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Елена Яковлева: «Имена у меня были разные»
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Елена Яковлева: «Имена у меня были разные» 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
В этом году Елена Яковлева завела свой микроблог. В нем актриса охотно делится с читателями историями из своей жизни и размышлениями о ней. В последнем посте звезда решила рассказать о любви народа к себе и превратностях славы. Ведь зрители иногда не видят грань между самой артисткой и воплощенным ею образом.
«Меня очень часто называют Елена Яковлевна. После «Интердевочки» звали Таней Яковлевой», — вспомнила актриса. — «А после Каменской — Настей, как героиню. В общем, имена у меня были разные».
Она призывает читателей не верить, что признание и всенародная любовь — нечто обременительное. Хотя, по ее словам, случается всякое. Однажды артистку напугало письмо из тюрьмы. В нем поклонник признавался ей в нежных чувствах.
«Что-то в духе: 'Мне осталось на зоне недолго, лет восемь или девять, так что ты меня обязательно дождись, я выйду, и мы будем вместе. Ты узнаешь меня сразу — я буду ждать тебя с тремя гвоздиками», — поделилась Яковлева. — «Конечно, я была в ужасе! И этим ужасом становился каждый мужчина, у которого в руках я видела гвоздики».
Завидев незнакомца с цветами у дверей театра, Елена быстрее пряталась в здание. Надеясь, в случае чего, на помощь коллег. К ее радости, воздыхатель так и не появился.
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