Ещё
Люди, которым несказанно повезло
Далее:
Читайте также:
Ещё
Какую награду давал Гитлер за голову Левитана
Какую награду давал Гитлер за голову Левитана

Люди, которым несказанно повезло 

Рамблер 18 минут назад
Некоторым людям тотально не везёт в жизни, но есть среди нас и настоящие счастливчики, которые умудряются устоять в любой ситуации. Вот пять случаев невероятного везения.
1. Американка Эвелин Адамс сумела выиграть в лотерею дважды. Женщина получила выигрыш в 1985 и 1986 годах, суммарно обогатившись на 5 400 000 долларов. К сожалению, Эвелин не сумела правильно распорядиться такими огромными деньгами и спустя несколько лет потеряла всё.
2. Декстер Тимоти — американский бизнесмен 18 века. Он был настолько удачлив, насколько глуп. Окружающие давали Декстеру нелепые советы по ведению бизнеса, но он всегда каким-то образом оказывался в выигрыше. В какой-то момент конкуренты решили разорить Тимоти и уговорили отправить несколько судов с углём в британский город Ньюкасл. Декстер понятия не имел, что Ньюкасл — центр угольной промышленности страны, и снарядил корабли. Но ему в очередной раз невероятно повезло: в городе проходила длительная забастовка угольщиков, поэтому возник дефицит угля. Уголь Тимоти пришёлся кстати, его раскупили, заплатив огромные деньги.
3. Стюардесса Весна Вулович сумела выжить при падении с 10 000 метров. В январе 1972 года самолёт, на котором она летела, взорвался. Весна была единственной выжившей из 29 человек, находившихся на борту. В результате падения она получила множество переломов, несколько дней провела в коме, прошла 16-месячный курс лечения. После восстановления Вулович вернулась к работе.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из Бермудского треугольника вернулся корабль-призрак144
Самые жестокие законы Советского Союза225
Раскрыта правда про пояс верности1
Грязные секреты японских тюрем18
Какую награду давал Гитлер за голову Левитана
Видео
01:23
Искусственный разум научился «видеть» сквозь стены
Вещи
07:06
Титанобоа весила тонну и могла нападать на слонов
Безумный мир
05:53
Самая страшная тюрьма Сталина
Места
07:29
Люди, которым несказанно повезло
Люди
10:02
Скрывает ли НАСА правду об НЛО
Безумный мир
02:28
Рыба с головой птицы попалась на крючок в Китае
Безумный мир
01:40
Странное существо напугало охотника из Канады
Безумный мир
11:08
Уникальные технологии, которые скрывают
Безумный мир
05:16
Нерешенные загадки Второй мировой
Истории
04:45
Они были на волоске от смерти, но чудом спаслись
Люди Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение