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Как живут люди со сверхпамятью
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Дар или наказание: как живут люди со сверхпамятью 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Несмотря на далеко шагнувший прогресс, человеческий организм все еще недостаточно изучен. Например, механизмы человеческой памяти. Одни люди мгновенно забывают события, которые произошли совсем недавно, и не могут выучить короткое стихотворение, а другие в мельчайших помнят, что делали в младенчестве, и способны цитировать страницы текста без единой ошибки. Способность запоминать и хранить в памяти рекордные объемы информации называется гипертимезией, или гипертиместическим синдромом. Как живут обладатели уникальной памяти?

Боб Петрелла

Благодаря своей уникальной памяти Боб Петрелла сумел стать во главе спортивного телеканала, транслирующего теннисные матчи. Боб помнит все матчи и их результаты, а также следит за бейсболом и футболом. Ему можно показать отрывок любой игры, и он вспомнит, когда она состоялась и с каким счетом закончилась.

Джилл Прайс

Джил Прайс помнит абсолютно все, что с ней происходило, начиная с 14 лет. До этого возраста она была обычным подростком, но после травмы и психического истощения ее память начала работать по-другому. Сама Джил не считает это даром, ведь вместе с хорошими воспоминаниями приходится хранить в памяти и плохие. А это порой мучительно.

Ким Пик

Ныне покойный Ким Пик стал прообразом главного героя из фильма "Человек Дождя". Кроме того, что у него был поврежден мозжечок, у него были и другие аномалии мозга, например, отсутствовала способность забывать. В семь лет он наизусть знал Библию, а в 20 лет с легкостью мог прочитать по памяти любое произведение из полного собрания сочинений Шекспира. Ученые считают, что повреждение мозжечка связано с мутацией генов. При этом Киму Пику было трудно ходить, завязывать шнурки и застегивать пуговицы.
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