Люди, которым несказанно повезло

Некоторым людям тотально не везёт в жизни, но есть среди нас и настоящие счастливчики, которые умудряются устоять в любой ситуации. Вот пять случаев невероятного везения.

1. Американка Эвелин Адамс сумела выиграть в лотерею дважды. Женщина получила выигрыш в 1985 и 1986 годах, суммарно обогатившись на 5 400 000 долларов. К сожалению, Эвелин не сумела правильно распорядиться такими огромными деньгами и спустя несколько лет потеряла всё.

2. Декстер Тимоти — американский бизнесмен 18 века. Он был настолько удачлив, насколько глуп. Окружающие давали Декстеру нелепые советы по ведению бизнеса, но он всегда каким-то образом оказывался в выигрыше. В какой-то момент конкуренты решили разорить Тимоти и уговорили отправить несколько судов с углём в британский город Ньюкасл. Декстер понятия не имел, что Ньюкасл — центр угольной промышленности страны, и снарядил корабли. Но ему в очередной раз невероятно повезло: в городе проходила длительная забастовка угольщиков, поэтому возник дефицит угля. Уголь Тимоти пришёлся кстати, его раскупили, заплатив огромные деньги.

3. Стюардесса Весна Вулович сумела выжить при падении с 10 000 метров. В январе 1972 года самолёт, на котором она летела, взорвался. Весна была единственной выжившей из 29 человек, находившихся на борту. В результате падения она получила множество переломов, несколько дней провела в коме, прошла 16-месячный курс лечения. После восстановления Вулович вернулась к работе.