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Одинокая Боня дает советы разведенке Бузовой
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Одинокая Боня дает советы разведенке Бузовой 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Прошло уже полтора года, после того как Ольгу Бузову бросил муж Дмитрий Тарасов, а девушка все переживает его предательство. Ведущая «Дома-2» стремительно делает карьеру в шоу-бизнесе, однако, она хочет разделить свою славу с любимым. В своем «Инстаграме» знаменитость пожаловалась на одиночество.
«Жизнь прекрасна и удивительна, и так хочется наслаждаться этими прекрасными моментами с тобой, моя любовь. Где ты? Я тебя жду», — горюет Бузова.
Ее поспешила утешить экс-участница телестройки Виктория Боня. С Ольгой она дружна со времени своего пребывания на проекте.
«Оля, все придет! И не только придет, а будет у тебя самый лучший мужчина», — написала Виктория. — «Просто он захочет тишины и не станет делить тебя ни с кем. Поэтому, пока ты не готова быть в тишине, наслаждайся своей работой и карьерой».
При этом сама Боня потерпела фиаско в отношениях с миллионером Алексом Смерфитом. Вместе они были пять лет, у них родилась дочь Анджелина, но в 2017-м году пара распалась. После этого Виктории приписывают многочисленные романы, но постоянного мужчины в ее жизни нет.
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