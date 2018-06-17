Денис Шведов: Я случайно оказался в театральном вузе

Звезда сериалов «Измены» и «Мажор» Денис Шведов сыграл главную роль в только что завершившемся на Первом канале сериале «Бывшие». О работе в нем он рассказал «Вечерке».

«Бывшие» — один из немногих отечественных телесериалов, рассказывающий о таких серьезных проблемах, как наркомания и алкоголизм.

— Денис, как вы готовились к съемкам в фильме с такой «специфической» темой?

— Мой герой не просто психолог, прежде всего он человек, который имеет опыт выздоровления от химической зависимости. Готовиться к роли было не тяжело, а интересно: я изучал литературу сообщества анонимных алкоголиков и наркоманов, слушал их выступления… И это оказалось безумно продуктивно. Много открытий для себя сделал.

— Как вы представляли себе аудиторию сериала?

— Хотелось бы, конечно, чтобы его посмотрели как взрослые зрители, так и молодежь. Но думаю, что основной зрительской аудиторией стали люди от 18 до 35 лет.

— Кроме сериала «Измены», вашим звездным часом можно назвать съемки в «Мажоре». Как сегодня оцениваете работу в этом фильме?

— Когда мы работали, то, естественно, не подразумевали, что это может вылиться в успех такого масштаба. Это было приятной, для некоторых — ошеломляющей неожиданностью. Все способствовало тому, чтобы участники съемочной группы сдружились. А когда появляется легкость и свобода на площадке, то это, конечно же, дает свои плоды. Плюс сценарий очень приличный, что достаточно редко для телевидения. И поэтому все удалось.

— Многие актеры сетуют, что у нас мало хороших сценаристов. Не было мысли самому написать сценарий?

— Нет, сценарист — отдельная профессия. Так же реагирую, когда меня зовут преподавать. Какое преподавание?! Я со своими ролями иногда не знаю, что делать. А тут еще других учить!

— В «Мажоре» с вами играла Любовь Аксенова , теперь вы снова встретились в «Бывших». Как вам работалось в дуэте с этой актрисой?

— Любовь — прекрасный человек и очень нравится мне как актриса. Многие режиссеры эксплуатируют ее молодость и сексапильность, но Любови по плечу серьезные драматические роли. Я с удовольствием с ней работаю.

— Вы в детстве и юности профессионально занимались регби. Как попали в этот вид спорта? Все-таки он не самый популярный у нас.

— Увидел соревнования по телевизору. И сразу попросил, чтобы меня отвели в секцию.

— Сегодня спортивная подготовка помогает в карьере?

— Нет. Все равно физическая форма уже не та по сравнению с тем временем, когда мы постоянно играли.

— Как вы оказались в театральном вузе? Правда, что это случайно произошло?

— Да, абсолютно. Это связано с моим товарищем, он был из актерской семьи. Я просто по его совету попробовал попытать счастья в Щепке, и меня взяли в тот же год. Как будто так и должно было быть. И я, собственно, ничего больше не искал, остался.

— Интересно было учиться?

— Сначала не очень. А через некоторое время я почувствовал вкус к учебе. Больше всего мне нравились история и искусствоведение.

— От одного из ваших коллег я услышала, что театральные вузы, училища изначально ломают, стирают личность, а потом уже на «чистом листе» рисуют нечто новое. С вами происходила такая ломка?

— Как сказать… В большинстве театральных училищ, может, и ломают, как вы сказали, но часто ничего не предлагают взамен. Мне удалось быстро понять, в чем дело. Конфликты, конечно же, были. Но мне кажется, в том, что я не до конца прогибался под педагогов, и был как раз главный плюс для меня. Борьба с некоторыми преподавателями повлияла на мое становление. Актер должен уметь доказывать, отстаивать свою точку зрения. Бывало, некоторые педагоги пытались брать авторитетом, не считая нужным что-либо объяснять. Я против этого восставал. И мне кажется, это помогло мне потом в общении с режиссерами, продюсерами, как в театре, так и в кинематографе.

— Но если поразмышлять, откуда молодому человеку взять жизненный опыт, чтобы верно сыграть ту или иную жизненную ситуацию?

— Согласен с вами. Сейчас вообще сложно, скажем так, с получением опыта. Сейчас ты растешь за компьютером, ты вызываешь такси, тебе наливают кофе… Какие проблемы? Ну разве что не тот сироп в латте добавили. А раньше в этом возрасте многие молодые ребята думали, как детей накормить и вырастить… У многих семьи уже были. И этот жизненный опыт актеры могли передавать в своих работах.

— Вы на момент обучения в Щепке уже чувствовали в себе знания, позволявшие вам спорить с педагогами?

— Да, конечно. Большой спорт, время, проведенное во дворе, а не за компьютером, потому что интернета тогда еще особо не было — это полезный опыт. И я рад, что мое становление прошло именно тогда.

— У вас двое детей — дочка и совсем маленький сын. Какие обязанности у молодого папы?

— У нас в семье каждый делает, что необходимо в данный момент. Вот я вижу, что памперс надо поменять, я иду и меняю. Если я не могу, прошу жену Сашу (актриса Александра Розовская . — «ВМ»). Мы оба занимаемся детьми. Каких-то специальных разделений обязанностей у нас нет. Ну, естественно, сейчас с маленьким больше времени Саша проводит, потому что кормит его.

— График съемок позволяет уделять достаточно времени семье?

— Сейчас пока это удается. С конца лета буду дома реже. Но постараюсь это компенсировать. Я не хочу, чтобы однажды дети посмотрели на меня в недоумении и спросили: «А кто этот бородатый дядя? »

— Уже планы на детей строите? В какой спорт будете отдавать, чем хотите, чтобы занимались?

— Нет, так далеко не загадываем. На ближайшее время только какие-то развивашки и бассейн. Понятное дело, что спорт и музыка должны быть в жизни каждого человека, независимо от того, в какой семье он родился.

— Какие свои работы обязательно покажете детям, когда они подрастут?

— Думаю, «Майора». А скоро выйдет еще проект «Доктор Преображенский». Вот его, наверное, тоже.

— Как вы относитесь к «трудоемким» ролям, требующим от актера полной самоотдачи?

— Если потребуется, я готов ради достойной роли хоть месяц тренироваться, по скалам лазать без страховки… Ведь сколько ты в роль вложишь, столько и выхлопа будет.

— Что для вас идеальный отдых?

— По-настоящему я отдыхаю, когда я один, вот тогда у меня происходит полное «выключение». И это, мне кажется, у любого человека так — чтобы полностью выдохнуть, нужно освободить разум. А как это сделать, если, например, в соседней комнате двое твоих детей что-то делают? Хотя это тебе в кайф, ты радуешься и счастлив. Но мне, чтобы хорошо отдохнуть, необходимо не менее трех недель посвятить занятиям каким-нибудь видом спорта, желательно водного. Я люблю кататься на серфе. В последнее время из-за семьи, детей мне редко это удается. Но раньше я этим занимался каждый год. И это самое великолепное времяпрепровождение, которое было в моей жизни, если говорить об отдыхе. Когда мое увлечение этим видом спорта только начиналось и я видел серфингистов в интернете, я восхищался, конечно. Но мне казалось, что это далеко от нас и недосягаемо. А сегодня ребята и в России уже катаются. А в Калининграде и на Камчатке — вообще прекрасные условия! Я помню, уже работал в театре, и летом, когда наступил отпуск, просто собрал рюкзак, купил билет и улетел на Бали. И там впервые попробовал серф — и все! Это — как наркотик.

— Вы родились в Москве. Есть у вас в городе любимые места?

— Это все районы старой Москвы. Хорошо, что сейчас в столице становится все больше мест, где приятно пройтись, полюбоваться тем, что тебя окружает. Это и Никитский бульвар, и Патриаршие пруды. Очень люб лю эти места.

СПРАВКА

Главная героиня сериала «Бывшие» — пациентка клиники для страдающих от алкоголизма и наркомании. Яну (Любовь Аксенова) ждет тяжелый путь к выздоровлению. Все меняется, когда она встречает Илью (Денис Шведов) — нового психолога. Сначала Яна для него не более чем очередная пациентка, но вскоре он начинает испытывать к ней совсем иные чувства.

ДОСЬЕ

Денис Шведов родился в 1981 году. В 2006 году был принят в Российский академический молодежный театр (РАМТ), где зрители могли видеть его работы в 15 спектаклях. В фильмографии актера около 34 работ, в том числе в сериалах «Слуга государев», «Татьянин день», «Майор», «Мажор», «Измены», «Метод» и другие. Женат, воспитывает двоих детей: дочь 2016 и сын 2018 годов рождения.