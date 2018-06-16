Дэвид Теннант: о современной культуре, мрачности и религии

О, я обожаю, когда Дэвид Теннант в гневе. Он ругается и ворчит, и он такой — вздох — шотландец. Даже после того как мы расстались, я мысленно все еще слышу раздражение проповедника из Пейсли. И такое облегчение, когда он внезапно разражается бранью, беспорядочные жесты нескладных рук — как взрыв серпантина — потому что обычно он довольно скучен, когда осторожно выбирает безопасную дорожку в разговоре, как кот, обходящий мусор.

— Шарлотта Эдвардс, журналистка Его профессиональный дебют случился еще в средней школе, когда он появился в социальном ролике совета здравоохранения Глазго, направленном на борьбу с курением. Еще спустя год он появился в низкобюджетном сериале «Dramarama», а затем решил попробовать себя на театральной сцене. В 17 лет он отправился в Королевскую шотландскую академию в Глазго и на протяжении нескольких лет гастролировал в фургоне по стране. Спустя годы стал настоящей звездой британских постановок, появляясь даже на сцене Royal Shakespeare Company. Параллельно Дэвид развивал свои навыки игры в кинопроектах: у него были небольшие роли в фильмах «What The Butler Saw», «Blackpool», и он даже сыграл Барти Крауча-младшего в четвертом « Гарри Поттере ». Но самой знаменитой его работой является роль Десятого Доктора в сериале «Доктор Кто». Он исполнял главную роль на протяжении пяти лет — до того, как по сюжету не произошла его реинкарнация. До сих пор именно его исполнение считается самым лучшим за всю 55-летнюю историю сериала. Еще один важный проект, который принес ему большую популярность, — появление в главного антагониста в сериале «Джессика Джонс». Недавно он закончил сниматься в сериале «Бродчерч», в котором играет страдающего шотландского полицейского, в фильме «Mad to Be Normal», где играет страдающего шотландского психиатра, а также присоединился к проекту Нила Геймана «Благие знамения». Между съемками Дэвид успевает поработать в озвучке: из последних работ стоит отметить озвучку Скруджа МакДака.

О религии:

Дэвид считает, что именно религия дала ему моральный ориентир. Он вырос в религиозной семье в Пейсли — отец был архиепископом, а мать — его образцовой женой. В то же время они были либеральными христианами и не позволяли религии их ограничивать. Об отце он до сих пор отзывается с большим теплом:

Он никогда не был тем, кто пророчит вам муки ада. Он был прагматичным христианином. Он не был догматиком, и его религия не доводила его до абсурдных моральных принципов. Он был прагматиком. И он был тем, на кого хотелось равняться. Он был одним из лучших людей, встретившихся мне в жизни, и, хотя считается, что такое как бы принято говорить о своем отце, но это истинная правда: он был поразительно хорошим человеком.

Что также интересно, большую часть времени он тратит на сомнения в себе:

Любое дело, где приходится заниматься творчеством, означает, что тебе постоянно приходится немного бояться, потому что это заставляет тебя пытаться стать лучше и заставляет тебя думать, что ты не знаешь, что делаешь. Приходится постоянно бросать себе вызов, задаваться вопросами и делать попытки. И побочным эффектом этого часто становится чувство, что ты не справляешься. Часть работы над тем, чтобы стать лучше, состоит в убеждении, что ты не хорош.

По словам самого актера, все дело в воспитании, при котором родители не одобряли множество его поступков и не хвалили за успехи. Он не боится мрачных ролей, в его фильмографии уже есть и серийные убийцы, и психопаты, и другие темные персонажи.

Как актеру, мне забавней всего играть крайности человеческого существования. Будь это кто-то, кто находится в довольно уникальной ситуации, или какая-то психология, не похожая на других людей. В случае кого-то вроде Кейла, который явно испорчен, это не обычный опыт для большинства людей. Есть что-то притягательное в том, чтобы это испробовать, поглядеть, как это будет ощущаться. Побыть немного в его шкуре. Есть в этом что-то волнительное и непростое.

О современной культуре:

Дэвид активно выступает против загрязнения информационного шума. Его раздражает, когда в прямом эфире на телевидении зачитывают комментарии простых людей, которые отправляют сообщения, или даже если они отображаются бегущей строкой.

Чтение комментариев, отражающих мнение противоположной стороны, не приведет к равенству! Прекратите! Просто давайте нам новости и не позволяйте отравлять их этой жаждой интерактивности. Интерактивности и так довольно. Есть Твиттеровселенная, полная людей, орущих друг на друга. Каждый раздражается и теряет объективность. Нам нужны места, где царит спокойствие, невозмутимость и хладнокровие, просто чтобы почувствовать себя в безопасности.

По его мнению, совсем не обязательно делать каждую новость интерактивной — это только сильнее увеличивает разрыв между слоями населения. Неудивительно, что к соцсетям он равнодушен.

О семье:

Свою личную жизнь не афиширует, хотя и скрыть ее не удается. Ранее он был замечен в романах с актрисами Софией Майлс и Энн-Мари Дафф, а в 2011 он женился на Джорджии Моффет — коллеги по сериалу «Доктор Кто». Актриса, кстати, является дочерью исполнителя роли Пятого Доктора, так что в семье абсолютно все являются фанатами саги.

От «Доктора Кто» в нашем доме никуда не деться. Он пронизывает наш дом, будто бы сквозь само его основание. У нашей жизни остов из «Доктора Кто».

У них четверо детей, в том числе один ребенок из предыдущих отношений Джорджии. Дэвид рассказывает им сказки на ночь, обязательно по ролям и с разными акцентами:

Дети сами решают, когда впечатляться. Ты думаешь, что им что-то понравится — а им это глубоко до лампочки. А потом какая-нибудь маленькая глупость, которую ты сделал и даже не подумал, им кажется самым клевым, что ты когда-либо вытворял. О супруге актер не забывает ни на минуту, даже во время получения престижнейшей награды TV Choice его речь была наполнена теплом и любовью к Джорджии:

Спасибо всем собравшимся — команде, которой работала над «Бродчерч». Тем, кто голосовал. Спасибо всем собравшимся… Совсем не в тему: десять лет назад, почти день в день, я познакомился со своей женой, которая сидит вон там. Почти в этот самый день! Десять лет назад… Я хочу сказать, мы не скоро стали встречаться, потому что она считала меня болваном некоторое время. Но я проявил упорство и очень этому рад, потому что все, чего я достигаю — я достигаю только благодаря ей. Спасибо за это, Джорджия!