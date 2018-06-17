Олеся Бендер

Каждое воскресенье мы знакомим тебя с новой подругой и сами отмечаем для себя, как же много в нашей стране клевых девушек. Таких, например, как Олеся Бендер — наша сегодняшняя подруга из Москвы. Глядя на ее фотографии, думаешь про себя: «Ну о чем еще можно мечтать?». Красивая блондинка с сексуальными формами и пронзительным взглядом. Но, оказывается, то, что лежит на поверхности, — это лишь часть достоинств Олеси. Прибавь к ее внешности тот факт, что она увлекается литературой, пишет статьи и знает толк в хорошем кино, и ты, черт возьми, получишь идеальную девушку. Хорошее кино мы тоже любим, но еще больше — классных девчонок, поэтому лови ее фотографии.