Как в 69 лет выглядеть на 40: секреты молодости Аллы Пугачевой

@alla_orfeyКак в 69 лет выглядеть на 40: секреты молодости Аллы ПугачевойМаксим Галкин в своем микроблоге сегодня поделился редким фото любимой супруги: на нем Алла Пугачева предстала в светлой шляпе и оголенными плечами. Фанаты восхитились тем, как свежо выглядит Примадонна: «Вот это да! Что любовь с людьми делает!» «Ничего себе, Алла! Цветете!», «Вот это бабушка. Всем молодым певичкам фору даст!». Мы попытались разобраться, как Примадонне удается выглядеть на 30 лет моложе. Вот несколько ее «заповедей»:

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1 Контролируй то, что ты ешь Не стоит истязать себя кефиром и гречкой, стоит всего лишь научиться прислушиваться к своему организму и следить за качеством потребляемой пищи. Рекомендуется не исключить, а просто не злоупотреблять соленым и алкоголем (дабы избежать отеков), сладким и мучным (прощай, целлюлит). Включить в рацион свежие овощи, фрукты и нежирную кисломолочную продукцию. Пить много чистой воды (увлажнение изнутри — залог молодой и сияющей кожи) и травяные чаи (чтобы вывести токсины из организма). Ужинать не позже 21:00, а в идеале — за 3-4 часа до сна — так организму легче переваривать и усваивать пищу.

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2 Совершай регулярные физические нагрузки

Алла Борисовна рассказала, что вовсе не обязательно часами изводить себя в спортзале. Достаточно делать зарядку по утрам и больше бывать на свежем воздухе. Также дополнительной физической нагрузкой может послужить отказ от лифтов и эскалаторов в пользу лестниц. А в хорошую погоду до работы можно пройтись пешком, проигнорировав битком забитый автобус. Еще один вариант проводить время с удовольствием и при этом худеть — найти вид спорта, который придется тебе по душе. У тебя рядом с домом наверняка есть бассейн, теннисный корт или баскетбольная площадка — чем больше попробуешь разного, тем скорее найдешь «свое».

3 Аккумулируй внутреннюю гармонию

Внешняя красота идет изнутри: огромное значение имеет твое психоэмоциональное здоровье. Если ты не высыпаешься, нервничаешь из-за работы или семейных проблем, твое отражение в зеркале поведает об этом окружающим. Синяки под глазами лечатся не чудодейственными кремами, а регулярным 7-часовым сном. Потухший взгляд и опущенные уголки губ могут «покинуть» твое лицо, если ты наладишь отношения с семьей и будешь меньше переживать по рабочим вопросам. Алла Борисовна старается как можно чаще видеться с детьми и внуками, бери и ты с нее пример. Проводи больше времени с любимыми и друзьями, отдавай любовь, и ты увидишь, как начинаешь будто «светиться» изнутри.

@maxgalkinru

4 Не экономь на уходовой косметике

Говорят, ты — это то, что ты ешь. Но также это то — что ты наносишь на свою кожу. Лучше один раз купить качественный и «работающий» антивозрастной крем, чем несколько раз потратиться «по мелочи» на ерунду. Не ленись, изучай больше информации по волнующим тебя вопросам: увлажнение, питание, лифтинг — сейчас существует масса бьюти-блогов с действительно полезной и не рекламной информацией. Чем внимательнее и тщательнее ты будешь ухаживать за своей кожей, тем дольше она будет радовать тебя молодостью и красотой.

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5 Развивайся изнутри

Женщина, искренне любящая свое дело, всегда вызывает восхищение. То, с какими горящими глазами она рассказывает о своей работе или увлечении, как раз-таки и привлекает мужчин. Это внутренний огонь, это запал, который будто делает женщину моложе. Например, Алла Пугачева, несмотря на свой возраст, до сих работает и радует поклонников своим творчеством. Если по каким-то причинам работа не приносит тебе удовлетворения, найди себе хобби, которым ты будешь заниматься с большим удовольствием. Это будет заряжать тебя внутренней энергией, и тогда даже в 69 ты будешь выглядеть на 40.

@maxgalkinru