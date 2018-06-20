Бывший муж Памелы Андерсон обвинил ее в плохом воспитании детей

Американская актриса Памела Андерсон развелась с отцом двоих своих детей Томми Ли еще в 1998-м, прожив с ним три года, но страсти не утихают до сих пор. Барабанщик американской рок-группы Motley Crue не может наладить общение с детьми и вновь спровоцировал сына на оскорбления.

В День отца музыкант Томми Ли опубликовал на своей странице в Инстаграме пост, который посвятил детям. Он признался в своей несостоятельности как родитель, а также обвинил бывшую жену Памелу Андерсон в плохом воспитании наследников, которые после развода остались жить с ней: «Иногда я чувствую, что не справился с задачей быть отцом, потому что мои дети не знают ценности вещей… Я не могу винить в этом только себя, потому что к этому приложила руку и их мать — позволяла плохо себя вести и покупала им вещи. Я надеялся, что когда-нибудь они вырастут хорошими людьми. Не поймите меня неправильно, я очень их люблю, но иногда это трудно — смотреть, как твои дети растут без морали».

Вскоре последовал ответ старшего сына знаменитостей, 22-летнего Брендона Томаса: «Если ты думаешь, что мы такие плохие (а это не так), тогда ты должен был стать мужчиной, как я. Я в два раза больше мужчина, чем ты когда-либо сможешь стать. Снова выставляешь нашу семью в плохом свете… Ты уже достаточно натворил». Молодой человек призвал родителя оставить их в покое либо он «вновь нарушит его сон». Он подчеркнул, что ситуация не должна становится достоянием общественности и потребовал, чтобы отец не рассказывал об их проблемах на весь мир. Напомним, недавно стало известно, что он избил родителя, а мать встала на его защиту, отметив, что всему виной алкоголь, которым злоупотребляет Томми Ли.

Многие пользователи сети согласны, что подобные разногласия между родителями и детьми не должны обсуждаться публично, но были и те, которые с удовольствием «смакуют» подробности скандала: «Бывший муж объелся груш, а теперь еще что-то требует, вот странные люди». «Сколько может длиться скандал, сыновьям надо не реагировать на слова этого горе-музыканта». «Памела уже устала комментировать проблему бывшего, который еще и гадости ей адресует, на себя посмотрел бы, воспитатель-моралист тот еще».

«Сын поставил горе-папку на место, я считаю, что правильно». «Ой, семейка, конечно, яркая. Раньше эта парочка так ярко проявляла эмоции, такая любовь была, а теперь вот оно как». «Яблоко от яблоньки…» «Андерсон, конечно, жаль, что она связалась не с тем мужчиной, хорошо, что сыновья выросли защитниками, маму в обиду не дают». Жизнь звезды «Спасателей Малибу» Памелы Андерсон никогда не была простой. Недавно она рассказала о насилии, пережитом в детском возрасте, и заявила, что съемки в откровенном мужском журнале Playboy спасли ей жизнь.