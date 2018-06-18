Ненависть по понедельникам: общественные пляжи

Лето, пляж. Ты лежишь на жареном песке, в лицо дует освежающий бриз, шум прибоя рождает гипнотический мотив, который буквально вводит тебя в состояние размеренного, благоговейного транса. Но вдруг идиллия нарушается истошным воплем: «Горячая кукуруза! Сладкая, горячая кукуруза! Покупаем кукурузу! Пирожки! Трубочки!». С перепугу ты роняешь очки в песок и вскрикиваешь от неожиданности. Источником шума оказалась грозная и очень грузная мадам в летах, которая ведет за руль своего верного скакуна — велосипед — с корзиной, набитой едой. Словно глашатай апокалипсиса, она истошно являет миру нутро своего ящика Пандоры. Почему ящик Пандоры? Потому что достаточно пару раз укусить полежавшую на солнце чурчхелу, чтобы в твоем животе начался бунт.

«Почем кукуруза?», — решаешься ты задать робкий вопрос. Надо же себя чем-то занять — так почему бы и не поклевать кочерыжку? «50 рублей, дорогой мой. Вкусная, сладкая. Это сорт такой», — говорит она, уже доставая провиант из ящичка. Старая хитрость: протяни товар покупателю, чтобы у него не было шансов отказаться. Но ты находишь в себе силы воздержаться от покупки, чем наносишь смертельное оскорбление пляжной купчихе, и она проводит велосипедом по твоей подстилке. И все это можно было бы стерпеть, если бы не одно но: торговка лишь одна из кавалерии пляжных свиней, которые мешают жить нормальным людям. И их не четверо, как всадников Апокалипсиса, а гораздо больше. Самый распространенный вариант — это, пожалуй, свиньи, которые кидают бычки, бутылки, яблочные огрызки прямо на песок или гальку. Святое дело — прийти на пляж с провиантом! Но если уж ты хочешь жрать, то донеси объедки до урны, а не хорони их в песке. Понимаем, что просто лежать и загорать скучно — хочется какого-то развлечения, и похороны еды подходят как нельзя лучше. Но возымей же совесть: здесь будут другие люди, которым не хочется, ковыряя песок, наткнуться на твой обслюнявленный огрызок или порезать жопу об битое стекло.

И вот когда ты разложился, наткнулся на плохо замаскированную кукурузную кочерыжку, разгреб сигаретные бычки и уже решил, что жизнь наладилась, в нос бьет резкий запах табачища. При всем уважении к сигаретам «Ява» и правам курильщиков все-таки не очень приятно, когда морской бриз вместо свежести доносит запах дешманского курева. Нормальные курильщики все понимают и отходят с сигаретой подальше, чтобы никого не смущать. А если это обычное убуханное быдло, то сдвинуться с места ему лень. Более того, оно еще очень громко разговаривает, как правило, с использованием ненормативной лексики, и просить его орать потише и курить в другую сторону не имеет смысла. Однако они совершенно безобидны по сравнению с другой группой людей — пляжными крикунами. Как правило, это компания школьников или просто тупорылых людей разных возрастов, которые перекрывают шум волны и рев чаек своими воплями, смехом и музыкой из колонки. Господи, ну придумали же люди наушники: слушай — не хочу. Но нет: нужно, чтобы с твоим дерьмовым музыкальным вкусом познакомился весь пляж. Если от пьяных еще можно отсесть, то эти сволочи шумовой атакой достанут тебя везде, даже за буйком. И вроде, с одной стороны, радостно за людей, ведь у них молодость, веселье, праздник. Даже задумываешься: может, это ты уже старый. Но после очередного девичьего смеха, напоминающего поросячий визг, глубоких платоновских обсуждений на тему того, кто мудак, а кто дурак, и очередного сеанса прослушивания трека «Медуза» становится понятно, что с тобой все нормально. Не, лучше придвинуться к алкашам: они хотя бы поднимают очень жизненные и философские темы. Тем более рядом с ними освобождается место. И вот, когда кажется, что все нормально, в лицо, как из пескоструйной машины, летит песок. А, это люди, которые собираются уходить, решили встряхнуть свою подстилку. Ну действительно: отходить в сторонку — не царское дело. Нужно встать против ветра, чтобы буря в пустыне накрыла всех.

Опять песок. Да что ж такое, что за тва… А, это цветок жизни замки строит. Ну как замки: наберет совок и с высоты своего метрового роста сыпет песок навстречу ветру. Боже мой, почему ребенок 5-6 лет на общественном пляже ходит без трусов? И справляет малую нужду прямо на месте, глубокомысленно смотря тебе в глаза. Вопрос хотелось бы задать его жирной мамаше, которая обтянула свою толстую задницу неуместными стрингами, положила расстегнутый лифчик прямо на сиськи (чтобы следов от лямок не осталось, а то на работе в бухгалтерии все увидят плохой загар) и с видом королевы смотрит куда-то вдаль, но только не на ребенка. Она не сделает ему замечания — она вообще за ним не следит. Но если ты наедешь на ляльку за то, что та своими грязными ногами топчет твое полотенце, то готовься к порции гнева, щенок. Она же мать! А матери можно все. Главное — не смотреть налево: там мамаша, не стесняясь никого, кормит своего спиногрыза грудью. «Надеемся, тебя это не смущает», — говорим мы. «Меня вообще не.., что ты думаешь», — всем своим видом говорит она. И назад не смотри: там меняют памперсы. Но берегись: сейчас облагородится и пойдет без спросу рыскать в твоей сумке.

Все же лучше идти на менее популярные пляжи. Там места больше: есть куда ретироваться в случае неприятных соседей, и детей гораздо меньше. Вот еще одна пьяная толпа, вот крикуны слушают какую-то мазафаку через колонку. Здесь даже можно найти спасение от граждан, которые притаскивают огромный палас, размером с однокомнатную квартиру, и ставят зонты, забирая солнце у остальных граждан. И от омерзительных бабок, которые будут вопить: «Молодой человек, можно аккуратнее!», когда ты будешь проходить в двух метрах от их подстилок. А самое главное, что здесь нет глашатаев самого Сатаны, которые предлагают сфотографироваться с обезьянкой, студентом из Кении. Это же настоящий паноптикум! Как будто мы живем в веке XVI, а не в XXI, где в каждом большом городе есть зоопарк, в каждой квартире интернет, а в каждой стране свои чернокожие. Выглядит, белому господину предлагают сделать фото с настоящей диковинкой из далекого континента — смуглым, как ночь мавром, и вычурным зверьком похожим на человека, из бестиария. Но поражает назойливость торговцев «веселой курортной фотографии»: обезьяна будет ползать по твоему лицу, мавр попытается приобнять, а фотограф нести всякую ахинею, дабы ты совершил самую глупую трату в своей жизни. Правда, сложно найти место поудобнее: всюду мусор и крупные камни. Но здесь, пожалуй, можно приземлиться: тут стекла старые, замытые и притупленные морем. Ну все, сиди и наслаждайся. Хочешь — девушками, которые выбрали самые тонкие и узкие купальники. Хочешь — 60-летними пляжными ловеласами в обтягивающих плавках, с зачесанной плешью и огромным пузом. Не смотреть на них трудно, ибо они стоят посреди пляжа, словно памятники Ленину перед зданиями администрации, и их так же видно отовсюду. Они, видимо, думают, что очень красивые, но со своим бронзовым загаром больше похожи на престарелых мафиози.

Вообще, нечего сидеть на пляже — лучше пойти и искупаться. Кстати, заходить предпочтительнее ползком, потому что в воду на полном ходу обязательно зайдет какая-нибудь тварь, которая окатит тебя холодными брызгами с ног до головы. А когда выйдешь на берег, накройся полотенцем, потому что мимо из воды будет пробегать мокрый боров, который окатит тебя водой с собственного тела, песком, камнями, кишечными палочками и всем, что только есть вокруг. Наверное, он из той группы несознательных гадов, которые слушают музыку через колонку. Скорее всего, сейчас схватит кого-нибудь из своей компании и под аккомпанемент визгов скинет в море. Обалденно! Весь пляж лежит и радуется. И это еще хорошо, что на пляже нет спортсменов… А нет, сглазили, вот они: играют в волейбол. Готовься, потому что они не нашли места лучше, чем играть рядом с подстилками и шезлонгами. Мяч будет прилетать прямо в тебя, точно в голову. А лучше купи баночку пива, которая на пляже стоит в два раза больше, чем в магазине, выпей и посмотри, как рядом с тобой, не скрывая стояка и похоти, лобызаются какие-то влюбленные. Смотри и плачь, очередной раз вспоминая, как ты одинок. А в следующий раз приди с колонкой и включи грустные песни, которые больше никто не слушает. Говорят, это отпугивает детей и желающих поставить зонт прямо перед твоим лицом. Поэтому включай Роберта Планта — не прогадаешь.

https://youtu.be/7oJ0ovkS864 Пляж — это не место для культурного и эстетского отдыха в стиле Евгения Панасенкова. Тут больше людей, которым в песнях группы «Ленинград» нравится мат, а в человеке важно тело, а не интеллект. Что они и демонстрируют. Как-никак пляжный сезон стартовал, а это значит, что в местах общественного загорания и купания появятся твои любимые герои Кунсткамеры, по которым ты успел соскучиться за прошедшие 9 месяцев.