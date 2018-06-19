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Россия ведет в матче с Египтом на ЧМ-2018
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Россия ведет в матче с Египтом на ЧМ-2018 

BFM.RU 2 часа назад
Открыт счет в матче Россия — Египет в матче группы А на ЧМ-2018 по футболу. Автором первого мяча в ворота Египта стал египтянин Малик Фатхи. Игра проходит на арене «Санкт-Петербург» в Северной столице.
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