Дэвид Теннант: о современной культуре, мрачности и религии 

— Шарлотта Эдвардс, журналистка Его профессиональный дебют случился еще в средней школе, когда он появился в социальном ролике совета здравоохранения Глазго, направленном на борьбу с курением. Еще спустя год он появился в низкобюджетном сериале «Dramarama», а затем решил попробовать себя на театральной сцене. В 17 лет он отправился в Королевскую шотландскую академию в Глазго и на протяжении нескольких лет гастролировал в фургоне по стране. Спустя годы стал настоящей звездой британских постановок, появляясь даже на сцене Royal Shakespeare Company. Параллельно Дэвид развивал свои навыки игры в кинопроектах: у него были небольшие роли в фильмах «What The Butler Saw», «Blackpool», и он даже сыграл Барти Крауча-младшего в четвертом « Гарри Поттере ». Но самой знаменитой его работой является роль Десятого Доктора в сериале «Доктор Кто». Он исполнял главную роль на протяжении пяти лет — до того, как по сюжету не произошла его реинкарнация. До сих пор именно его исполнение считается самым лучшим за всю 55-летнюю историю сериала. Еще один важный проект, который принес ему большую популярность, — появление в главного антагониста в сериале «Джессика Джонс». Недавно он закончил сниматься в сериале «Бродчерч», в котором играет страдающего шотландского полицейского, в фильме «Mad to Be Normal», где играет страдающего шотландского психиатра, а также присоединился к проекту Нила Геймана «Благие знамения». Между съемками Дэвид успевает поработать в озвучке: из последних работ стоит отметить озвучку Скруджа МакДака.