Анна Хилькевич: «Если бы у меня была другая профессия, я рожала бы и рожала»

В перспективе Анна Хилькевич хочет вернуться на сцену, окончить третий вуз и стать хорошей бабушкой. А в планах на ближайшее будущее — родить второго ребенка.

Анна, вы какая-то очень изящная для своего положения…

В первую беременность я набрала двадцатку и сейчас так не хочу: сложно потом все-таки было сбрасывать. Понимаете, единственная радость, которая у меня осталась, — это поесть. (Смеется.) При беременности же ничего больше нельзя! Хотя сейчас, когда один ребенок уже есть, совсем другой ритм. Пока ты его накормишь, пока мужу приготовишь, пока себя соберешь — на поесть времени не хватает. Но я стараюсь. (Улыбается.)

Вы из тех, кто никому не доверит свое домашнее хозяйство?

Да, я мама-мама и жена-жена. Раньше, когда у меня спрашивали, что важнее — семья или работа, я говорила: пятьдесят на пятьдесят. Сейчас могу сказать, что важнее семья. Несмотря на то что я такая вся self-made women, в то же время я буквально Ђза мужемї. И это очень ценно. Я себя рядом с Артуром чувствую женщиной, а он себя рядом со мной — мужчиной. Например, мы оба зарабатываем, но везде платит он, хотя я где-то тоже порываюсь…

Отец — кормилец?

Да, Артур — это наш папа, наш кормилец. Хотя «папой» могла бы быть и я. (Смеется.) Работу я никогда не оставлю. Я не могу бездельничать, не могу сидеть на месте и ничего не делать. Мне нужно постоянно свою жизнь наполнять, наполнять, наполнять…

С появлением второго ребенка времени на работу будет еще меньше.

Что делать! Я, конечно, могла бы затянуть со вторым, но я хочу быть бабушкой с силами. Хочу помогать своим детям.

Для тридцати лет вы как-то уж очень далеко заглядываете. Действительно можете представить себя в роли бабушки?

(Смеется.) Ну конечно! Я считаю, с ребенком должен быть свой человек, и бабушки лучше нянь. Я из семьи военных.

Мама вырастила моих старших брата и сестру, меня и теперь помогает мне с Ариашей, за что я ей очень благодарна. А по праздникам мы часто собираемся все вместе.

Анна Хилькевич

Хорошая семья — большая семья?

Я недавно общалась с женщиной, у которой десять детей. От одного мужчины. И я поняла, что тоже так хочу, пошла к мужу, говорю: «Артур!..» (Смеется.) Но они, конечно, раньше начали: им сейчас сорок с чем-то лет. Если мы попытаемся догнать, нас детей на шесть хватит. Честно, если бы у меня была другая профессия, я рожала бы и рожала. (Смеется.)

Правда, что беременность пробуждает творческие силы?

Когда я ждала первенца, на классической музыке была помешана. Особенно пробирал Чайковский. Слушала всё время и плакала. А вот сейчас — это очень странно — начала писать стихи. Я никогда в жизни не могла ничего срифмовать! Мне хочется рисовать. Мне хочется лепить. Скоро будет побольше времени, пойду в гончарную мастерскую — очень этого жду! Я же знаю, что время для этого есть. Моя старшая ходит в сад, а малыш до трех месяцев будет много спать. Еще хочу книжку написать детскую, и я это воплощу обязательно. Потенциал прикладного творчества прямо бурлит во мне.

Я знаю, что имя вашей дочери Арианны тоже творческий проект. Арианна — это Артур плюс Анна?

Так получилось по факту. Мы сначала выбрали имя, а потом увидели, что Арианна — сложение наших имен.

Не наоборот?

Нет-нет, именно так. Но мы правда ищем в имени глубокий смысл. Когда-то думали назвать дочку Евой, а сына — Адамом.

Но, зная Библию, это было бы немного странно. (Смеется.)

Кроме имени, как папа участвует в жизни Арианны?

Я его оберегаю от бессонных ночей, но прошу поддержать, когда у меня действительно не остается сил. И он всегда это делает. Но поскольку Арианна ребенок непростой, с характером, и мы с ней испытали всё, что только можно испытать — от колик до зубов, которые очень тяжело прорезывались, к рождению второго мы уже подготовлены.

Курсы для будущих родителей не потребуются.

На такие курсы я уже ходила, когда была беременная в первый раз. Ко мне там приставили доулу — это такая женщина, которая присутствует на родах и помогает тебе пережить этот момент. Мы учились правильно дышать, пеленать ребенка, ходили в бассейн на занятия для беременных… Было, например, такое упражнение: одна девушка стоит в бассейне, а другая должна проплыть у нее между ног и вынырнуть «как будто ты ребеночек». У всех участниц при этом были такие серьезные лица! В общем, безумства всякого много, и я могу сказать: ничего из того, что я узнала тогда на курсах, мне лично не пригодилось.

Была у меня мысль про естественные роды. Но потом я поняла: для того чтобы так рожать, ты должен постоянно так жить. А я городской житель, пользуюсь гаджетами и всякой техникой и в самый ответственный момент не хочу отказываться от достижений медицины.

Анна Хилькевич

В вопросах воспитания вы тоже такая современная?

Я оставила ту канву, которая была в моем детстве: «делиться, дружить, не быть жадным, быть добрым, жалеть», — всю эту базу, но убрала «ударить по попе, накричать, наказать». Я стараюсь воспитывать в ребенке личность, не унижать его. Но тут я допустила ошибку и перегнула палку, начитавшись книжек современных, в которых написано: «пусть ребенок до трех лет делает что хочет». Я поняла это буквально, а речь ведь о другом. У маленького человека должны быть какие-то рамки обязательно. Иначе вырастает крикливое существо, которому всё по барабану.

Уже подготовили вторую детскую?

Мы купили квартиру. Когда-то хотели двушку. Потом трешку. А потом поняли: детей уже двое, и неизвестно, как пойдет. Нужна большая квартира. В результате купили четырехкомнатную (две комнаты — детские) и так счастливы! Сейчас ремонт делаем.

Вы как-то говорили, что так любите детей, что готовы с ними работать. И вот сейчас вокруг нас в кафе резвится целый детский сад и вас это совсем не раздражает…

Нет-нет, дети не раздражают. Я чувствую детей, легко нахожу с ними общий язык. Мне кажется, я была бы очень хорошей воспитательницей, учительницей, няней. В фильме «Закрой глаза» я играла первую учительницу главного героя, маленького мальчика. Тогда у меня еще не было Ариаши. Это был новый опыт совсем — работа с детьми. И там такая сцена: сидит целый класс, двадцать актеров-первоклашек шести-семи лет, и мне нужно было как-то так вывернуться, чтобы полностью захватить их внимание, — я же учительницу играю. У меня это получилось!

Но большинство зрителей все-таки знают вас как Машу Белову из сериала «Универ. Новая общага», который идет на телеканале ТНТ. Сколько лет вы в нем играете?

Шесть.

Не устали быть «блондинкой из „Универа“?

Я очень ценю эту работу. Она мне многое дала, но да, конечно, устала. Мы все устали. За шесть лет у нас у всех появились дети, мы повзрослели. Но если раньше меня ассоциировали только с героиней из этого проекта, то сейчас, благодаря соцсетям, люди понимают, что у меня есть другая жизнь и я не такая, какой они меня видят в сериале. Да, мне часто предлагают роли такого плана, но в последнее время палитра расширяется.

Просто фильмы, в отличие от сериалов, проходят менее заметно. Есть много небольших и не столь резонансных проектиков, в которых я работаю параллельно. Они совершенно другие.

Анна Хилькевич

Каким особенно дорожите?

Например, меня пригласили в иммерсивный проект „Вернувшиеся“. Три месяца, которые я в нем играла, совпали с первым триместром моей беременности. А там такой интенсив: три с половиной часа ты не выходишь из роли — бегаешь по этажам, плачешь, прыгаешь, тебя кидают. Всё что угодно может с тобой случиться. Из-за угрозы выкидыша врачи мне это запретили, и сейчас я временно не играю, но меня ждут. Я вернусь осенью. Мне до сих пор каждую третью ночь снится, как я хожу по этому дому… Это же совсем не роль блондинки. Это мощь.

А в жизни вы включаете блондинку или это табу?

Меня, если честно, это бесит. Нет, конечно, я могу. С инструкторами ГИБДД это хорошо работает, но я особо не нарушаю. Поэтому мне это не нужно. Я стараюсь всегда оставаться собой. В этом, наверное, моя проблема: не могу что-то играть, кого-то из себя строить. Актриса я на работе, а в жизни достаточно скромный человек. Я разделяю работу и жизнь, и мои подписчики чувствуют мою настоящесть.

У вас же какое-то сумасшедшее количество подписчиков в Instagram.

Семь миллионов.

Как муж — человек совсем из другой сферы— реагирует на вашу популярность?

По гороскопу Артур — Лев, а люди этого знака очень тщеславны, в хорошем смысле слова. Ему нравится, что другие люди ищут моего внимания, моего общения, хотят меня потрогать, со мной поговорить. И всё это досталось ему в полном объеме.

К тому же Артур сам очень творческий человек и прекрасно разбирается в музыке. Он, в отличие от меня, никогда не учился диджеингу, но, увидев, как это делаю я, схватил всё на лету.

Он стоит за пультом?

Да, когда я заканчиваю играть, он меня подменяет. Хорошо поет. Снимался со мной в ролике. В общем, творчества в нем хоть отбавляй! И Арианна очень артистичная, в тысячу раз артистичнее меня. Я стараюсь дать ей все по максимуму — пока это гимнастика, английский и бассейн. Я бы ее загрузила и больше, просто для детей до трех лет мало занятий и она очень неусидчивая.

А вы разве усидчивая? Дважды институт бросали…

На самом деле только один раз. Из первого— Щепкинского училища — мне пришлось

в середине первого курса уйти. Параллельно с учебой я снималась в проекте „Огнеборцы“, и произошло недоразумение. Я думала, меня отпросили на смену, а оказалось — нет. Был конфликт, после которого отношения с педагогами так испортились, что через полгода я сама написала заявление.

Анна Хилькевич

А со Щукинским училищем, в которое вы потом поступили и которое бросили, что было не так?

Там всё хорошо, я его окончила. Со второго раза. В первый я проучилась там два года,

а потом влюбилась. Была такая сильная подростковая любовь, из-за которой я ушла. Поанглийски, никому ничего не говоря. Даже документы не забрала. Мне кажется, очень у многих на втором курсе происходит кризис. Они думают, что не тем занимаются в жизни и надо что-то менять. И я решила, что не хочу быть актрисой, хочу иметь серьезное образование. Поступила в Плешку (Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова. — Прим. ОК!) и окончила ее с красным дипломом.

Причем здесь любовь?

Совпало. Восемнадцать лет… У меня был очень сложный возраст. Я влюбилась, но родители этого не приняли, сказали, что он не мой человек. Был скандал. И я — такая вся смелая и дерзкая — собрала ночью чемодан и ушла из дому. И из института тоже ушла — в тот момент, когда поняла, что нам нечего есть и нет денег, чтобы что-нибудь купить. Актерская профессия — подневольная. Ты по этим кастингам ходишь, ходишь, ходишь, ходишь и никогда не знаешь, будешь завтра сниматься или нет. Совсем не защищен.

Молодой человек не зарабатывал?

Нет! Он был даже младше меня. Мы были совсем дети! С родителями я всё это время поддерживала связь по телефону. Переживала очень. Сильно похудела. Мои зимние сапоги порвались, каши просили, а на улице мороз!

Я ходила и думала: „Боже, куда я себя загнала?! Что вообще происходит и зачем мне всё это нужно?“ В какой-то момент я поняла, что это всё не то, и вернулась домой. Помню момент возвращения. Пришла и вижу: родители за эти несколько месяцев сильно постарели. Переживали, конечно… Было ужасно!

Сейчас, когда вы сами мама, иначе оцениваете ту ситуацию?

Теперь я думаю, что каждый был по-своему прав. Но, наверное, нужно было не запрещать, а поговорить со мной, подождать… Нельзя детям запрещать встречаться. Тем более в таком возрасте. С любовью бороться невозможно.

Первая любовь изменила вашу жизнь?

Это была судьба, так бы я не ушла из театрального. Сейчас я понимаю: мне рано было в шестнадцать лет в институт идти. А в восемнадцать-девятнадцать, как за границей, уже нормально. Как раз в этом возрасте я поступила в Плешку на факультет маркетинга и рекламы. Это тоже творчество, и оно очень пригождается мне в жизни.

Сама себе реклама?

По сути, да. У меня есть бизнес ­— свой салон красоты, и без этого образования, думаю, я бы многих вещей не понимала. И вообще, это такое современное направление. Маркетинг сейчас везде. Во время учебы я снималась, и никто не был против. Наоборот, всем это очень нравилось. Но когда я получила диплом, поняла, что мои личные амбиции требуют, чтобы я окончила театральный. В итоге я вернулась в Щуку — для самоуспокоения. А то что это такое — недоартистка? (Смеется.)

Анна Хилькевич

Нет чтобы сразу идти на режиссерский…

Сейчас я бы на продюсерский пошла. Я буду хорошим продюсером, я думаю. Кстати, может, пойти в этом году? Супер! Я давно думаю об этом, много-много лет. Учиться — это здорово. Новые люди, новые впечатления, расширяешь свой кругозор… Так же я воспитываю своего ребенка: не то чтобы научить ее всему, но дать увидеть мир на 360 градусов вокруг себя. Я Ариашу начала вывозить с восьми месяцев, и она уже раз восемь за границу каталась.

Это в два с половиной года?

Она уже три раза в Греции была, в Дубае,

в Париже, два раза в Таиланде… Из каждой поездки она возвращается совсем другая, делает большой скачок в развитии. И всё это благодаря новым впечатлениям.

Вы как-то планируете будущее или берете всё, что идет в руки?

Ориентируюсь по обстоятельствам. Но у меня есть планы на год и еще на сколько-то лет вперед. Меня в том числе этому учили на курсах личностного роста. Это очень сильная вещь, если найти правильного коуч-тренера. Мы с моим тренером прорабатывали мотивацию, поиск цели. И еще очень важный момент — визуализация. Если эти две половинки соединить, всё получается. Я ходила на курсы лет семь назад, и после этого как поперло…

Можете быстро, навскидку дать совет, как добиться успеха?

Надо ставить перед собой цели. Ты берешь новый блокнот и пишешь, например, десять целей. Закрываешь страничку. На следующий день, не подглядывая, снова записываешь цели. Через какое-то время цели переформулируются в истинные и начинают реализовываться. Поэтому очень важно вести записи в настоящем времени, как будто это уже есть.

»Я продюсер», «я в Голливуде», «я в отпуске»… Так делали?

Я просто писала свои цели и каждый день на них смотрела, обдумывала, визуализировала. И сорок процентов из того, что написано, сбылось. И мудборды делала — тоже вещь (от англ. moodboard — «доска настроения», коллаж из фотографий того, что вы хотите. — Прим. ОК!). Как-то я уговорила мужа сделать мудборд вместе. Артур, конечно, очень смеялся надо мной. Я оптимист, а он реалист и скептик, но верит в доброе волшебство: всё, что хорошее, всё можно. Мы вырезали картинки из журналов, наклеили на досочку и повесили напротив кровати, чтобы всегда видеть. Давно это было, еще не было Ариаши. И вот недавно я этот мудборд нашла и вижу — там машина, на которой я сейчас езжу. Я тогда не думала, что конкретно такую хочу, просто выбрала какую-то красивую машинку, а теперь она моя.

Что еще там было?

Дом. Двое детишек. Беременная девушка. Смотрите, пока всё сбывается.

Текст: Юлия Сонина. Фото: Polina Bertrand. Стиль: Ирина Белоус. Макияж: Полина Мечковская. Прически: Армен Захарян/L’Oréal Paris