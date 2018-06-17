Елена Яковлева: «Имена у меня были разные»

В этом году Елена Яковлева завела свой микроблог. В нем актриса охотно делится с читателями историями из своей жизни и размышлениями о ней. В последнем посте звезда решила рассказать о любви народа к себе и превратностях славы. Ведь зрители иногда не видят грань между самой артисткой и воплощенным ею образом.

«Меня очень часто называют Елена Яковлевна. После «Интердевочки» звали Таней Яковлевой», — вспомнила актриса. — «А после Каменской — Настей, как героиню. В общем, имена у меня были разные».

Она призывает читателей не верить, что признание и всенародная любовь — нечто обременительное. Хотя, по ее словам, случается всякое. Однажды артистку напугало письмо из тюрьмы. В нем поклонник признавался ей в нежных чувствах.

«Что-то в духе: 'Мне осталось на зоне недолго, лет восемь или девять, так что ты меня обязательно дождись, я выйду, и мы будем вместе. Ты узнаешь меня сразу — я буду ждать тебя с тремя гвоздиками», — поделилась Яковлева. — «Конечно, я была в ужасе! И этим ужасом становился каждый мужчина, у которого в руках я видела гвоздики».

Завидев незнакомца с цветами у дверей театра, Елена быстрее пряталась в здание. Надеясь, в случае чего, на помощь коллег. К ее радости, воздыхатель так и не появился.