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Джастин Тимберлейк поведал об отцовских радостях
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Джастин Тимберлейк поведал об отцовских радостях 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
Певец, которому исполнилось 37 лет, отметил День отца с ноткой ностальгии. Джастин Тимберлейк (Justin Timberlake) выложил в воскресенье в Insta некоторые из его любимых фотографий, которые были сделаны со времени рождения в 2015 году его сына Силаса.
Публикация от Justin Timberlake (@justintimberlake)
17 Июн 2018 в 12:17 PDT  «Последние три года моей жизни принесли мне больше радости, чем я мог когда-либо вообразить. Быть отцом это бесподобное путешествие, полное невероятных открытий каждый день», — оставил комментарий Тимберлейк под серией из четырех снимков, на одном из которых изображен Силас, наблюдающий за своим отцом, выступающим на концерте.
«Мой сын: это честь быть твоим отцом. Ты заставляешь меня чувствовать такую любовь, о которой я даже не подозревал. Я всегда буду рядом, чтобы подхватить тебя, если ты упадешь, поднять тебя и напомнить тебе, что смирение будет твоим проводником по тому пути, который зовется жизнью», — написал Джастин.
Он также оставил послание другим отцам: «И всем отцам в мире хочу сказать: держитесь! Наши дети видят и понимают больше, чем мы думаем. Я праздную вместе с вами этот чудесный день!»
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