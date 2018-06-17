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Тест: какой тип мужчин ты привлекаешь — альфа-самцов, а может, слюнтяев?
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Тест: какой тип мужчин ты привлекаешь — альфа-самцов, а может, слюнтяев? 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Само собой, любые типологии условны. Но уже на первой встрече ты можешь заметить его склонность к определенному сценарию поведения. А если самостоятельно разобраться не получается, тебе поможет наш тест.
Девушки, которые хотят построить серьезные отношения, держат ориентир на конкретный тип мужчины — свой идеал. И, надо сказать, становятся чрезвычайно придирчивыми. Оно и понятно, как еще себя можно вести, когда судьба решается? Каждая барышня без исключения мечтает, чтобы рядом был по-настоящему достойный человек. Но как бы мы ни старались все учесть, статистика, которую приводят психологи всего мира, говорит о том, что в 90% случаев женщины из раза в раз наступают на те же грабли, то есть повторяют свой выбор. Отсюда и череда неудачных любовных романов и, соответственно, разбитых сердец. Стоит знать, что любой человек обладает чертами нескольких типов личности. Поэтому на следующем свидании обрати внимание не на что-то четкое и подлинно известное, а на свойства психики: определенные черты характера, жизненные устои и привычки.
Ну а пока предлагаем тебе выяснить, какой тип мужчин ты притягиваешь к себе чаще всего.
Итак, теперь ты знаешь, мужчины какого типа тянутся к тебе больше всего, а видео ниже подскажет, как не распугать всех этих молодцев. Внимательно учти все советы психолога.
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Текст: Ольга Турбина
Фото: Shutterstock/VOSTOCK
Видео: Ксения Боенкова
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