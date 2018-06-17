Как заработать на детских праздниках? Советы знатока

Как можно больше общайтесь с людьми из бизнеса или желающими таковыми быть. В общении всегда можно что-то подметить для себя либо дать ценный совет. Никогда не знаешь, где тебя встретит интересный человека. Такое общение принесло лично мне много знаний, опыта и даже настоящих друзей. Не стесняйтесь рассказывать людям о своих идеях — мнение каждого очень важно!

Евгений Рябчук

Мы сидели с Женей Рябчуком на одном из мероприятий по поиску пары. Бизнес-пары. Оба размышляли, что будем бизнес-наставниками какого-нибудь юного предпринимателя, хихикали на тему «какой же он — этот вот несмышлёныш?». В результате Женя стал моим наставником, а роль «несмышлёныша» мне предстояло играть целый год.

Склад характера — оптимистический. Склонность к разъездам. Любовь к дистанционной работе. А ещё мысли о воспитании и образовании молодого поколения и вера в светлое будущее. Чем дольше мы знакомились, тем больше понимали, что у нас общего вагон и маленькая тележка. Женя не любит девушек-овнов, но я была близнецом и поэтому диалог складывался продуктивно.

Встречались выпить кофе раз в две недели, обсуждали кто чего достиг и что получилось. Делились контактами, мыслями, идеями. Приростало со всех сторон. Потом я уже не вытерпела и предложила записать небольшое интервью. Тем более что оно обещало быть интересным.

Немного о компании: проведение развивающих мастер-классов для детей и подростков. Песочная анимация, рисование на воде (эбру), тематические игровые уроки.

4 филиала в 8 городах — Москва, Воронеж, Белгород, Йошкар-Ола, Казань, Чебоксары, Сургут, Нефтеюганск.

Ежемесячная выручка — от 2 800 000 и до 3 500 000 рублей.

Количество сотрудников — 27 Ты такой серьёзный и основательный, тебе бы строительством заниматься, корабли в океан пускать. Почему ты выбрал именно социально-ориентированный бизнес? Тебе разве хватает масштаба?

Всё получилось само собой, у меня даже не было выбора. В 2012 году друзья предложили помочь им с привлечением клиентов для планетария. Мне очень понравился формат проводимых мероприятий и я понял, что это именно то, чем я с удовольствием занимался бы всю жизнь.

Первые несколько лет грезил мечтой о создании компании федерального масштаба и торопился нанимать всё больше и больше сотрудников. Со временем понял, что во фразе «всё будет, но не сразу» очень много смысла. Несколько раз начинал сначала — менялось моё окружение, местоположение и подход к делу. Скоро я выработал для себя основную формулу успеха и правила, которых придерживаюсь до сих пор. Даже если они порой противоречат моим личным интересам.

Человек устроен так, что ему всегда будет мало, чего бы он не добился. Я всегда ставлю перед собой цели, достигнуть которых очень тяжело и тогда всё остальное кажется мелочью.

Аватарка «ВКонтакте» оптимистичного бизнесмена Жени Рябчука

Помню, ты произнёс фразу «каждые четыре месяц мне надо уезжать, на одном месте я скучаю», тогда меня это удивило в тебе и обрадовало — вот он, герой нашего времени! Целеустремленный, напористый и при этом не теряет желания объезжать мир. А вот, скажи, эта любовь к путешествиям откуда в тебе появилась?

Самое главное — быть в мире с собой, знать себя, свои плюсы и минусы. Особенно минусы, тогда ты точно понимаешь, за какую работу не следует браться самому. Так вот мой минус в том, что я очень быстро остываю. Когда достигаю определённого результата, мне становится не интересно, срочно надо переключиться на что-то новое, не важно, пусть это будет участие в семинарах, охота, рыбалка или даже поездка на 3000 км, чтобы просто помочь поставить бабушке забор своими руками. Такое отстранение позволяет взглянуть на свой бизнес со стороны, как правило, все проблемные места проявляются сразу же.

Моя тяга к постоянной смене обстановки — основная причина выбора дистанционной модели управления. Она же помогает открывать новые возможности.

Я на самом деле считаю себя в какой-то мере строителем: постоянно строю, приезжая в новый город, открывая филиал. Всё заново — и найм сотрудников, и поиск партнёров, и трудности. Но нет на свете большего наслаждения, чем пожинать плоды своего труда. Особенно, когда всё складывается гораздо лучше, чем ты мог себе представить.

Как ты представляешь свой бизнес? Как управление сетью пиццерий по всей стране Федором Овчинниковым , развитие семейного концерна как Дом Версаче, наличие разнообразных средних бизнесов, не связанных между собой?

Он имел представление о том, как должен выглядеть конечный продукт, вёл за собой огромное количество людей, часто шёл на риск ради высшей цели и добивался впечатляющих результатов.

А пошёл бы ты в предприниматели, если бы знал заранее, как нелегко им приходится?

Всегда надо понимать свои возможности. Знать, как работает система, — недостаточно. Если ты постоянно развиваешь в себе определённый набор качеств характера, который потом будет определять успешность твоего дела, то всё будет в порядке с твоим бизнесом. Много денег, в принципе, не бывает. Бывает достаточно для жизни или осуществления своих желаний. Вот за исполнениями своих желаний люди и идут в предприниматели.

Очень часто я слышу фразу «зато у меня есть стабильность» от людей работающих по найму. Но всё дело заключается в том, что это лишь иллюзия стабильности. Стабильно плохо? может быть… Тут от тебя ничего не зависит, дядя дал зарплату и ты счастлив, но у этого дяди вряд ли всё стабильно — он также каждый день справляется с трудностями, придумывает как сэкономить и так далее. А, если у него в один прекрасный момент не получится «что-то придумать», куда денется ваша «стабильность»? По-этому выбор работать на себя куда лучше, если не сказать «комфортнее».

Евгений Рябчук с отцом

Некоторые боятся начинать свой бизнес, потому что кажется, что нужна куча вложений — они обязательно влезут в долги, кредиты и ссуды… Тебе что из этого перечисленного удалось попробовать на вкус и легко ли ты выкрутился? Спасло ли планирование или просто везение или хороший бухгалтер?

У меня сезонный бизнес, который приносит прибыль 8 месяцев в году. Остальные 4 месяца лишь держится на плаву, поэтому огромную роль для меня играет планирование.

Летом 2013 года вместо того, чтобы сократить расходы и, как говорится, затянуть пояс, мы с компаньонами приняли решение вкладывать в развитие. Нам это удалось и мы увеличили капитализацию в 2 раза, однако, заплатили за это очень большую цену.

К сентябрю общая задолженность по платежам составляла 1,8 млн рублей. В тот момент для нас это была неподъёмная сумма. К счастью, мы собрались с силами, успешно справились с проблемами и рассчитались со всеми долгами уже к концу октября. Помогла тогда работа с сотрудниками — каждый день мы проводили беседы, помогали всем с выполнением работы, мотивировали их. Ну, и, наверно, помогло немного удачи!

Сейчас ты находишься в отпуске у папы в Ейске, у тебя теперь «законный отпуск» или ты продолжаешь вести дела дистанционно?

Мы все работаем до конца июня. К работе возвращаемся в конце лета. Находясь на расстоянии, я не перестаю работать, нахожусь на связи и, как минимум, по 3-4 часа в день провожу за работой.

Моя компания сотрудничает с летними лагерями Краснодарского края, поэтому некоторые из сотрудников проводят лето на море и при этом продолжают зарабатывать. Вот так вот — все желающие в нашей компании могут совместить приятное с полезным!