке.
— Знаете, это всегда видно по женщине: насколько она открыта для флирта и романов. Я знаю, что помогает мне выйти из образа: надеваешь обручальное кольцо на палец и возвращаешься в реальную жизнь. Ни разу не случалось так, чтобы я потеряла голову. Для меня коллеги — это не мужчины. Потом среди них действительно много таких Актеров Актерычей, особенно в зрелом возрасте, которые отчаянно пытаются влюбить в себя молоденькую девочку. Выглядит смешно и жалко. Они еще не могут поверить в то, что им уже предлагают роли отцов, а не героев-любовников. Ну хорошо, давай я тебе немного подыграю, но потом съемки закончатся, и я пойду домой к мужу, а ты иди к своей жене.
— Нет у вас кумиров, с которыми хочется познакомиться вживую?
— Я очень хочу встретить Свету Иванову, поделиться, что именно благодаря ей я пришла в эту профессию. Вообще у меня часто сбываются желания. Например, мне всегда нравилась Наташа Антонова, и мы сейчас общаемся. Когда-то я загадывала себе поработать с Евгенией Добровольской — и это случилось в сериале «Двойная сплошная». С Катей Шпицей сильно хотела познакомиться — и вот мы вместе снимаемся в полнометражном фильме «Абрикосовый рай», который, возможно, поедет на «Кинотавр». Хотелось бы попасть в какой-нибудь проект Александра Цекало — на мой взгляд, он делает очень качественное кино. И Юрий Быков мне нравится как режиссер.
— А не из российских звезд?
— Восхищаюсь Алисией Викандер, которая играла главную роль в картине «Свет в океане», — мне кажется, она особенная, волшебная. А если брать звезд, но не из актерского мира, то Криштиану Роналду мне интересен. Я в последнее время смотрю с мужем футбольные матчи и просто в восторге от того, что делает этот парень, как он забивает голы. Хотелось бы увидеть это вживую. Сейчас будет чемпионат мира, надеюсь, представится такая возможность.
— Футбол — ваше общее увлечение с мужем или просто «подыгрываете»?
— Мне он нравился всегда. Помню, в детстве я часто гоняла во дворе в мяч с мальчишками. Сейчас мы с Димой болеем за «Локомотив». Когда есть возможность, выбираемся на стадион. Не так давно попали на матч — играла наша сборная с командой Бразилии. Не представляете, как это здорово, когда вся трибуна встает, поет гимн. Не передать эмоции! Чувствуешь такое воодушевление. Мне казалось, в меня вкололи какой-то энергетик. (Смеется.)
— Вы довольны, как все складывается в плане профессии?
— Да, видимо, удача на моей стороне. Так получилось, что меня почти одновременно показали в многосерийном фильме сначала на телеканале «Россия», а потом на Первом. И предложений сейчас много. Но, считаю, я свой успех заслужила. Целый год после выпуска из института я сидела без работы. Ходила по «Мосфильму» со своим портфолио, стучалась в каждую дверь.
— Тяжелый был, наверное, этот год…
— Да, были и слезы, и депрессия, из которой, как мне казалось, не выбраться. Спасибо за поддержку Диме и моей семье. Я приходила на кастинг и еще не успевала сказать «до свидания», как готова была расплакаться, потому что знала: меня не утвердят. Наверное, не было веры в себя. Я не понимала, почему берут людей без актерского образования, но медийных. Это все не укладывалось в сознании. Пока в какой-то момент меня не пригласили сначала в один эпизод, потом в другой, потом предложили роль побольше. Я бралась за любую работу. Поэтому все, что я сейчас имею, достигнуто своим трудом.
— А вы сталкиваетесь с завистью, какими-то разговорами за спиной?
— Да, конечно. Когда карьера идет вверх, у людей возникают вопросы: «Кто ее продвигает?». Нет. Я все сама, и это реально. Признаюсь, я очень чувствительный человек и расстраиваюсь, когда порой читаю в комментариях: «Опять эта Бурдужа, что это за актриса, у нее пустой взгляд». Но, с другой стороны, когда все время хвалят, тоже нехорошо. Должна быть конструктивная критика, и я прислушиваюсь к замечаниям. Я ведомая актриса, у меня пока нет большого профессионального багажа, чтобы спорить с режиссером. (Улыбается.) И я с уважением отношусь ко всей съемочной группе.
— Вы сказали, что думаете о детях. Не страшно делать перерыв, когда ваша карьера так стремительно развивается?
— Нет, с Димой мне ничего не страшно. Потом у меня прекрасное агентство, которое, я уверена, меня не оставит. В наше время очень многие актрисы рожают детей и при этом не выпадают из профессии. Та же Глафира Тарханова или Катя Климова для меня отличный пример. Можно поставить себе цель стать еще круче в профессии — чтобы перед детьми не было стыдно.
— Какую семью хотите, большую?
— Одним ребенком мы точно не ограничимся. (Смеется.) Так получается, что у Димы в семье пока рождаются одни девочки. Две старшие сестры порадовали родителей внучками. Так что теперь все просят нас: давайте мальчика. И мы над этим работаем. (Смеется.) Конечно, кто бы ни родился, это будет любимый ребенок. Вообще в идеале я представляю, что мы будем жить в большом загородном доме и у нас будет много детей.
— По дому вам кто-то помогает или справляетесь своими силами?
— Никто, у меня нет помощников. Была у нас идея заказать ремонт, но в итоге все сделали сами. До четырех утра, после съемок и спектаклей, клеили обои, но это было реально здорово! Вдохновляло то, что мы обустраиваем свое жилье. Если честно, я даже расслабляюсь, когда делаю уборку. Не скажу, что идеальная кулинарка, но стараюсь, учусь, выискиваю интересные рецепты. Мне кажется, женщина должна уметь готовить. А когда меня нет в городе, то за пропитание мужа я тоже спокойна, он у меня самостоятельный в быту и очень вкусно готовит. А вот разлуку с ним я очень тяжело переношу. Мы очень привязаны друг к другу. Первые две ночи в гостинице я просто не могу уснуть. Потом, конечно, через двое суток, меня просто срубает от усталости.
— Наверное, и созваниваетесь с Димой часто?
— Да, но при этом мы оба понимаем, что если человек сразу не отвечает, значит, он занят. Потом перезвонит, когда освободится. Мы не беспокоим попусту и предоставляем друг другу свободу, что тоже важно. Каждому нужно личное пространство. Дима может куда-то пойти с друзьями, посидеть в мужской компании. И меня отпускает на встречи с подругами.
— Летний отпуск планируете вместе провести?
— У Димы в августе-сентябре отпуск в театре. Надеюсь, мне на этот период не поставят съемки. Вариантов куда поехать много. Мне бы хотелось в Италию. А может, в Грецию махнем. Я очень люблю море, солнце, наверное, потому, что мое детство прошло в южном городе. Мы в свадебное путешествие поехали на Мальдивы почти на две недели. Все говорили: «Там, кроме пляжей, смотреть не на что. Вам будет скучно, вы обязательно поссоритесь». А мы так прекрасно отдохнули! Читали, смотрели сериалы, купались, любовались на маленьких рыб, которые плавали в воде прямо возле ног. Так подзарядились, возвращаться не хотелось! С мужем мне никогда не бывает скучно.
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