Бойки, гуцулы: какие народы живут на Украине

Украинская культура соткана из множества разных явлений. Часть из них привнесли самобытные народы, которые и сегодня проживают на территории страны.

Бойки

По северным и южным карпатским склонам в долинах рек Лимница, Сан и Уж раскиданы села бойков. О том, кто были далекими предками современных бойков, гадают до сих пор, иронично замечая, что чернил на бойков потрачено уже больше, чем осталось их самих. Кто же они: потомки ушедших на запад сербов или древнего славянского племени белых хорватов? А, может, их предками были кельты из племени бойев? Вопрос остается открытым. Сами бойки нередко называют себя «верховинцами».

У них всё по-бойковски необычно. Говорят на бойковском наречии (северокарпатский диалект украинского языка). Часто употребляют частицу «бойе» — значит «только, так». Гостей потчуют печеным картофелем, солеными огурцами, капустой, салом, холодцом, и непременно подносят рюмку Криивки.

Бойки строят монументальные и простые хаты: стены складывают из массивных еловых бревен, крыши кроют преимущественно «кытыцями» (связанными соломенными снопами). Окна, двери, ворота расписывают диковинными орнаментами. Одним из важных элементов росписи является, кстати, «древо жизни». Радуешься, увидев такой дом: веселый, с настроением! А если взгрустнется, бойки всегда готовы вспомнить о старинном бойковском танце Битля, который исполняется попарно, стоя на бочке.

Гуцулы

Их называют украинскими горцами. Гуцулы вольнолюбивы и независимы. Гостям рады, но чужих в родню записать не торопятся. Люди-фейерверки, — это, пожалуй, о них. Огромное внимание гуцулы уделяют одежде: любят наряжаться, причем даже мужские куртки киптары расшиты золотом и украшены помпонами.

У многих гуцулов и дома им подстать: кругом расшитые полотенца, ковры. Мебель украшена замысловатой резьбой. Кроме нарядов любят гуцулы оружие. Издавна считалось: два пистоля за широким поясом имеет только бедный гуцул. А еще они стремятся показать себя всему миру: вот мы какие, статные, нарядные, ловко танцуем и умело работаем.

Гуцулы весьма горячий народ, но при этом умеют сдерживать свой буйный нрав. Дабы не сорваться, гуцулы якобы почти не пьют спиртное: на две сотни гостей, пришедших на свадьбу, могут выставить бутылку водки.

Гуцулы живут в Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях Украины. О значении слова «гуцул» до сих пор ведутся споры. Одни ученые считают, что этимология слова восходит к молдавскому «гоц» или «гуц», что значит «разбойник», другие — к слову «кочул», что значит «пастух».

Как бы то ни было, но гуцулы всегда считались умелыми чабанами. Для передачи сигналов во время своего пребывания в горах пастухи-гуцулы использовали длинную деревянную трубу — трембиту (она же выступала в роли музыкального инструмента).

А еще здесь по-прежнему сильны традиции шаманизма. Если повезет, можно повстречать гуцульского мольфара. В древности их называли «земными богами», а сегодня — знахарями, колдунами, целителями (это зависит от того, белый мольфар или черный). Мольфары пользуются непререкаемым авторитетом: их пророчества сбываются, известны также случаи исцеления безнадежно больных людей.

Лемки

80-90-е годы прошлого века часто называют началом возрождения народности лемков. По одной из версий, предками лемков были древние племена белых хорватов, проживавшие по склонам Карпатских гор. Много трагедий пришлось пережить лемкам: уничтожение в Талергофском концлагере, насильственное переселение в рамках спецоперации «Висла». Сегодня часть лемков живет в Украине, другая часть — на территории Польши, третья — в Словакии.

Живущие в Украине лемки преимущественно считают себя частью украинского народа, хотя можно встретить и тех, кто выступает за «одрубность» (национальную самодостаточность).

Лемки пытаются сохранить свои национальные особенности, в первую очередь, язык. Речь лемков просто отличить по постоянному ударению на предпоследнем слоге (в отличие от подвижного ударения в речи восточных славян), твердому «ы» и частому употреблению слова «лем» («лишь», «только»).

Составитель лемковского букваря Дмитрий Вислоцкий писал следующее: «…наша лемковска бесЪда — коренна бесЪда всего русского народа. Слова у насъ коренны русски, а акцентъ словацкiй и польскiй. Пришолъ отъ того, что мы слухаме много польской и словацкой бесЪды, бо зме съ ними въ сусЪдствЪ».

Традиционные наряды лемков легко узнаваемы. Мужчины носили суконное пальто чуганю, необычное для украинцев, женщины — белые косынки и широкое узорчатое монисто «силянку». Сегодня на базарах Западной Украины можно встретить взлетающих деревянных орлов и оплетенные проволокой тарелки — образцы традиционного ремесла лемков, именуемого «дротярство».

К лемкам причисляли себя многие известные личности, но самым известным лемком был, пожалуй, Энди Уорхол (настоящее имя Андрей Варгола) — культовая личность в мире поп-арта.

Буковинцы

Буковинские села в Черновицкой области узнаются сразу: дома расположены плотно друг к другу, и каждая хата словно соревнуется с соседской нарядом и опрятностью. Буковинцы непременно белят свои дома и украшают их двумя цветными полосами.

Верхняя, расписанная орнаментами, идет под кровлей и зрительно соединяет крышу со стеной; нижняя, — ярко красная или синяя, — выполняет практическую функцию: защищает низ дома от грязи. Некоторые хозяева украшают дома пилястрами с причудливыми капителями и красят стены между окнами в яркие цвета. Рядом с каждой хатой — опрятный дворик с такими же яркими и аккуратными постройками.

Особенные у буковинцев и храмы: они состоят из квадратных срубов и издалека очень похожи на хату. Такова, например, церковь св. Николая в Берегомете, построенная в 1786 году. На внутренних стенах храма сохранились редчайшие образцы буковинской живописи, в том числе фрагменты «Страшного суда». Огромную роль в формировании культуры и традиций буковинцев сыграли русские старообрядцы-лилованы, которые начали переселяться на территории современной Черновицкой области в 20-е годы XVIII века.

Подоляне

Подолье — историческая местность на юге Украины в междуречье Днестра и Южного Брута. Предки современных подолян начали заселять эти территории предположительно в 4-3 веке до н.э. Много позже здесь была возведена крепость Клипедава, вокруг которой со временем вырос город Каменец-Подольский.

Самобытная культура подолян претерпела множество влияний: и русские староверы, и поляки, и евреи, и армяне по крупицам обогащали их быт и традиции. Потому-то и можно встретить в этих местах католические костелы, православные храмы, мусульманские минареты.

Вся эклектичность культурных традиций подолян, как в зеркале, отражается в их декоративно-прикладном творчестве — гончарстве, ткачестве, вышивке и лозоплетении. Традиционная одежда богато декорирована, украшена вышивкой и мережкой. Подольские женские рубашки, рукава которых вышиты замысловатыми узорами, известны далеко за пределами Украины. Не меньшей популярностью пользуются и самотканые ковры с «говорящими» растительными или геометрическими орнаментами.

Мазаные стены подольских хат слегка подсинены, отдельные фрагменты подведены красной глиной, внутренний интерьер щедро украшен расшитыми полотенцами. Даже печи — священный домашний очаг — подоляне расписывают «сосенками» и «хвощами».

Интересно, что у древних подолян был широко распространен культ земли: копать, «бить» ее без нужды считалось недопустимым. До наших времен дошли сведения о так называемой «Клятве землей», когда человек опускался на колени и набирал в рот землю. Считалось, что чудодейственная сила земли исцеляла от ран и ожогов. Подоляне также верили, что «родная земля» в качестве амулета способна защитить солдата от пули врага.