5 типажей завсегдатаев спортбаров

В рамках нашего тотального ликбеза по спортбарам, приуроченному к Чкмпионату мира по футбола, спортивный журналист и комментатор, глава неофициального штаба футбольного Петербурга — бара «О, спорт!» Федор Погорелов рассказывает, кого сторониться на матчах и с кем вы точно найдете общий язык.

Человек, который разговаривает с телевизором

Храбрый персонаж, дающий ценные советы телеэкрану — игрокам, зрителям и, конечно, судьям. Он знает, как лучше: не просто перекидывается репликами с теликом, но и обладает экспертным знанием. Жаждет внимания и пытается завязать дискуссию с другими гостями. Активен, общителен и служит народным комментатором — в том числе происходящего в самом баре.

Таких людей интересно слушать — в том смысле, что нет ничего занятней, чем человеческая глупость. Тем более что здесь она демонстрируется активно и с огоньком. На самом же деле они, разумеется, ошибочно оценивают степень своего остроумия и быстро утомляют.

Болельщик сборной России

Фанат главной команды страны отличается от клубного и материализуется в спортбарах только на турнирах международного значения. Его отличает инфернальная серьезность: скулы сведены, взгляд — напряженный, как у Паддингтона.

Ждет сокрушительных побед, однако его требования трагически не совпадают с реальностью: последний раз наша национальная дружина выглядела неплохо десять лет назад на чемпионате Европы, а до того — в 1988 году, так что на чем основываются его ожидания — загадка.

Как ежики, которые лезут на кактус, — настраиваются на забитые голы, а потом кричат, ругаются и сердятся. Могут полезть в драку с теми, кто, на их взгляд, недостаточно хорошо поддерживает героев поля. Они опасны, поэтому держитесь от них подальше: завышенные экспектации однажды уже трансформировались в разнесенную Манежную площадь.

Молчун

Интроверт, который приходит потому, что ему нравится не только футбол, но и люди — стесняясь с ними заговорить, он не теряет надежды с кем-то из них подружиться. Если вы тоже ищете компанию, найдете в его лице хорошего товарища.

Припадая к прямоугольнику, где бегает двадцать два человека, он хочет добавить отношений в жизни — хотя бы с одной персоной вне площади этой геометрической фигуры. Можно быть уверенным, что мешать он точно не будет — решится ли он познакомиться с вами до конца матча, зависит от количества выпитых им пинт.

Спутница

Красивые люди на футболе в кабаке — это всегда хорошо. Может показаться, она не видит смысла в футболе, но усматривает его в отношениях со своим спутником — раз готова смотреть, как парни в трусах гоняют по полю мяч два раза по 45 минут плюс дополнительное время. Скорее всего, это не так.

Андреса Иньесты. Она не хуже спортивных комментаторов различает, показывает арбитр свободный или штрафной удар, но общественный договор, великодушие и мудрость помогают ей держать экспертное мнение при себе. Если спутниц много, они сбиваются в стайку и хорошо проводят время — когда никто не слышит, обсуждая прощание с футболом великих игроков этого времени Джанлуиджи Буффона

Архивариус

Хранитель старины помнит, что Виктор Понедельник забил на чемпионате мира 1960 года действительно в понедельник — матч был в воскресенье, но на дополнительном времени стрелка часов перевалила за полночь.

Когда выпьет, доверительно намекает, что знает, почему на самом деле посадили в тюрьму Эдуарда Стрельцова , величайшего советского футболиста XX века.

Его компания подарит вам большое количество фактов, но, как всегда при работе с информацией, ее может оказаться слишком много. В бар он приходит один, потому что даже внуки его терпеть не могут — за занудство.