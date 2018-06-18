10 вещей, которые сделают твою жизнь приятней

Каждый из нас хочет сделать свою жизнь лучше: больше зарабатывать, круче выглядеть, иметь верных друзей и красивую девушку. В итоге все, что мы делаем, превращается в непрерывную цепочку действий для осуществления подобных целей. И в этом круговороте теряется ощущение личного комфорта — точнее, оно уступает место более важным, как нам кажется, вещам. А когда что-то не получается, ты и вовсе сталкиваешься с большим разочарованием, которое приводит к унынию. Иметь высокие стремления, конечно, очень хорошо, но и времени для их достижения требуется больше. Поэтому следует наполнить жизнь вещами, которые сделают ее более комфортной, чтобы ты смог достичь своей мечты, до того как окончательно ее не возненавидел. Что именно мы советуем делать, написано ниже. Но первым делом необходимо дочитать эту статью до конца.

1. Просыпайся раньше всех

Понимаем, как ты любишь поспать, и ранние пробуждения вряд ли сулят комфортные ощущения. Но ты думай о преимуществах в долгосрочной перспективе. Подумай о том, как много ты можешь сделать, если удлинишь свой день с утра. К тому же твой мозг лучше функционирует в это время. Правда, для начала его не мешало бы расшевелить чашкой чая или черного кофе. В дополнение ты получишь конкурентное преимущество, имея возможность решить какие-либо дела, пока другие спят. 7 вещей, которые каждый должен делать до 8 утра

2. Выдели один день для личных дел Многие из нас так сильно загружены работой и прочими делами, что не остается времени для элементарного ничегонеделания. А иногда этого так хочется! Да кого мы обманываем: не иногда, а очень часто. Наверняка каждый день на работе ты мечтаешь о мягком диване и новом сезоне «Настоящего детектива». Так вот, этот совет и заключается в том, чтобы иногда ты позволял себе беспечный отдых. Выдели один день в неделю, что посвятить его любимым делам: поеданию хот-догов на время, фехтованию на шампурах или дрифту на гироскутере — в общем, всему, что ты так любишь. Полуденный сон, кстати, в этот список тоже может входить.

3. Возобнови старые связи

Благо социальные сети этому способствуют. Возможно, на твоей странице «в друзьях» мелькает фотография одноклассника, которого ты не видел со времен Гражданской войны. Самое время спросить у него, как дела. Узкий круг знакомств формирует ограниченные возможности. Расширить его никогда не поздно. Кто знает, может, этот твой одноклассник, который в школе рисовал на доске пенисы, сейчас уважаемый человек с множеством связей. Ну а если нет и он до сих пор экспериментирует с живописью, то можешь закончить с ним общение после фразы: «А я вот рисовать не умею».

4. Делегируй часть своих дел Даже если ты справляешься сам, более того, тебе кажется, что ты сделаешь это лучше остальных, не стесняйся перекладывать часть дел на других. Умение распределять задания между несколькими людьми увеличит твою продуктивность. Самому все успевать невозможно, а если и возможно, то ценой этому будет урезанный отдых или что-либо не менее важное для тебя. Ничего страшного, если в этот раз твоя подруга зайдет в магазин за покупками или коллега поможет в выполнении задания руководителя. В следующий раз поможешь ему ты.

5. Чаще благодари людей

Ты даже не представляешь, как существенно может измениться отношение к тебе после простого жеста вежливости. Не бойся благодарить людей. В слове «спасибо» нет ничего ужасного, чтобы не произносить его тогда, когда это уместно. Ничто не вдохновляет человека на добрые поступки больше, чем полученная за них благодарность.

6. Не стесняйся высказывать свое мнение

Это почти так же сложно, как просить кого-то о помощи. Люди склонны избегать потенциальных конфликтов. Высказывать свое мнение имеет смысл по разным причинам. Иногда — потому что молчание вредит твоим личным интересам. А иногда — потому что твой аргумент является решающим в важном вопросе. Если твое мнение носит обоснованный и последовательный характер, то не исключено, что твой собеседник оценит его и будет благодарен.

7. Делай комплименты людям, не ожидая ничего взамен

Наряду с благодарностью, выражение симпатии человеку способно укрепить отношения с ним и сделать их плодотворными. Только не стоит льстить: твоя похвала должна быть искренней, в противном случае ты будешь выглядеть подхалимом и лжецом.

8. Сделай что-нибудь безвозмездно

Мы привыкли получать за свой труд денежное вознаграждение. В эпоху, когда время является сильно ограниченным ресурсом, это не кажется странным. Тем не менее деятельность, не подкрепленная коммерческим интересом, является более искренней. Она позволяет вырваться наружу внутренним страстям, зашитым в офисные панели, и способна не только дать эмоциональную разгрузку, но и раскрыть твой потенциал.

9. Посещай курсы и мероприятия

Никогда не переставай учиться. Дороги к новым знаниям всегда открыты — достаточно просто обращать на них внимание. Уверены, что где бы ты ни жил, в твоем городе есть множество интересных курсов, выставок, музеев, клубов по интересам и прочего. А даже если нет, то у тебя есть интернет. Черпай новые знания везде, где это возможно. Скука — лучший друг уныния, а знания, как известно, лишними не бывают.

10. Приготовь ужин для друзей

Говорят, что самые сильные социальные связи формируются за трапезой. С момента, когда люди научились добывать огонь, они всегда собирались вокруг костра, приготавливая еду и обмениваясь мыслями, советами и воспоминаниями. Даже если ты плохой повар, то всегда можешь приготовить что-нибудь незамысловатое. Ну или просто заказать доставку пиццы. Алкоголь в умеренных количествах при этом не противопоказан. Что приготовить на ужин, чтобы удивить гостей