Был ли Тухачевский агентом немецкой разведки

Заговор в Красной армии под руководством маршала Михаила Тухачевского на протяжении многих лет является поводом для множества политических спекуляций. Одна часть исследователей представляет его безвинной жертвой сталинских репрессий, другая уверенно заявляет, что заговор действительно был. В то же время в данном случае, по большому счёту, имеет значение лишь один факт: был Тухачевский немецким шпионом или нет?

Чистосердечное признание

Если непредвзято посмотреть на дело Тухачевского, то повод для его ареста, в общем-то, был самый серьёзный. Официально известно, что арестовали маршала 22 мая 1937 года. Два дня ушло на его доставку в Москву, а 25 мая состоялся первый допрос. На нём Тухачевскому предъявили обвинения в антисоветском троцкистском заговоре и связях с немецким генштабом. Целью создания подпольной организации, согласно официальному обвинению, была попытка насильственного захвата власти, с военным поражением от Германии и Польши. Самое интересное, что уже на следующий день, 26 мая 1937 года, М. Н. Тухачевский письменно подтвердил справедливость всех выдвинутых против него обвинений. Мало того, в своём заявлении он пообещал сотрудничать со следствием и указать всех участников заговора. Однако следствие было предельно кратким: 12 июня М. Н. Тухачевского и группу проходивших с ним по делу высших командиров РККА расстреляли. Очевидно, что в течение двух недель следователи получали от маршала данные, по которым впоследствии началась знаменитая чистка армии. При этом надо отметить, что И. В. Сталин и не мог поступить иначе, а своим арестом Тухачевский обязан вовсе не ему, а Гитлеру, против дружбы с которым Советского руководства, кстати, активно выступал.

Трудный выбор

Во время следствия М. Н. Тухачевский достаточно подробно рассказал о том, как создавалась подпольная организация и какие она преследовала цели. Его связь с немцами также не вызывала сомнений, поскольку маршал часто бывал в Германии и, разумеется, был знаком с её высшим военным руководством. Правда, до поры до времени это не вызывало в СССР никаких кривотолков, ведь накануне начала Второй мировой войны две страны подписали мирный договор о ненападении, проводили совместные парады и внешне поддерживали видимость нормальных взаимоотношений между двумя странами. Но так ситуация выглядела только со стороны. На самом деле в это время Гитлер мучительно размышлял, на кого напасть в первую очередь — страны Европы или СССР. От выбора первой жертвы агрессии зависело то, с кем необходимо было дружить в данный момент времени. Об этом в своих воспоминаниях подробно написал руководитель политической разведки Третьего рейха Вальтер Шелленберг , в чьих словах сомневаться не приходится. В том случае, если бы Гитлер решил сблизиться с Западом, в СССР начал бы активную деятельность Тухачевский. Однако Гитлер решил сначала атаковать страны Европы и поэтому попросту сдал Тухачевского Сталину. Этим он, с одной стороны, усилил позиции Сталина, а с другой — спровоцировал чистку в армии, ослабив её перед началом войны.

«Красная папка»

Компромат на Тухачевского, включавшего запись его бесед с офицерами немецкого генерального штаба, по данным Шелленберга, были переданы в СССР в мае 1937 года. Санкцию на передачу русским обширного досье, собранного подчинёнными адмирала Канариса, выдал лично фюрер. Сегодня сложно сказать, были переданные материалы фальшивыми или настоящими, но тот факт, что компромат существовал на самом деле, не вызывает никаких сомнений. Как утверждает Вальтер Шелленберг, для его передачи в СССР, причём за деньги, была продумана целая специальная операция. Документы из Германии проследовали в Прагу и Париж, а затем при участии президента Чехословакии попали в Москву. Что же должен был предпринять Сталин, получив подобные сведения. Бездействовать он не мог, это сочли бы слабостью. Ему оставалось только одно, арестовать немецкого шпиона, на которого показали сами немцы. Правда, возможно, сделал он это не без внутреннего удовольствия, получив шанс расправиться с возможным конкурентом на власть. Сегодня можно услышать мнение, что не было ни заговора, ни компромата. Но дыма без огня не бывает, тем более в вопросе борьбы за власть. Да и врать немцам было ни к чему. Они разыграли партию, в которой в последний момент сделали ставку на Сталина, а не на Тухачевского. Битые фигуры с поля убирают. Гитлер, Сталин и Тухачевский знали правила игры, последний проиграл. Причём, проиграв, сознался во всём…