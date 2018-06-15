«Кувалда и ноутбук» армянской революции

Читаю новости из любимой Армении с теплым ламповым чувством. «Муж Лены Назарян возглавит что-то там вместо сына Галуста Саакяна», «Новый губернатор Амбарцумян — зять бывшего мэра города Сисиан Агаси Акопджаняна, члена партии Царукяна „Процветающая Армения“, „Пашинян уволил мужа Эрмине Нагдалян “ и назначил чьего то племянника и так далее.

Так приятно это все читать. Понимаешь сразу суть, кто, зачем, почему, откуда происходит и что будет примерно делать. Карту можно составить элит, просто новости читая. Страна маленькая, люди смотреть в корень привыкли.

Важно, что ты муж, зять, брат, племянник и так далее. Семья важна. А образование и опыт? Что образование и опыт? Если ты из хорошей семьи, то условный дядя Агаси даст тебе и образование и к делу приспособит. А если из очень хорошей — то и иностранное даже образование даст, и дело у тебя будет связанное со знанием иностранных же языков. И ты станешь образцовым проводником всего нового и современного, не перестав быть зятем дяди Агаси.

Вспомнил, как умные люди говорили мне, что „фэйсбук и твиттер“ — были на самом деле скорее „камуфляжем“, вернее удобным способом описания и интерпретации для реальных движущих сил и пружин революции. Как в хорошем анекдоте в котором армянское радио советует хакеру, чтобы взломать банкомат взять кувалду и ноутбук, разбить банкомат кувалдой и убежать. А когда удивленный хакер спрашивает: „зачем ноутбук“, радио отвечает: „какой же вы хакер без ноутбука“.

Как объяснить уважаемым политологам, что физический обход лидеров семейных кланов и успешные переговоры с ними, таксисты, добрые старые телефоны с подробными уважительными разговорами делает в маленькой стране больше, чем стримы и лайки. Ну и опять же некрасиво в репортажах и несовременно выглядит: „И тогда внук бабушки Сирануш позвонил сыну дяди Гранта и сказал, что Никол убедил его“.

Я это не к тому пишу, чтобы позлорадствовать. „Вот, Никол наврал. Кругом родственники и приятели. А свобода побоку“. Ни в коем разе. Просто по другому нельзя. Ты можешь дать тысячу интервью про равный доступ и отбор лучших, но шутка в том, что из сотни лучших 80 окажутся люди из „хороших семей“, а из этих 80 ты ты будешь опираться не на абстрактных профессионалов, а на конкретного мужа депутата твоей фракции.

Травматичный слом элитной конструкции это всегда насилие. Настоящая революция, война алой и белой розы и престолов одновременно, когда старая элита физически перестает быть. У бабушек нет внуков, у жен — мужей.

По другому можно только если возникают новые поля деятельности для элиты, присоединяются новые земли, открываются новые отрасли, экономика растет двузначными темпами так, чтобы старые элиты просто не успевали за этим ростом.