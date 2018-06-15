Известные семьи, которые преследовал злой рок

Родовые проклятия многие считают мифом, и говорить о том, существует ли нечто подобное, весьма проблематично. Возможно, это череда нелепых совпадений, однако истории знакомы случаи, когда в течение многих лет члены целой семьи страдали от череды несчастий. Такая судьба постигла и некоторые всемирно известные семейства.

Хемингуэй

Летом 1996 года в возрасте 42 лет из жизни ушла перспективная актриса Марго Хемингуэй . Модель, как позже удалось выяснить, приняла дозу снотворного, которая стала смертельной. При этом незадолго до этого она посетила шоу, где давала советы о том, как бороться с депрессией, хотя именно последняя и одолела звезду.

Впрочем, для семьи это не первый случай суицида, ведь в 1961 аналогичным образом поступил Эрнест Хемингуэй . Он тоже столкнулся с депрессивным состоянием, страдал от навязчивых мыслей и плохого настроения. Отец выдающегося автора Кларенс был счастливым человеком ровно до тех пор, пока его не уведомили, что из-за сахарного диабета и сопровождающей процесс гангрены ему отрежут ноги. Не сумев смириться с этим, мужчина застрелился.

С диабетом столкнулся и брат писателя Лестер , который повторил судьбу отца уже после того, как ему отрезали ногу. Сестра Эрнеста Хемингуэя Урсула поглотила недопустимую дозу лекарств, узнав о неизлечимой болезни.

Кеннеди

Эту семью называли одним из наиболее могущественных кланов США , однако ее члены становились жертвами преследовавшего их рока. К примеру, прекрасная Розали Кеннеди из-за проблем с психическим здоровьем была отправлена отцом на лоботомию, и уже в 23 года стала инвалидом. Джо Кеннеди-младший умер в 1944, когда в военный самолет угодила молния. Еще одна представительница семьи Кэйтлин тоже скончалась при авиакатастрофе на пути в Канны, схожая смерть настигла и Джона Кеннеди-младшего.

Лидер США Джон Кеннеди был убит в 1962, а его сын Патрик прожил всего двое суток. Брат президента Роберт оказался застрелен в 1968, один его сыновей умер, связавшись с наркотиками, а второй сильно пострадал в аварии. Племянник главы Вашингтона Тед Кеннеди-младший остался без ноги из-за болезни, а другой племянник Майкл ЛеМойн скончался на горнолыжном курорте, столкнувшись с деревом.

Романовы

Легенда гласит, что Марина Мнишек , супруга двух Лжедмитриев, наложила на род Романовых проклятие. Притом перед повешением она дала обещание, что не прервется оно до тех пор, пока не окажется истреблены все члены семьи.

Михаил Романов покинул мир живых в 49 лет, а последние годы своего существования передвигаться имел возможность лишь посредством кресла. Шестеро детей правителя умерли еще в младенчестве. Алексей Михайлович имел десятерых дочерей. Трое из них умерли в юные годы, а остальные до конца жизни так и не сумели найти мужей. Петр I своего наследника Алексея за предательство отправил гнить в тюрьме, а затем было множество убийств и громких переворотов. Николай II , как известно, тоже был расстрелян вместе с семьей.

Труссарди

Из всей семьи собственной смертью скончался лишь основатель фирмы Данте Труссарди. Сын деятеля погиб в аварии, затем в ДТП попал его племянник Никола. Отпрыск последнего умер вследствие столкновения на дороге в 2003 году, а сегодня во главе компании стоит его сестра Беатриче. Причиной своего рода «проклятия» многие считают зависть, которую испытывают недоброжелатели.

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