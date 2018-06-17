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Женщина рано возвращается домой и ловит мужа на измене. Но, он те ответил такое…
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Женщина рано возвращается домой и ловит мужа на измене. Но, он те ответил такое… 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Жена пришла домой рано и застала своего мужа в их спальне с очень привлекательной молодой женщиной. Они занимались любовью… Она расстроилась и воскликнула:
«Ты неуважительная свинья! Как ты смеешь так поступать со мной — верной женой, матерью своих детей! Я оставляю тебя одного. Я хочу развестись!»
И муж ответил: «Подожди минутку, по крайней мере, дай мне рассказать, что случилось.»
«Ладно, давай, — зарыдала она, — но это будут последние слова, которые ты мне скажешь!»
И муж начал: «Я садился в машину, чтобы поехать домой, и эта юная леди попросила у меня помощи. Она выглядела такой подавленной и беззащитной, что я сжалился над ней и пустил ее в машину. Я заметил, что она была очень худой, плохо одета и очень грязная. Она сказала мне, что не ела три дня! Я сжалился над ней, привел домой и нагрел энчилады, которые я сделал для вас вчера вечером. Те самые, которые ты не ешь, потому что боишься растолстеть. Бедняжка съела их в мгновение ока.
Так как она была грязной, я предложил ей душ. Пока она мылась я увидел, что одежда слишком грязная и вся в дырах, поэтому я выбросил ее. Я дал ей джинсы, которые у тебя лежат несколько лет, но ты их не носишь, потому что они слишком узкие.
Я также дал ей нижнее белье, которое подарил тебе на юбилей, и которое ты не носишь, потому что у меня нет вкуса. Я нашел сексуальную блузку, которую моя сестра подарила тебе на Рождество, которую ты не носишь, чтобы просто раздражать ее, и я также пожертвовал эти ботинки, которые ты купила в дорогом бутике, и не носишь, потому что у кого-то на работе есть такие же»
Муж перевел дыхание и продолжил: «Она была так благодарна за мое понимание и помощь, что когда я проводил ее к двери, она повернулась ко мне со слезами в глазах и спросила: „Пожалуйста … у вас есть что-нибудь еще, чем ваша жена не пользуется?“
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