10 ошибок, которые ты совершаешь с линзами

Если ты отказалась от ношения очков в пользу контактных линз, то уже знаешь про их главное преимущество — кристально чистое периферийное зрение. Наверняка ты также знакома с тем, как с ними обращаться — в отличие от очков ты не можешь просто надеть линзы и носить весь день без ухода и подготовки, разве что, тебе очень нравится, как выглядит приемная твоего дежурного окулиста. Вот несколько ошибок, которые стоит избегать, чтобы линзы не стали для тебя бомбой замедленного действия.

1. Забываешь помыть руки

Это может показаться очевидным, но многие пренебрегают этим правилом — всегда крайне важно тщательно помыть и просушить руки, прежде чем касаться ими глаз. Грязь, бактерии, естественные масла кожи могут попасть на поверхность и привести к воспалениям, а также повредить сам материал линз.

2. Наносишь сначала макияж

Даже если в линзах тебе может быть неудобно рисовать сложные стрелки, их действительно стоит надевать раньше, чем приступать к мэйкапу. В противном случае ты рискуешь занести крохотные частицы туши или теней в глаза.

3. Проявляешь креативность

У каждого найдется такой знакомый, который пытается промыть линзы во рту или в обычной водопроводной воде, когда поблизости нет специального раствора. Это крайне опасный метод, и к нему не стоит прибегать даже в самых сложных случаях — всегда следи за тем, чтобы у тебя был с собой раствор для очищения.

4. Редко обновляешь раствор

Избегай повторного использования раствора с прошлого дня — он недостаточно продезинфицирует твои контактные линзы. Не забывай менять и контейнер — хотя бы раз в месяц, а раз в неделю промывай чистой водой и позволь просохнуть на воздухе.

5. Повторно используешь однодневные линзы

Лучший бонус однодневных линз в том, что никакая чистка и хранение им просто не требуются, а это уменьшает вероятность накопления загрязняющих веществ в белках глаз. Каждое лишнее касание пальца — увеличивает риск заражения, так что если действительно выбрала однодневный формат — старайся его придерживаться.

6. Покупаешь новые линзы без консультации

Никогда не пользуйся контактными линзами, если у тебя не было надлежащего осмотра офтальмолога. Только он, а вовсе не продавец-консультант, может подтвердить, безопасно ли для тебя ношение линз, определить радиус и силу. Не забывай также и то, что даже совпадение определенных параметров с твоим рецептом не гарантирует, что тебе подойдут любые линзы: они могут быть недостаточно светочувствительными или чересчур жесткими. Если ты не обратишь внимание на тревожные сигналы вроде боли и покраснений, ты рискуешь получить серьезное заражение и даже потерять зрение.

7. Носишь их чересчур долго

Кто не хотел бы избежать ситуаций, в которых ты путаешь летящий мусорный пакет с человеком? Но постоянное ношение линз может негативно отразиться на здоровье твоих глаз. Разумеется, все индивидуально и зависит только от того, как работают слезные каналы, но также большое значение имеет окружающая среда. Если живешь в мегаполисе, целый день в линзах может оказаться реальной опасностью — из-за летящих микрочастиц в воздухе вокруг.

8. Пытаешься растянуть их на больший срок

Если ты носишь многоразовые линзы, создай себе специальный график, благодаря которому ты не забудешь о том, что пора обновить набор. Простой лайфхак: меняй ежемесячные линзы по 1-м числам месяца, а если носишь двухнедельные — они могут ассоциироваться с 1-м и 15-м числом. Бери годовые запасы — кроме очевидной экономии тебе не придется беспокоиться о том, что в один день у тебя не будет нужной пары.

9. Спишь в линзах

Не забывай снимать контактные линзы на ночь, особенно если они не предназначены для длительного ношения и твой врач не назначил их для лечения. В целом ношение линз во время сна увеличивает риск возникновения проблем с глазами, включая потерю зрения.

10. Не проверяешь глаза ежегодно

Рекомендации в отношении контактных линз, как правило, работают только в течение года, а значит, что спустя год они не обязательно будут тебе подходить. Ежегодный осмотр также позволит не только обновить рецепты, но и помочь на ранней стадии выявить другие заболевания: гипертонию и диабет — так что отметь в своем календаре тот факт, что пора обратиться к врачу.