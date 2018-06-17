Необходимо ли говорить парню, что он у тебя первый

Наша культура, в которой разговоры о сексе — табу, приводит к возникновению огромного количества проблемных ситуаций, которых можно было бы легко избежать, просто поговорив о них предварительно. Одна из таких ситуаций — это та, когда у девушки еще не было секса. Почему важно сообщить об этом парню заранее и как это сделать, если при мысли об общении на тему секса от страха встают дыбом волосы?

Почему это важно?

«Первый раз» часто серьёзно влияет на последующее отношение к сексу, поэтому имеет смысл приложить усилия для того, чтобы этот опыт стал как можно более приятным и запоминающимся в положительном смысле этого слова. Сделать его таким без слов, к сожалению, невозможно. Ситуация, когда двое людей неведомым образом оказываются «на одной волне», в основном характерна для кино и любовных романов, а в жизни — максимум для пар, которые уже хорошо изучили тела друг друга (и тщательно проговорили детали). Партнёр должен знать, что тебе нужно будет особое бережное отношение.

«Первый раз» (а часто и последующие) требует определённой психологической и телесной подготовки — напряженность и ожидание чего-то конкретного, что кто-то из вас читал/видел, только усложнит ситуацию. Важно, чтобы и парень, и ты сама дали себе время на это — и не думали, что несоответствие происходящего тому сексу, который показывается нам в кино/порно — это проблема. Картинка картинкой, а жизнь — жизнью.

Начиная сексуальную жизнь, хочется, чтобы партнёр, с которым это происходит, разделил с тобой значимость этого момента. Не сообщив заранее о своих эмоциях и желаниях, ты рискуешь не получить от него того отношения и конкретных действий, которых тебе хотелось бы. И даже если первый сексуальный опыт не имеет для тебя сакрального значения, с чисто практической точки зрения имеет смысл сообщить, что он будет для тебя первым.

Как это сделать?

Как получается. Если вам страшно, стыдно, неловко — начните именно с того, что вы чувствуете себя так. И проговаривай всё, что кажется тебе важным (хотя и то, что не кажется, тоже можно озвучить). Очень желательно, чтобы для разговора на эту тему у вас было бы место, где вас никто бы не беспокоил, и достаточно времени. Перед разговором можно сделать «шпаргалку», отметив, о чем конкретно тебе хотелось бы сказать, или написать развёрнутый текст — можно даже в формате письма самой себе для начала. Главное — сформулировать всё для себя и озвучить это парню. Внимательный партнёр, который с уважением относится к твоему состоянию и потребностям, не станет злоупотреблять твоим доверием.

Что делать, если парень плохо воспринял эту информацию?

Дважды и трижды подумать, хочешь ли ты, чтобы твоим первым партнёром стал именно он. Душевная близость и взаимопонимание между партнёрами напрямую влияют на качество секса. Если человек отнёсся к тому, что ты ещё не начинала половую жизнь, без должного внимания и уважения, с пренебрежением или даже насмешкой, он точно не сможет обеспечить тебе достойный старт. А ты имеешь на него полное право. Боязнь собственного партнёра — это то чувство, которого в ваших отношениях точно не должно быть.

Кроме того, очень важно помнить, что беременность и передача ЗППП возможны при первом сексе точно так же, как и при всех последующих, а потому нельзя забывать о презервативах! Если парень отказывается (в любой форме) — нужно дважды и трижды подумать, хочешь ли ты, чтобы твоим первым партнёром стал именно он.

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