Ещё
Олеся Бендер
Далее:
Читайте также:
Ещё

Олеся Бендер 

BroDude 15 минут назад
Фото: BroDude
Каждое воскресенье мы знакомим тебя с новой подругой и сами отмечаем для себя, как же много в нашей стране клевых девушек. Таких, например, как Олеся Бендер — наша сегодняшняя подруга из Москвы. Глядя на ее фотографии, думаешь про себя: «Ну о чем еще можно мечтать?». Красивая блондинка с сексуальными формами и пронзительным взглядом. Но, оказывается, то, что лежит на поверхности, — это лишь часть достоинств Олеси. Прибавь к ее внешности тот факт, что она увлекается литературой, пишет статьи и знает толк в хорошем кино, и ты, черт возьми, получишь идеальную девушку. Хорошее кино мы тоже любим, но еще больше — классных девчонок, поэтому лови ее фотографии.
BroDude: последние новости
7 уроков древних египтян для молодых людей 7 главных вопросов жизни 5 курсов, которые помогут разобраться в маркетинге
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые жестокие законы Советского Союза136
Как в ЦРУ пытали людей205
Раскрыта правда про пояс верности1
Попалась на взятке и получила пулю в затылок355
Факты, которые выкинули из учебников истории23
Видео
01:23
Искусственный разум научился «видеть» сквозь стены
Вещи
07:06
Титанобоа весила тонну и могла нападать на слонов
Безумный мир
05:53
Самая страшная тюрьма Сталина
Места
02:28
Рыба с головой птицы попалась на крючок в Китае
Безумный мир
01:40
Странное существо напугало охотника из Канады
Безумный мир
11:08
Уникальные технологии, которые скрывают
Безумный мир
05:16
Нерешенные загадки Второй мировой
Истории
04:45
Они были на волоске от смерти, но чудом спаслись
Люди Безумный мир
11:17
Что странного нашли в Антарктиде
Места
11:05
Тайные места, куда вы никогда не попадете
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение