Какие вещи делают только чукчи

Отечественные и зарубежные этнографы и просто путешественники, впервые сталкивавшиеся с бытом и обычаями чукчей, зачастую были шокированы некоторыми проявлениями их самобытности. Многие особенности чукотского жизненного уклада характерны только для этого народа.

Первые «свингеры»

Это один из самых странных обычаев у чукчей, подмеченный еще в XVIII веке русским ученым с немецкими корнями Карлом Генрихом Мерком. Мерк исследовал северо-восточные берега России, изучал обычаи и жизненный уклад многих северных народов и оставил об этом воспоминания, опубликованные только в XIX веке. Взаимоотношения полов, по воспоминаниям Мерка, у чукчей были весьма своеобразными — для закрепления товарищеских (деловых, партнерских) контактов не возбранялось обмениваться женами. Данный ритуал назывался «нгэвтумгын» (что в переводе означает «дружба по жене»), а узкоглазый «свингер» — «нгэвтумгыт». Ревнивый чукча — это все равно что еврей-оленевод: у представителей данного народа не отдать свою жену «корефану» было оскорбительнее, чем не рассчитаться с долгами. Данный взаимообмен чаще всего возникал из сугубо практических соображений, упрощавших жизнь этого народа в тяжелых условиях Крайнего Севера. Как говорит современный этнограф и исследователь Крайнего Севера, профессор член-корреспондент РАН Сергей Александрович Арутюнов , такая практика бытовала до того как чукчей коснулась цивилизация, сегодня подобная «свободная любовь» не встречается. Карла Мерка еще подивил обычай переодевания чукотского шамана в женскую одежду и его последующее сожительство (в бытовом плане) с хозяином яранги в роли второй супружеской половины — так якобы велели духи. Также чукчи практиковали левират — младший брат умершего старшего брата был обязан взять в жены его вдову и воспитать всех детей покойного, как своих.

Не спасали тонущих

Данное правило, неукоснительно соблюдавшееся чукчами, действительно имело место, причем даже в ХХ веке, подтверждает С. А. Арутюнов. Сергей Александрович говорит, что у этого народа водоем считался границей между земным и потусторонним мирами — если человека забирают духи воды, мешать этому недопустимо. Когда лодки чукчей переворачивались и их товарищи оказывались в своей довольно тяжелой одежде в воде, на помощь никто из соплеменников не спешил. А вот у эскимосов, добавляет Арутюнов, такого жестокого обычая не было — случалось, что они спасали тонувших чукчей, несмотря на то, что эти народы между собой, мягко говоря, не дружили.

Такие «памперсы» были лишь у них

Карл Мерк рассказал в своих заметках о необычном способе пеленания новорожденных у чукчей, который по своей сути является примитивным прообразом современного памперса: в качестве впитывающего материала служил мох и оленья шерсть. Младенец одевался в подобие комбинезона с такой «подкладкой», в течение дня неоднократно меняющейся. Примечательно, что это не единственное чукотское изобретение из перечня тех, которые впоследствии были осовременены. К примеру, роль солнцезащитного козырька (как в бейсболке) у чукчей играл кусок китового уса, приделанного к шапке — он защищал от яркого и злого северного солнца и слепящего снега. Российские этнографы подметили, что чукчи используют своеобразные «солнечные очки» — наглазные повязки из дубленой оленьей шкуры с узкими прорезями для обзора. «Коктейльные трубочки» тоже появились у чукчей задолго до возникновения смешанных напитков — этот народ пил жидкости через полые кости животных: как известно, на морозе, если коснуться губами металлической поверхности, можно и «прилипнуть».