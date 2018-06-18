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Спецслужбы узнали о хулиганском детстве Ким Чен Ына
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Спецслужбы узнали о хулиганском детстве Ким Чен Ына 

Anews 59 минут назад
Фото: Anews
Вероятно, поговорка "Все мы родом из детства" — очень правдивая. И большинство преподавателей, которые учили маленького Ким Чен Ына, согласны с этим высказыванием. О точности подобной характеристики заявляют и товарищи главы Северной Кореи.
Не так давно в Сети появилась информация о файлах, которые вот уже 11 лет собирают различные спецслужбы. Сотрудники органов смогли пролить свет на тайное прошлое правителя. Речь идет о молодости Ким Чен Ына, которая прошла в частной школе Швейцарии, Liebefeld-Steinhölzli.
Anews
Обучение в школе началось в 1994 году и Ким задержался там еще на три сезона. По словам специалистов, образ, который описали преподаватели и одноклассники правителя — очень схож с тем, что мы видим в личности, управляющей государством.
Еще с детства молодой наследник имел скверный характер. О его непростом поведении утверждали также и бывшие преподаватели и ученики. Учителя отзывались о Ким Чен Ыне как о жадном ребенке, склонном к эгоизму и насилию. Во время обучения будущий глава Северной Кореи не мог усидеть на месте и постоянно отвлекался. Это существенно повлияло на его успеваемость. ​
"Он неоднократно бил других школьников и унижал их. Этот человек с детства был властным: он хотел, чтобы все ему подчинялись. "
Неоднократно мальчишка запугивал своих одноклассников. Но фраза, которую он использовал для того, чтобы устрашать других, стала пророческой. Неоднократно Ким Чен Ын говорил в порыве злости: "Вы еще обо мне узнаете!" Так и случилось: через десяток лет этот человек стал известным на весь мир.
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