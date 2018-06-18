Как ­­Лазарев, Тимберлейк, Бекхэм, Смит, Афлек и другие отметили День отца

Минувшим воскресеньем, 17 июня, лента каждого пользователя сети Инстаграм была заполнена папами: в честь Дня отца многие публиковали кадры своих любимых мужчин, сопровождая их милыми поздравлениями. Среди них были, конечно же, и знаменитости, как Дэвид Бекхэм Уилл Смит , Бен Афлек, Канье Уэст и многие другие.

Дэвид Бекхэм

«Поздравляю с Днем отца лучшего папу во всем мире. Мы очень сильно тебя любим. Целуем тебя много раз», — прокомментировала фото бывшего футболиста, сидящего в подарках, его жена Виктория.

Дэвид Бекхэм, фото из Instagram

Уилл Смит

На праздник Уилл отправился в путешествие за границу. Конечно же, не один, а вместе со всей семьей: женой Джадой Пинкетт-Смит, дочерью Уиллоу, сыном от первого брака Треем и другом семьи Тайлером Коулом. Младший сын Джейден тоже был рядом, хоть и с помощью фотошопа. Как сообщила Джада, он в пути и совсем скоро присоединится к родным.

Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит с детьми, фото из Instagram

Джастин поделился с фолловерами своими мыслями об отцовстве. И это очень мило!

«Последние три года моей жизни доставили мне больше радости, чем я мог представить. Быть отцом — это такое путешествие… ежедневные невероятные открытия. Моему сыну: это честь — быть твоим отцом. Ты заставил меня почувствовать такую любовь, которой, как я думал раньше, не бывает. Я всегда буду рядом. Буду поднимать тебя, когда ты упадешь. Всем папам: продолжайте это делать! Наши дети видят и слышат больше, чем мы думаем! С днем отца! Ура!».

Джастин Тимберлейк, фото из Instagram

Сергей не стал писать длинные предложения, почему он счастлив быть отцом. И зачем? Все это и так прекрасно понимают. Но артист опубликовал новое селфи с Никитой — поклонники в восторге!

Сергей Лазарев с сыном Никитой, фото из Instagram

Несмотря на измены Аффлека и последующий за этими событиями развод, Дженнифер Гарнер смогла сохранить уважение к отцу своих детей. Она поздравила своего экс-супруга с Днем отца, написав в Инстаграм следующее: «Наши дети — счастливчики, потому что ты так на них смотришь и так их любишь».

Фото из Instagram Бена Аффлека

Канье Уэст

Поздравление в социальных сетях давно стало считаться чем-то ценным. И Ким это прекрасно знает. Поэтому она не могла не написать несколько приятных слов отцу троих своих детей в Инстаграм (любителю Твиттера Канье должно было понравится).

С Днем отца, малыш. Спасибо за то, что ты такой хороший отец для наших детей.

Канье Уэст и Норт, фото из Instagram

Так как Джастин ещё не ощутил прелести отцовства, он поздравил с Днем отца своего родителя. «Папа я люблю тебя так, как слова не могут передать. Я бы сделал для тебя абсолютно всё. Я не могу дождаться момента, когда обниму тебя и поцелую». Какой нежный Бибер!

Джереми и Джастин Бибер, фото из Instagram

Израильская актриса поздравила отца своих дочек — бизнесмена Яроно Версано — семейным снимком в Инстаграм. Лица девочек — Альмы и Мии — звезда скрыла под смайликами.

Спасибо за то, что ты моя каменная стена.

Ярон Версано , Галь Гадот с дочками, фото из Instagram

В честь Дня отца Орбакайте опубликовала архивное фото с папой, первым мужем Аллы Пугачевой , Миколасом Орбакасом. «Папа, я люблю тебя», — прокомментировала кадр артистка.

Кристина Орбакайте с папой, фото из Instagram