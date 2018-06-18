Тело дня: Валерия Козлова демонстрирует пышную грудь и подтянутый живот в мини-бикини

За последнее время экс-участница группы «Ранетки» Валерия Козлова сильно изменилась. Она стала стройнее и женственнее, а также ушла былая подростковая угловатость. Раскрыв свою сексуальность, артистка теперь часто делится с поклонниками горячими фото в бикини. Сейчас Козлова отдыхает в Италии и оттуда она поделилась с фолловерами снимком, на котором демонстрирует свои аппетитные формы.

«Красавица какая. Персик!»; «Шикарная фигура просто, ты супер отпадная»; «Ты как всегда, сексуальнее некуда, купальник топ и фигура супер пупер»; «Лерочка, ты прекрасная, очень красивая, шикарная»; «Фигурка просто шикарна. Сразу заметно как ты любишь работать над собой»; «Девушка на фото просто бомба, просто обалденно выглядишь Лер»; «Зачем такая шикарная?», — пишут в комментариях фолловеры.

А как тебе фигура Валерии, нравится?

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Фото:Instagram