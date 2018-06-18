Как неуверенность в себе и страхи помогают достичь большего: 4 истории

Алексей Ишмаев Алексей Ишмаев, лучший воздушный гимнаст 2016-го в категории «Воздушное кольцо» на United States Aerial Championship, солист шоу Totem от Cirque du Soleil.

— Главные страхи у цирковых артистов связаны с суевериями, но я стараюсь подходить к этому рационально. Моя задача —идеально выполнить все трюки, не нанести себе и партнёрам вреда, даже случайно. Поэтому самое важное — последовательность и организация действий, ведь на сцене я нахожусь в образе, и зритель должен поверить в него, сопереживать, чувствовать всё вместе со мной. Успех выступления складывается из мелочей.

Как бы это смешно ни звучало, но перед каждым выступлением я мысленно разговариваю со своим реквизитом и настраиваю нас на то, что всё получится: мы должны быть единым целым, а зритель должен увидеть всю «лёгкость» и красоту выступления, в которое я вкладываю годы бесконечных тренировок и всю мою жизнь.

Мой главный комплекс — неумение общаться с людьми. Когда я выполняю сложнейшие трюки под потолком и вижу, как зал затаил дыхание, я не теряю уверенности в себе. Но стоит только оказаться с этими же людьми в одной комнате, смотреть им в глаза или выступать с микрофоном перед ними, замирать начинаю уже я. В такие моменты я превращаю злость и слабость в стимул. Выстраиваю диалог с собой, бросаю себе вызов и ориентируюсь на людей, которые гораздо сильнее меня. Заставить себя поверить, что тебе всё подвластно, если другие могут, значит, и ты сможешь — это очень важно.

Чтобы справиться с собой и своими комплексами, я ищу вдохновение. Мне нравится смотреть на выступления Мерил Стрип , фильмы с её участием. Настолько легка и естественна её манера держать себя — кажется, ей ничего не стоит контролировать свои эмоции. Виктория Чапайкина Виктория Чапайкина, полуфиналистка шоу «Танцуй», дважды чемпионка России по Pole Dance и международная чемпионка по танцам на пилоне PoleArt в 2016.

— Прошедшие театральные сезоны в «Ленинград Центре» стали для меня испытанием — и в психологическом, и в физическом плане. Изначально в труппе я была танцовщицей, но художественный руководитель хочет видеть у артистов постоянный рост, и это действительно нелегко. В процессе тренировок, репетиций и выступлений я приняла правила игры — на сцене я могу быть кем захочу. Я оставляю все комплексы, страх не понравиться, быть непонятой и осмеянной в гримёрке. На сцену я выпускаю образ, и он может быть смелым, сексуальным, бесстрашным. Это помогает. Я поняла, что могу быть самой собой и принимать себя такой, какая я есть, и в обычной жизни.

В шоу LOVESICK я выступила уже в роли хореографа и поставила коллективный номер на пилонах. Когда ты организовываешь работу с артистками, которые в чём-то слабее тебя, а в чём-то сильнее, ты учишься психологической гибкости и принятию. Помогая другим разобраться с собой, я помогаю и себе — я вижу, что не только мне страшно. Выйти на сцену раздетой, когда на тебя смотрит весь зал, оголить несовершенства не только тела, но и сознания — одно из самых больших испытаний для меня, но поддержка команды и системность в работе позволяют справляться с любыми препятствиями. Павел Майер Павел Майер, обладатель первых мест в соревнованиях российского и международного уровня в номинациях хип-хоп и данс-шоу.

— Я работаю с партнёрами — артистами в шестом поколении. Многие из них начали танцевать в раннем детстве, у меня же нет такого мощного бэкграунда. Феликс Михайлов (художественный руководитель театра «Ленинград Центра». — Прим. ред.) всегда выступает за то, чтобы мы, артисты центра, развивались, не топтались на месте, но и нам самим это интересно и важно. Так, я принял решение осваивать воздушную гимнастику. Это совершенно другой уровень ответственности, и мой главный страх — не удержать партнёра, навредить ему. Даже не так страшно упасть самому — это происходит регулярно.

Есть и комплексы, связанные с тем, что ты оказываешься в паре с людьми, которые гораздо опытнее тебя, и каждая ошибка оборачивается фразой в твоей голове: «Ну что от него ещё ждать, он же обычный танцор, он нам не ровня».

На самом деле так никто не думает и не говорит, но комплексы всегда гипертрофированны и зачастую никакого отношения к действительности не имеют. Я делаю всё по-максимуму, прилагаю все усилия, чтобы не осталось места для деструктивных мыслей. Постоянство в тренировках и репетициях, отработка раз за разом каждого шага и действия намного важнее психологической связи с партнёром. Из разговоров и дружбы не рождается необходимое доверие. Доверие и уважение со стороны партнёров и самого себя появляется после сотого прохождения трюка вместе. Нона Булыгина Нона Булыгина, окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства.

— Кажется, что у актёров истребляют все страхи и комплексы ещё на первых курсах театрального института, но это не так.

Мы всегда боимся остаться неуслышанными, непонятыми и непринятыми. Внутри актёра всегда спрятан потенциал, как внутри любого человека живёт желание быть лучше, выше, быстрее и красивее. Но в какой-то момент необходимо взвешивать все за и против — и либо рваться в бой и осуществлять внутренние желания, либо принять себя таким, какой ты есть. Хочу ли я быть великой и иду к этому напролом? Или мне хорошо и радостно от того, какое место я занимаю сейчас? Это вопрос честности перед собой.

Работа на сцене — всегда эскалация внутреннего конфликта. Разденешься ли ты, поборешь ли страх высоты и поднимешься под самый купол, станешь ли петь — вопрос не эфемерного понедельника, а ежедневный вызов себе. Со временем принимать решения, что действительно моё, а что надуманно, стало легко. Статьи по теме Как стать уверенным в себе: 3 факта, которые пригодятся в жизни 10 советов, как бороться со страхом общения с людьми 8 страхов, от которых вам срочно нужно избавиться Что такое сексуальность и как её развить

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