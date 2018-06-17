«Я с тобой» — Прилучный поддержал измученную новой семейной трагедией Муцениеце

— Это была реально крутая Бабушка! И за эти года она мне стала как родная, я не считаю что родные умирают они просто перестают быть рядом. Я многих похоронил за свою жизнь, и например если представить что звезды на небе это те, с кем мы не успели поговорить о главном, становиться проще. Агата, я с тобой, — написал Прилучный.

В свою очередь Агата Муцениеце, на следующий день после смерти опубликовала фотографию, на которой она выглядит, по ее же словам, очень плохо.

— Постарела. похудела, — подписала публикацию актриса.

Постарела. похудела 🤷‍♀️

Публикация от Agata M (@agataagata)

15 Июн 2018 в 3:28 PDT Подписчики, в свою очередь, решили разубедить Муцениеце, написав сотню комментариев.

— Почему постарела? Выглядишь шикарно)))

— Наоборот ты стала еще красивей и похудела!

— Конечно, приятнее на Вас смотреть, когда вы с укладкой и накрашенная. Уж очень много фоток с засаленной или лохматой головой и без мэйка… — написали фанаты.

Ранее Пятый канал сообщал подробности недавнего расставания Прилучного и Муцениеце. Официально свои отношения пара пока не расторгла, по словам Агаты, «брак стоит на паузе».