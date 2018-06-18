Джастин Тимберлейк поведал об отцовских радостях

Певец, которому исполнилось 37 лет, отметил День отца с ноткой ностальгии. Джастин Тимберлейк (Justin Timberlake) выложил в воскресенье в Insta некоторые из его любимых фотографий, которые были сделаны со времени рождения в 2015 году его сына Силаса.

Публикация от Justin Timberlake (@justintimberlake)

17 Июн 2018 в 12:17 PDT «Последние три года моей жизни принесли мне больше радости, чем я мог когда-либо вообразить. Быть отцом это бесподобное путешествие, полное невероятных открытий каждый день», — оставил комментарий Тимберлейк под серией из четырех снимков, на одном из которых изображен Силас, наблюдающий за своим отцом, выступающим на концерте.

«Мой сын: это честь быть твоим отцом. Ты заставляешь меня чувствовать такую любовь, о которой я даже не подозревал. Я всегда буду рядом, чтобы подхватить тебя, если ты упадешь, поднять тебя и напомнить тебе, что смирение будет твоим проводником по тому пути, который зовется жизнью», — написал Джастин.

Он также оставил послание другим отцам: «И всем отцам в мире хочу сказать: держитесь! Наши дети видят и понимают больше, чем мы думаем. Я праздную вместе с вами этот чудесный день!»