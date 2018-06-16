Правило трех свиданий: кому это нужно и какой в этом толк

Третье свидание, романтический вечер и бурная ночь! Но вот телефон уже неделю молчит, и шансов, что парень объявится, с каждым днем все меньше. Так что же пошло не так?

Выходит, знаменитое правило трех свиданий не работает? Если ты не знаешь, что это за правило, рассказываем: это некий женский кодекс, который гласит, что секс (в некоторых случаях дело ограничивается поцелуем) должен случиться на третьем свидании — ни раньше, ни позже. Да-да, ты точно что-то похожее слышала. На самом деле таких правил бесконечное множество: правило пяти свиданий, правило семи… Так что из этого все же работает, а что нет? Редакция WMJ разбиралась вместе с экспертом тренинг-центра «СЕКС.РФ» Яной Покровской.

Итак, вот несколько причин, почему и правило трех свиданий, и все остальные могут не работать:

У всех свои правила

Правило трех свиданий — это некий шаблон или раздутая история. Каким бы оно ни казалось известным, у всех людей свои правила (в отношениях, в жизни). Тебе, например, может быть комфортно руководствоваться правилом пяти свиданий или шести. Это правило — твое пособие, своеобразный ориентир. Это то минимальное количество встреч с человеком, которое тебе необходимо, чтобы перейти на другой уровень.

Другим уровнем вовсе не обязательно будет секс, это могут быть поцелуи или личные разговоры — у каждого этот уровень свой. А у партнера могут быть совсем другие правила, например, тех же трех свиданий или вообще двух. А теперь немного из серии «правда жизни»: если в такой ситуации кто-то из вас (или вы оба) не готов принимать другие варианты или исключения для своего правила, то ваша пара просто не сложится. И виной всему — разные правила игры.

Форс-мажоры

Представь, что у тебя есть свое золотое правило, например, «секс только после четвертого свидания и ни минутой раньше!» И первые пару свиданий парень тебе очень симпатизировал, и все было волшебно. Но вот на третьем свидании что-то, как говорится, пошло не так. Он резко перестал тебе нравится. Например, он слишком рано расслабился и стал показывать тебе свои не самые лучшие качества. Это и есть тот форс-мажор. Каким бы правилом в отношениях ты ни руководствовалась, если на начальных этапах парень вдруг разонравился тебе, то дело гиблое. Кроме френдзоны (в лучшем случае) ему вряд ли что-то светит.

Почему никакие правила N-свиданий не работают

Это условная история, да и как мы уже выяснили, в любовных играх нет единого правила — у каждого оно свое. Поэтому рассчитывать, что с новым партнером твое золотое правило или не менее золотое правило подруги сработает, как минимум опрометчиво. Но если эти правила не стопроцентный вариант быстро завоевать сердце мужчины, то существуют принципы, которые работают почти без исключений. Их секрет в том, что они базируются на мужской психологии и включают в себя элементы НЛП. Об этих принципах психологи рассказывают на различных тренингах: «Влюбить в себя за 10 секунд». Это не просто фишки и женские секреты, это грамотно выстроенные советы, основанные на НЛП-системе.

А вот несколько тех самых принципов:

На каждом свидании у тебя должен быть новый образ. Дело в том, что на первых свиданиях нужно создавать эффект неожиданности — так мужчина не сможет предугадывать тебя, а значит, и не будет расслабляться.

На первое свидание обязательно надень что-нибудь синее. Это цвет располагает, но при этом держит на расстоянии. У мужчины создается впечатление, что ты не так проста.

Каждую встречу у тебя должен быть яркий и необычный аксессуар. Так ты будешь выделяться из общей массы.

Не бойся экспериментировать с мужскими вещами, например, выбирай бабочку или часы. Таким образом ты заглядываешь на мужскую территорию, а это будоражит мужскую фантазию.

Но помни самое главное: все зависит только от твоих ощущений и желаний, поэтому всегда нужно оставлять место исключениям, особенно когда мужчина так обаятелен и изобретателен, как герой Павла Прилучного в сериале «Мажор» (смотри ролик ниже). Согласись, и на первом свидании может пробежать такая искра, что удержаться от продолжения будет невозможно. Если ты уж очень принципиальная дама, читай наш материал о том, в каких случаях секс на первом свидании уместен.

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Фото: Shutterstock/VOSTOCK

Видео: Сцена из т/с «Мажор»