Одинокая Боня дает советы разведенке Бузовой

Прошло уже полтора года, после того как Ольгу Бузову бросил муж Дмитрий Тарасов , а девушка все переживает его предательство. Ведущая «Дома-2» стремительно делает карьеру в шоу-бизнесе, однако, она хочет разделить свою славу с любимым. В своем «Инстаграме» знаменитость пожаловалась на одиночество.

«Жизнь прекрасна и удивительна, и так хочется наслаждаться этими прекрасными моментами с тобой, моя любовь. Где ты? Я тебя жду», — горюет Бузова.

Ее поспешила утешить экс-участница телестройки Виктория Боня . С Ольгой она дружна со времени своего пребывания на проекте.

«Оля, все придет! И не только придет, а будет у тебя самый лучший мужчина», — написала Виктория. — «Просто он захочет тишины и не станет делить тебя ни с кем. Поэтому, пока ты не готова быть в тишине, наслаждайся своей работой и карьерой».

При этом сама Боня потерпела фиаско в отношениях с миллионером Алексом Смерфитом. Вместе они были пять лет, у них родилась дочь Анджелина, но в 2017-м году пара распалась. После этого Виктории приписывают многочисленные романы, но постоянного мужчины в ее жизни нет.